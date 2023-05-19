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19 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Sevilla, Juventus'u yenerek Avrupa Ligi'nde finale yükseldi

19 Mayıs 2023, Cuma 01:00
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının yarı final rövanş aşaması, iki maçla tamamlandı.

İlk maçta 1-1 berabere kalan takımlardan Sevilla, İtalya'nın Juventus takımını Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda ağırladı.

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği karşılaşmada, iki takım da birçok pozisyona girmesine rağmen 60 dakikalık bölümde gol olmadı. Juventus'ta oyuna 63. dakikada giren Dusan Vlahovic, 65. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Sevilla'da ise 62. dakika oyuna dahil olan Suso, 71. dakikada rakip ağları sarsarak skoru 1-1'e getirdi ve müsabakanın normal süresi, bu skorla tamamlandı.

Uzatmalara geçilen müsabakada Sevilla, 95. dakikada Erik Lamela'nın fileleri sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. İspanya ekibinde Marcos Acuna, 115. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Roma, ilk maçtaki skor avantajıyla finale yükseldi

Diğer yarı final rövanş karşılaşmasında, Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya'nın Roma takımını BayArena'da konuk etti.

Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği mücadelede gol olmadı ve karşılaşma, 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İlk maçı 1-0 kazanan Roma, adını finale yazdırdı.

Turnuvada ilk kez zirveye çıkmayı hedefleyen Roma, 6 kupayla Avrupa Ligi tarihinin en başarılı takımı Sevilla ile 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Arena'da final maçına çıkacak.

AA

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