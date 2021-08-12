"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Sivasspor'da tur sevinci

12 Ağustos 2021, Perşembe 23:00
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükseldi.

Kırmızı-beyazlı ekip, play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti. 

İlk yarı

13. dakikada Fajr'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Dinamo Batum'un kalecisi Alavidze çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

23. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ceza sahasına yerden gönderdiği top, Sefa Yılmaz'a gelmeden önce rakip defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

26. dakikada Ahmet Oğuzun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışına ceza alanı içinde iyi yükselen James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alavidze de kaldı.

45. dakikada Flamarion'un ceza alanının solundan yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Uğur Çiftçi, ceza alanındaki Sefa Yılmaz'ı meşin yuvarlak buluşturdu. Bu futbolcunun beklemeden yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

55. dakikada ceza sahasında topla buluşan James, hemen yanındaki Fajr'a pasını verdi. Fajr'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

64. dakikada Dinamo Batum tehlikeli geldi. Oyuna ikinci yarının başında giren Pantsulaia'nın ceza sahası içinden çektiği şutta top üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü. Pozisyonu takip eden Flamarion'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

78. dakikada konuk ekip golü buldu. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Teidi, arka direkte Pantsulaia'yı meşin yuvarlakla buluşturdu. Pantsulaia, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1.

85. dakikada Gradel'in soldan kullandığı kornerde Hakan Arslan'ın arka direkte topu kontrol ederek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta çıktı.

Maçın normal süresi konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi ve Sivasspor'un ilk maçtaki 2-1'lik galibiyeti nedeniyle uzatma bölümüne geçildi.

92. dakikada Yatabare'nin ceza yayının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin solundan farklı şekilde dışarı gitti.

105+1. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Gradel, ceza alanı içinde Felix'e pasını verdi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden sektikten sonra rakip defans oyuncuları tarafından kornere gönderildi.

109. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Sağ kanatta Ziya Erdal'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu son olarak önünde bulan Felix, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-1.

Mücadelenin uzatma bölümü 1-1 sona erdi ve Sivasspor, ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetinin avantajıyla adını play-off turuna yazdıran taraf oldu.

Maçtan notlar

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.

AA

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tehlikeli tahrik

    Meteoroloji Kastamonu, Sinop ve Samsun illerini uyardı

    Pençe-Şimşek Harekat bölgesinden acı haber

    Vaka sayısı en fazla artan iller ve vaka artışında üç büyükşehrin durumu

    Yunanistan'daki yangın devam ediyor

    Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi HJK Helsinki oldu

    Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde 17 vatandaşımız vefat etti

    Seçmen: Sınırlar kapatılsın

    RTÜK sansür kurulu oldu

    Talibanla görüşme için Pakistan devrede

    45 yaş üzerinin dijital alışkanlıkları değişti

    Buğday ithalatıyla yerli üreticiyi btirdiler

    Gerçeklikten bir hayli uzak

    Ormancılar 12 ay iş garantisi istiyor

    Kimlerin menfaati var?

    Baraj düşürme eğitimde başarısızlığı örtmez

    Fındık fiyatı açıklandı üretici tepkili

    Tarım ve Orman Bakanı açıkladı: Tüm yangınlar kontrol altında

    İllere göre Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

    Kastamonu'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 9'a yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Her hal ve şartta hakta sebat ve metanet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık için ikaz
    Genel

    Tehlikeli tahrik
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Hukuk-u ibâdı mahvedenler...
    Şükrü BULUT

    Salihlerin suleha yurduna rıhletleri ve bizler...
    Ahmet BATTAL

    Yeni ırkçılık dalgası
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyte sevginin ölçüsü
    Çetin ACAR

    Bediüzzaman’ın Barla sevgisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.