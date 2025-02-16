Üst üste 7. galibiyet: Fenerbahçe kayıpsız devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, 25. haftadaki Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmayarak üst üste yedinci galibiyetini elde etti.

Ülker Stadı'ndaki müsabakanın 21. dakikasında En-Nesyri'nin golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 52. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Kasımpaşa, 62. dakikada Fall'un golüyle skoru 2-1'e getirdi ancak Fenerbahçe'nin formda golcüsü En-Nesyri, 71. dakikada yeniden sahneye çıktı ve karşılaşmanın 3-1'lik skorunu belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla puanını 57'ye yükselten Jose Mourinho'nun ekibi, lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi.

İç sahada üst üste 8. galibiyet

Kasımpaşa'yı taraftarının önünde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 8. galibiyetine imza attı.

Ligde son iç saha yenilgisini Galatasaray'a karşı alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından evinde çıktığı Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını 3 puanla tamamladı.

Kasımpaşa'ya da puan vermeyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, ligdeki son 8 iç saha maçında hanesine 24 puan yazdırdı.

En-Nesyri gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri, gollerine Kasımpaşa karşısında da devam etti.

Maçın 21. dakikasında Fred'in savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen golcü oyuncu, savunmanın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı alarak yerden düzgün bir vuruşla takımını öne geçirirken ikinci yarıda yine skor tabelasını değiştirdi.

Müsabakanın 71. dakikasında Dzeko'nun pasında kaleciyle karşı karşıya gelen En-Nesyri, aşırtma bir vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti.

Sarı kart cezası sebebiyle geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen En-Nesyri, 4'ü lig, son 7 resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Ligde oynanan Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 6 gol kaydeden Youssef En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi'nde de Midtjylland ve Anderlecht ağlarını birer kez havalandırdı.

En-Nesyri, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında da 2 kez gol sevinci yaşadı.

Son 7 resmi maçta takımı adına skor üreten golcü futbolcu, bu periyotta 10 gol attı.

Ligde oynadığı son 8 maçın 7'sinde 12 gol atmayı başaran En-Nesyri, ligdeki gol sayısını da 15'e yükseltti.

Faslı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 23 gol atarken 4 asist yaptı.

Oğuz Aydın 5. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, Kasımpaşa karşısında takımının ikinci golünü atarken bu sezon 5. gol sevincini yaşadı.

Sezon başında Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen 24 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamasa da son haftalarda Jose Mourinho'nun en fazla şans verdiği isimlerden oldu.

Bu sezon ilk gollerini Kayserispor ile deplasmanda oynanan müsabakada atan Oğuz Aydın, 6-2'lik galibiyete 2 gollük katkı verdi.

Ligin 13. haftasında Gaziantep FK filelerini havalandıran Oğuz Aydın, iç sahada 3-2 kazanılan Göztepe karşılaşmasında da takımı adına skor üretti.

Kasımpaşa maçının 52. dakikasında Mert Müldür'ün pasında takımının ikinci golünü kaydeden Oğuz, bu sezon 5. golüne imza attı.

Oğuz Aydın, 75. dakikada kenara gelerek karşılaşmada yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı.

Galibiyet serisi 7 maça çıktı

Fenerbahçe, Kasımpaşa galibiyetiyle ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

20 Aralık'ta deplasmanda oynanan ikas Eyüpspor karşılaşmasını 1-1'lik beraberlikle tamamlayan Fenerbahçe, bu maçın ardından puan kaybı yaşamadı.

Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, bu sezonki en uzun galibiyet serisiyle zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe, ligde topladığı 57 puanın 21'ini son 7 haftada hanesine yazdırdı.

İlk yarı

14. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Da Costa, Fall'a meşin yuvarlağı buluşturdu. Fall'un pasıyla müsait pozisyona çıkan Rodrigues'in penaltı noktası üzerinden şutunda, top auta gitti.

19. dakikada Winck'in sağdan ortasında Da Costa ön direkte topa vurdu, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

21. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Fred'in kendi yarı sahasında yerden savunmanın arkasına attığı uzun pasa hareketlenen En-Nesyri savunmanın müdahalesine rağmen topu önünde buldu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

52. dakikada Fenerbahçe'nin ikinci golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün rakibinden sıyrılarak penaltı noktası önüne pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

62. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Winck'in ceza sahası sağ çaprazından ceza sahasına ortaladığı topu Fall kafayla ağlara gönderdi: 2-1

64. dakikada soldan Oğuz Aydın'ın ortaladığı topa altıpasın içinde En-Nesyri kafayla vurdu, kaleci çizgiden topu çıkardı.

71. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü attı. Dzeko'nun ara pasıyla savunmanın arkasına kaçan En-Neysri kalecinin üzerinden aşırtarak topu kaleye gönderdi: 3-1

Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Sütlü: Futbolcuların felsefe değişikliğine uyum sağlamaları bizi memnun ediyor

Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü, takımın performansından memnun kaldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Serhat Sütlü, skor anlamında istediklerini alamadıklarını ancak futbolcuların oyun içinde beklentilerinin yüzde 70'ini karşıladığını söyledi.

Karşılaşmada ön alan baskısı ve stoperleri serbest bırakarak yaptıkları oyunun Fenerbahçe'yi yüksek top kullanmaya zorladığını anlatan Sütlü, "Ligin en formda takımıyla oynadık. Yaptığınız basit hatalar kalenize gol olarak dönüyor ama oyunculara teşekkür ediyoruz. Futbolcuların felsefe değişikliğine uyum sağlamaları bizi memnun ediyor. Basit hataları en aza indirerek yolumuza devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ilıcalı: Takım güzel ivme yakaladı. Bugün de zorlu bir rakibi yenmeyi başardık

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Takım güzel ivme yakaladı. Bugün de zorlu bir rakibi yenmeyi başardık. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum. Oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum. Kadro derinliği için bugün çok mutluyum. 8 oyuncumuz eksikti. Kulübeyi saysam, ilk 11 oynamayacakları çok az takım var. Bu da gerçekten doğru yatırımlar yaptığımızı bize gösteriyor, bu da bizi çok mutlu ediyor. Fenerbahçe kulübesine bakarsanız kadro derinliğini görürsünüz. Bütün oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Kenarda duran oyuncuların gol sevinçlerini gördüğümüz zaman gerçekten duygulanıyorum. Fenerbahçe ailesi olarak kenetlendik. Geliyoruz, inşallah bu serimiz devam eder." diye konuştu.

Maçta hakem konuşulacak bir durum olmadığını söyleyen Ilıcalı, gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbiyi yabancı hakemin yönetmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Derbi için başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Rakip takımdan da sayın İbrahim Hatipoğlu, yabancı hakem konusunda sıcak baktıklarını söylemişti. Okan Buruk da yabancı hakem konusunda sorun olmadığını söylemişti. Maruf Güneş'ten de bir açıklama gelmişti. Rakip takım 'sıcak bakıyoruz' diyor. Biz de 'sıcak bakıyoruz' diyoruz. Bundan sonra takdir federasyonumuzundur. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuyu değerlendirecek. Onlar doğru kararı verecek diye düşünüyorum. Federasyonumuzun en iyi hakemleri getirecek gücü zaten var. Dünyanın en iyi hakemlerinden bir grup gelip burada derbi maçı çok güzel yönetebilir. Her zaman söylediğimiz gibi adalet istiyoruz. Adaleti de dünyanın en iyi hakemlerinin sağlayacağını düşündüğümüz için bu konuya bakış açımız belli."

Ilıcalı, Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu da tebrik ederek, "Türkiye'deki en büyük spor kulübü olduğumuz gibi dünyanın da en büyük spor kulübüyüz. Basketbolda Türkiye Kupası’nı kazanan basketbolcu kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyoruz, helal olsun diyoruz. Atletizmde olimpik branşlardaki başarılarımızdan dolayı atletlerimize sevgilerimizi yolluyoruz. Fenerbahçeli olmak kolay değil. Sabah bir branştan başlıyorsunuz akşam öbür branşa kadar seyrediyorsunuz, seyrediyorsunuz bitmiyor. Biz bu ayrıcalığı yaşıyoruz. Gururluyuz bu açıdan. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Futbolda bu ivmemizle beraber iyi gidiyoruz ama öbür branşlarda da Türkiye'de çok farklıyız. Çok öndeyiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Takımım şu anda mükemmel değil

Jose Mourinho, sarı-lacivertli oyuncular ve takım "bilinçli" olduğu için maçın "farklı noktaya" gitmediğini söyledi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Portekizli teknik direktör, her maçta uygulamak istedikleri fikirleri olduğunu ifade etti.

Maçlarda karşı takımların oyun stiline göre adapte olmaları gerektiğini belirten Mourinho, "Her zaman maçın neleri gerektirdiğini düşünüyoruz. Bugün biz ilk golü atana kadar Kasımpaşa oyunun kontrolünü elinde bulunduruyordu. Topa daha fazla sahip oldular, oyunu daha fazla kontrol ettiler. Ama bunun üstesinden gelmeyi başardık, attığımız golden sonra oyun değişti. Oyuncularımın öğrendikleri şeyi, 'taktiksel kültür' diye adlandırıyorum. Bu da her şarta ayak uydurmak anlamına geliyor." diye konuştu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın iyi antrenör olduğunun altını çizen Mourinho, "Kasımpaşa normalde 4'lü savunmayla oynuyordu, bugün maça 5'li başladılar. Bunu beklemiyorduk. İkinci yarıda 4'lüye döndüler ve bu sefer yeni sorunlarla karşılaştık ama bunlara cevap verdik. Modern futbol işte bu. Takımım şu anda mükemmel değil, hala hatalar yapıyoruz. Ancak maç 2-1 olduğunda oyuncularım panik olmadı, başlarının belada olduğunu düşünmedi. Sonrasında üçüncü golü attık, dördüncü golü de atabilirdik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sıkıntı yaşamamamızın sebebi de oyuncuların hem bireysel hem de takım olarak bilinçli olmasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

"En-Nesyri çok iyi iş çıkarıyor"

Sarı kart sınırındaki oyuncuları, Galatasaray derbisi öncesinde ikaz edip etmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Jose Mourinho, "Bizler sarı kartları kontrol etme konusunda uzman değiliz. Ya da kart sınırındaki oyuncuların kartlarını temizlemek için kasıtlı olarak sarı kart görme uzmanı değiliz. Bizler sadece oyunumuzu oynuyoruz. Bugün Szymanski cezalıydı, onun yokluğunda ne kadar zorlandığımızı gördük İsmail Yüksek sakattı. Orta sahada Mert Hakan'ın 90 dakika oynaması gerekti çünkü orta saha oyuncumuz yoktu. Başka oyuncular da limitleri zorlamak durumundaydı. Filip Kostic sınırdaydı, kenarlarda iki taze oyuncuyla başladık, Mert ve Oğuz ile. Biz önümüzdeki maçı düşünerek oyuncu değişikliği yapmadık, zaten önümüzdeki maç Anderlecht maçı." diye konuştu.

Takımın formda golcüsü Youssef En-Nesyri'yle ilgili de açıklamada bulunan Jose Mourinho, şunları söyledi:

"Formunun artmasının zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. En-Nesyri buraya geldiğinde sezon öncesi kampı geçirmemişti. Geldiğinde 90 dakika oynayacak durumda değildi. Ayrıca Edin Dzeko ile aynı anda sahada oldukları çok az maç oynamışlardı. O dönemde ikisinden birisi oynuyordu. Sonrasında form tutunca beraber oynatmaya karar verdim ve formu yükseldi. Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim. Ben ve sportif direktörümüz eleştirildi, kulüp çok fazla para verdi diye eleştirildi. Hatta ocak ayında Suudi Arabistan'a hemen satılması konuşuldu. Şu anda onun nasıl bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Ayrıca takım çok iyi oynuyor, bu da onu etkiliyor. Ligde penaltısız 15 golü var. Avrupa'da ve kupada da golleri var. Şu anda çok iyi iş çıkarıyor."

Jose Mourinho'nun takıma etkisinin kupalar kazanıldığında görüleceğini sözlerine ekleyen Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Ben kendimi, hedeflerimi böyle tanımlarım. Şu anda 3 turnuvadayız, Avrupa Ligi'nde hayattayız. Orada kupayı kazanmak zor olacaktır. Ama biz adım adım hedef koyuyoruz. Gruptan çıktık ve Anderlecht karşısında turu geçmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda iyi durumdayız ama bir maçımız daha var. Ligde normal şartlarda ikincinin 8-9 puan önünde olmamız gerekirdi ama şu anda birincinin 6 puan gerisindeyiz. 2 yıllık kontratım boyunca bu etkiyi göreceğiz. O yüzden hep birlikte bu yıl bir şeyler başarmayı deneyelim."