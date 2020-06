Bu yazımda sizlerle, güzel mi güzel ve içimi sevgi ile dolduran bir ziyaret tecrübemi paylaşmak istedim.

İstanbul’da olanlar gezi programlarının en başına alıp ilk fırsatta gidebilirler, tatilde gelecek olanlar ise burayı ziyaret etmeden gitmesin, derim.

Bütün tabiîlikleriyle, hayatın eğlencesini ve üzüntüsünü, birlikte çalışmanın ve yardımlaşmanın önemini, dostluğu, ama daha çok mutluluğu ve yüzlerindeki tebessümü paylaşan dostlarımızı kaleme alacağım. Dostluğu, tebessümü ve insanları şartsız sevebilmeyi en iyi yansıtan, bizlerden sadece 1 kromozom fazlası olan down sendromlu dostlarımız onlar. Özel bir proje kapsamında, down sendromlu gençlerimiz için açılmış olan ve onların aktif olarak çalıştığı “Tebessüm Kahvesi”ni geçtiğimiz ay ziyaret ettim.

Medyada reklâmına çokça denk geldiğim için mi yoksa onlara karşı ilgim olduğu için mi bilmiyorum, ama uzun zamandır aklımda Tebessüm Kahvesi’ne gitmek vardı. İlk fırsatta hemen yola koyuldum ve çok güzel insanlarla karşılaştım, sevgi dolu bir atmosferi soludum. İçlerinden biri sıcacık bir tebessümle “hoş geldiniz” diyerek masaya yönlendirdi ve hemen bir başka arkadaşına “mönü getirir misin, bak müşteri geldi” dedi. Mönüler ve kafe ortamı olarak alıştığımız yerlerdendi tabiî, ama orayı özel, farklı ve güzel yapan bizi karşılayan dostlarımızdı.

Amaç, down sendromlulara destek

Tebessüm Kahvesi projesinin amacı; down sendromlu kişilere, toplum içinde fert olarak var olma ve kendini ifade etme, öğrenme kabiliyetlerini inkişaf ettirme, kendi özgün becerilerini fark ederek kendilerini daha çok geliştirme imkânı ile beraber, para ve zaman kavramını öğrenip günlük hayatta kullanabilmelerini sağlamak. Bu kafelere giden bizlere de, down sendromluları tanıma, onlarla iletişim kurma, eğer onlara karşı bir ön yargımız varsa onları kırma ve down sendromu farkındalığına destek olma şansı tanınmış oluyor.

1 kromozomun fazla olması onlara birden fazla güzel özellik kazandırmış. İçten samimî davranışları ve rekabet duygularının olmaması aslında güzel kalpli olmanın zor olmadığını bizlere gösteriyor.

Üzülen bir arkadaşına sarılarak, “sen üzülme, hep gül” diyen güzel bir kalp... Merhametin, saygının, samimiyetin, alçak gönüllüğün, sevecenliğin kromozomlara dönüşmüş hâli.

Bu ziyaret, günü özel kılan bu dostlarla vakit geçirmek; onlarla aynı hayatı paylaştığımızın farkında olarak onların da toplum hayatında fert olduğunu unutmamak tefekkürüne vesile oldu. Hissî anlar yaşadım, aklıma gelince yüzümde tebessüm oluşturacak hatıralar edindim.

Bu yüzden sizlerin de müsait bir zamanınızda ilk durağınızın Tebessüm Kahvesi olmasını ümit ediyorum.

Bizlere orada rehberlik eden, tebessüm eden bütün çalışanlara buradan da teşekkür etmek istiyorum, böyle güzel projelerin çoğalmasını ve toplumun tamamı tarafından ilgi ve destek görmesini arzu ediyorum.

Yüzünüzdeki tebessümler hiç eksilmesin... #tebessümdeyiz

Ayrıntılı bilgi için bk.https://www.tebessumkahvesi.com.tr/KAREKOD