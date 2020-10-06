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6 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Öğrenci işi siteler

Şule Konca
06 Ekim 2020, Salı
Merhaba arkadaşlar!

Bu yazımda sizlerle birkaç site tavsiyesi paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar; boş zamanlarınızda göz atıp, ilgilenebileceğiniz adresler olur.

Öğrencilik hayatımız ve sonrasındaki meslek kariyerimiz için evden online eğitimlere katılmak çok kolay. Yaklaşık 50 milyondan fazla öğrenci ve 100.000 kadar online kursların olduğu “Udemy” platformu, ister hobileriniz için sanat kursları, ister şahsî gelişim kursları ve isterseniz de meslekî kurslar bulabileceğiniz müthiş bir site. Meselâ dil öğreneyim, yazılım öğreneyim, mesleğim için diksiyon, resim çizmek için biraz teknik öğreneyim diyorsanız kesinlikle tavsiye ederim.

Eğer “Yaz akşamları bizim memleket bir ayrı güzel oluyor, sohbetin yanında gitar bilseydim iyi olurdu” diye bir düşünceniz olmasına rağmen kursa gitmek için zaman bulamadıysanız  “Justin Quitar” adresini kullanarak adım adım gitar çalmayı öğrenebilirsiniz.

Yine “İstanbul İşletme Enstitüsü” ve “Koç Akademi” siteleri de yeni şeyler öğrenmek isteyenlerin en çok uğradıkları adreslerden. Ücretsiz online eğitimlere katılıp, merak edip de bir türlü zaman ayıramadığınız eğitimleri alabilirsiniz. Üstelik, sonunda yapılan ölçüm sınavları sonucunda katılım belgesi almak da mümkün.

Çok gezen mi yoksa çok okuyan mı derler ya, biz okurken de gezebiliyoruz. “Hyperallergic” sitesi yaklaşık 2.500 müzeyi tanıma fırsatı veriyor bizlere. Ve yine, “The Metropolitan Museum Of Art” adresini evde koltukta otururken dahi ziyaret edebilir, ABD’nin en büyük sanat müzesini sanal olarak gezebilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Evdeyken en çok sevdiğimiz aktivitelerden birisi film izlemek, tabiî hangi filmi izleyeceğimize karar vermek film izlemekten daha uzun sürebiliyor. Bu yüzden “Instant Watcher” sitesinden kendinize göre ayarlayacağınız filtreleme seçeneği sayesinde, zevkinize uygun olan film tavsiyelerini alabilirsiniz.

“Öğrenmemek için bahane yok”

Dünyadaki gelişmeleri takip edebileceğimiz, gerçek verilere dayanarak yeni bilgiler öğrenebileceğimiz, geçmişten bu zamana yaşanılan olayları istatistiksel olarak ele alan “Information Is Beautiuful” adresi de ufkumuzu genişletecek, boş zamanlarımız için bir durak adresi olabilecek kadar iddialı bir site. “Öğrenmemek için bahane yok” sloganıyla yola çıkılarak “No Excuse List” sitesinde çoğunluğu ücretsiz olarak listelenmiş kurslardan dilediğimize katılma şansımız var. Tanınmış birçok üniversitenin açmış olduğu kurslara katılmak da mümkün. Bu yüzden, “Ben o okulu kazanamadım ki kursuna katılabileyim” diye bahane bulmak yok. “Resim çizmeyi seviyorum ve resme yatkınlığım var, ama mutlaka bir kursa gitmem gerekiyor” diye düşünen arkadaşları bir görelim. Tasarım ve sanat alanındaki teknikleri adım adım gösteren “Drawspace” sitesine göz atarak, kendinizi geliştirebilir hatta ve hatta “Kursa gitmeden de öğrenebiliyormuşum” diye kendinizi tebrik edebilirsiniz. “Hem eğlenir, öğreniriz, yeri gelince de akıl veririz“ siteleri de var. “My Fridge Food” sitesi, yemek yapmayacak olsak bile vakit geçirmek için çok hoş bir site. Evde olan malzemelerimizi yazdığımızda elimizdekiler ile ne yemek yapabileceğimizi tavsiye ediyor bize. Böyle de düşünceli siteler yapmışlar. Ve son olarak, “Antipodesmap” sitesi; Dünya haritasından seçtiğiniz herhangi bir yerden tünel kazmaya başlarsanız, Dünya’nın neresinden çıkacağınızı gösteriyor. Eğlenceli, biraz garip, can sıkıntısı ve merak giderici bir adres olduğunu düşünüyorum.

Güzel dostlarım, bu siteleri arayınca bulabileceğiniz bir yere not etmekte fayda var. Malûm dünya, ne olacağı belli olmuyor, birden sokağa çıkamaz oluyoruz. Paylaştığım sitelere girip, ziyaret etmenizi öneririm, umarım sizlere de faydalı olur. Öğrencilik ömür boyu, öğrenecek şeyler de bir o kadar fazla. Sonuçta her daim öğrenmeye açık ve muhtacız.

Sağlıcakla kalınız.

Selâmlar, sağlıcakla kalınız.

Not: Genç Yorum Dergisi Temmuz sayısından alınmıştır.

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