"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2022 SALI - YIL: 53

Emredilenler bize yeter

Süleyman KÖSMENE
29 Mart 2022, Salı
Mehmet Kılınç: “Ben çok ibadet yapmak istiyorum, ama yapamıyorum. Az da olsa devamlı olan makbuldür biliyorum. Ama bu bana çok basit geliyor, ama hangi ameli işlesem noksanlıkla dolu: mesela namazdan sonra tespih çok az çekiyorum. Ama bu bile ağır geliyor, bir ara 12 rekât her gün teheccüt, 12 rekat kuşluk, 6 rekat evvabin, bir çok zikir okuyordum, ama artık hiç birini yapamıyorum. Nasıl hareket edeyim?”

Aklımızı Karıştırmayalım

Namaz ve sair ibadetler konusunda aklımızı çok karıştırmamıza lüzum yok! Nasıl emredildi ise öyle yapmaya çalışacağız. Emredilenler bize yeter! Onları azımsamak şeytandan olabilir. Çok görmek de şeytandan olabilir. Şeytan türlü manevralarla bizi namazdan soğutmaya çabalıyor olabilir. 

İslâmiyet’te zorluk yoktur. Cenab-ı Hak, “Allah insanı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar.”1 Buyurur. Dînimizde teklif-i mâlâ yutak olmadığını, yani güç yetirilemeyen teklif bulunmadığını bu âyet ilan ediyor.2 Farzları ihmal etmeyelim. Sünnet namazları ise kılmaya gayret edelim. Diğer emirleri ve ahlâki vazifelerimizi de ihmal etmeyelim. Bunlar bize yeter. 

Allah namazları bizim beğenimize sunmuş değildir. Biz beğensek de, beğenmesek de, az görsek de, çok görsek de ibadetler bunlardır. Bir elin parmaklarıyla sayabileceğimiz namazlarımız vardır. Sonsuz sınırsız nimetlerine karşılık… İbadetlerin bu az yapısı bizim bir ömür boyu karşılaşacağımız hayat halleri, bizim güç yetirip yetiremeyeceğimiz, Allah’ın keremi, lütfu, rahmeti, affı gibi çok unsur dikkate alındığında gayet hikmetle emredilmiştir. 

Resulullah’a (asm), Necid ahalisinden bir bedevî gelerek Allah’ın emirlerini sormuştu. Resulullah beş vakit namazı tebliğ ettiğinde, adam: “Beş vakit namaz kılarım! Ne az yaparım, ne çok!” dedi. Resulullah (asm) ramazan orucunu tebliğ ettiğinde, adam: “Ramazanda bir ay oruç tutarım. Ne az tutarım, ne çok!” dedi. Resulullah (asm) zekâtı tebliğ ettiğinde, adam: “Zekâtı veririm. Ne az veririm, ne çok!” dedi. Resulullah da (asm): “Dediklerini yaparsa Cennet’e girer!”3 Buyurdu.  

Mesele Allah’ın emirlerini olduğu gibi algılamak, teslim olmak ve kabul etmektir. 

İbadette İtidal  

Enes (ra) anlatmıştır: Üç kişilik bir gurup Peygamber Efendimiz’in (asm) ibâdetinden sordular. Kendilerine anlatılınca, azımsayarak şöyle dediler: “Peygamberin (asm) yüce mevkiinden kendimize bakacak olursak biz neredeyiz? Onun geçmiş ve gelecek günahları bile bağışlanmıştır.” Onlardan birisi:

“Ben geceleri hep namaz kılacağım ve hiç uyumayacağım.” Diğeri: “Ben bayram günlerinden başka tüm seneyi oruçlu geçireceğim ve hiç ara vermeyeceğim.” Öbürü de: “Ben kadınlardan ayrı duracağım, hiç evlenmeyeceğim.” Dedi. 

Resûlullah (asm) gelince bunlara: “Şöyle şöyle konuşanlar sizler misiniz? Haberiniz olsun; ben sizin Allah’tan en çok korkanınızım. Fakat ben bazen oruç tutar, bazen ara veririm. Geceleri namaz da kılarım, istirahat için uyurum da. Benim sünnetim budur. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.”4

Bunlardan oruç tutmaya karar veren kimseye Peygamberimiz (asm) ayda üç gün oruç tutmayı tavsiye etti. Adam daha fazlasını istedi. Peygamber Efendimiz (asm) ona Dâvud (as) orucunu, yani birer gün arayla oruç tutmayı tavsiye etti. Ve en kâmil orucun Dâvud (as) orucu olduğunu söyledi. Adam daha fazlasını istedi. Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) razı olmadı. Adam nihâyet Dâvûd (as) orucuna razı oldu. 

Fakat yaşlandığı günler geldiğinde bu adam pişman oldu ve, “Keşke, Resulullah’ın (sav) tavsiye ettiği, ayda üç günlük orucu tercih etseydim! Resulullah’ın (sav) ruhsatının kıymetini yaşlanınca anladım!” dedi.

Dipnotlar:

1- Bakara Sûresi, 286., 2- Mektubat, s.88., 3- Buhârî, İman 34; Müslim, İman 8, (11); Nesâî, Sıyâm, 1, (4, 120); Ebu Dâvud, Salât 1, (391); Muvatta, Kasru’s-Salât fi’s-Sefer 94, (1, 175)., 4- Nevevî, R. Sâlihîn, 143.

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul’da trafik işlemez duruma gelecek

    'Erken seçim olsun, bu iktidar gitsin'

    Fiyat sorup gidiyorlar

    Gençlerin yüzde 75’i: Cumhur’a oy yok

    Nisan’da elektriğe zam mı var?

    Adil seçim için işbirliği şart

    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

    Açlık sınırı, asgari ücretin 675 lira üzerinde

    Zelenskiy'den "Ukrayna'da kaçırılan bazı belediye başkanları öldürüldü" açıklaması

    Rus müzakere heyeti İstanbul'da

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Somali kıtlık riskiyle karşı karşıya

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Ukrayna'dan 'Türkiye' açıklaması

    Kenya'da kuraklıkla mücadelede için yardım çağrısında bulunuldu

    Macron'dan 'Putin' açıklaması: Ona kasap demeyeceğim

    Rus ordusunun 17 bin askerini kaybettiği açıklandı

    Şanghay'da karantina ilan edildi

    Öğretmenler itibarsızlaştırıldı

    İŞKUR’a kayıtlı genç işsiz sayısı 1 milyonu geçti

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Geçiş ve gülüş garantisi
    Osman ZENGİN

    Zor günlerin kahramanı; Hurşid Hoca
    Faruk ÇAKIR

    Her adımda hukuk ihtiyacı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman paneli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî’nin istikbâl ümidi (2)
    Cevher İLHAN

    “Demokratikleşme işbirliği” tahkimi
    Ali FERŞADOĞLU

    Topyekün seferberlik gerekir
    Orhan GÜLER

    Risale-i Nur Külliyatından vecizeler: Sözler* (2)
    Süleyman KÖSMENE

    Emredilenler bize yeter

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.