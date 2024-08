“Hazret-i İsa nüzul edip gelecek”

Mehmet Bey: “Üstad Hazretleri hem “Hutbe-i Şamiye”de, hem de “Sözler”de, “Nasraniyet, ya intifa veya ıstıfa edip... Hz. İsa nazil olup gelecek, şeriatımla amel edecektir.” diye bir Hadis-i Şeriften bahsetmektedir. Bu hadis ile ilgili kaynak verebilir misiniz?” Bu ne demektir, kısaca açıklar mısınız?”

Meryem Oğlu İsa İnecek

Bizim rivayetlere bakışımızda sıkıntılar var. Kendi kaynaklarımızı yorumlamakta acziyet içindeyiz. Hazret-i Îsâ’nın (as) âhir zamanda gökten inişi hususunda güvenilir hadis kaynakları sahih hadislerle dolu. Bunu nasıl inkâr edebiliriz? Ne diye görmeyebiliriz?

Meselâ, Buhârî’de ve Tirmizî’de Ebû Hüreyre (ra) rivâyetiyle Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (asm), “Hayatım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Meryem oğlu Îsâ inecek, aranızda amel edecek, âdil bir hâkim olarak Salîb’i (hurafelerle doldurulmuş Hıristiyanlığı) kıracak.”1 buyurduğu; yine Buhârî’de, Ebû Hüreyre (ra) rivâyetiyle Peygamber Efendimiz’in (asm); “Meryem oğlu Îsâ (as) gökten sizin yanınıza indiği ve imamınıza uyduğu zaman bakalım nasıl olursunuz?”2 buyurduğu zikredilir.

Deccalı Helak Edecek

Müslim’in ise İman bölümünde, “Meryem oğlu Îsâ’nın (as) Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’in (asm) şeriatı ile hükmedici olarak inmesi bâbı” başlığı ile ayrı bir bab açtığını görürüz. Burada yukarıda Buhârî’den aldığımız her iki hadis-i şerif yer almakla berâber şu rivâyetlere de rastlarız:

Ebû Hüreyre (ra) bildirmiştir: Resulullah Efendimiz (asm): “Meryem oğlu Îsâ (as) içinize indiği ve sizden birini imam yaptığı zaman haliniz nasıl olacaktır?” buyurdu.3

Cabir bin Abdillah (ra) şöyle demiştir: Hazret-i Peygamber’den (asm) bizzat işittim. Buyurdu ki: “Ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzere mücâhede etmeye muzaffer bir şekilde devam edecektir. Nihâyet Meryem oğlu Îsâ (as) inecek. Müslüman’ların emîri ona: “Gel, bize namaz kıldır!” diyecek. Bunun üzerine Îsâ (as): “Hayır! Allah’ın bu ümmete bir ikrâmı olarak sizin bir kısmınız bir kısmınız üzerine emirlersiniz.” Diyecek.”4 Yine Müslim’de, Kıyâmet Saatinin Şartları bölümünde Abdullah bin Amr (ra) rivayetiyle, Hazret-i Îsâ’nın (as) inmesi ve deccâli helâk etmesi uzun bir hadiste Peygamber Efendimiz’in (asm) ifadeleriyle zikredilir.5

Akşamdan Sabaha Olacak Şeyler Değil

Bu rivayetlerin hak ve hakikat olduğunda şüphe olmadığını haber veren Bediüzzaman hazretleri, Hazret-i Îsâ’nın (as) inişi mes’elesini hâdiselerin seyri ile yorumlar ve bu seyri en az üç yüz yıllık bir zaman dilimine yayar. Şüphesiz Cenab-ı Hak Hakîm’dir ve hikmetle iş yapar. Bu hadisler, Hazret-i Îsâ’nın (as) gökten inip, akşamdan sabaha deccâli ve avanesini etkisiz bırakacağı şeklinde yorumlanmamalı. Hazret-i Îsâ (as) madem ki gökten inecek; bu inişte kendi dininin hurafelerden arınması ve son dîn İslâmiyet’le barışması ile bizzat ilgilenecektir. Bu ilgi de öyle akşamdan sabaha değil; Allah’ın Hakîm ve Fâtır isimlerine uygun bir biçimde, olayların fıtrî olarak yaşandığı sosyal bir süreçte vaki olacaktır.

Dipnotlar:

1- Buhârî, 6/1018; Tirmizî, Fitne, 44

2- Buhârî, 9/1406

3- Müslim, Îmân, 71/246

4- Müslim, Îmân, 71/247

5- Müslim, K. Fiten ve Eşrâti’s-Saat, 23; Riyâzu’s-Sâlihîn, Müteferrik Mevzûlar, 1807