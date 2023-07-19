Hicrî yeni yılınızı tebrikler ederiz

Hoş Geldin 1445

Âlem-i İslam olarak bugün bir yeni yıla daha girdik. Müslümanlar olarak sulh-u umumiye, birlik ve beraberliğe, uhuvvete ve tesanüte azamî ihtiyacımız var. İnşallah bu giren yılın hayırlara, fetihlere, barışa, kardeşliğe, âlem-i İslam’ın problemlerinin çözümüne, birlik ve beraberliğine ve ittihad-ı İslam’a vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Yaşayanlar ölüme, dünya kıyamete, bütün beni âdem mahşere bir adım daha yaklaştı.

Zaman bir fırtına gibi koşuyor. Her şeyi önüne katmış, beraber sürüklüyor. Zaman maksuduna ulaşacak, belli! Ama biz zamanın içinde sürüklenen insanlar, maksudumuza ulaşabilecek miyiz?

Mahşere ulaşacağımızda şüphe yok! Ama ya maksudumuza?

Bu, mahşerde belli olacak! Allah yardımcımız olsun. Âmin.

Yılbaşı Duamız

Hicrî yılbaşı duamızı yapalım: “Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es’elüke fîhel’ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihi’n-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.”

Meâli: “Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Efendimiz Muhammed’e (asm), O’nun âli ve ashabı üzerine salat ve selam olsun. Allah’ım! Sen Ebedî ve Kadîmsin, varlığı, hayâtı devâmlı olan, kullarına keremi ziyâde, merhameti, ni’metler bağışlaması sonsuz, yalnız Sensin Allahım! İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzurundan kovulmuş şeytandan korumanı ve daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı Senden dilerim ey celâl ve ikrâm sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muamele eyle. (Sonunda yine salavat-ı şerife vardır.)”

Hicrî Ayların İncisi

Muharrem ayı hicri ayların birincisidir. Hicri ayların bir incisidir.

Peygamber Efendimiz (asm) bu ay için “Şehrullahi’l-Muharrem” (Allah’ın ayı Muharrem) demiştir ve buyurmuştur ki: “Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharrem’in orucudur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır.”1

Muharrem ayının fazileti Ramazan ayından hemen sonra geldiği halde, bu ayda nafile oruçtan başka bir şeyin emredilmemiş olması sırf şefkat-i Rabbaniyenin ve merhamet-i Rahmaniyenin bir tezahürü olsa gerektir.

Allah ayları emirlere boğmamış, emirlerini genelde bütün aylara yaymıştır.

Bu nedenle Muharrem de dâhil olmak üzere faziletli aylarda, yapanın fazilet ve sevap kazanacağı, yapmayanın günahkâr olmayacağı, genelde nafile nevinden ameller emretmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri bir mektubunda, Muharrem de dâhil mübarek ayların gitmesiyle havayı manen temizleyen hizmet zevkinin ve şevkinin kaybolabileceğini, fakat hizmetlerin meşakkatli ve zevksiz daha sevaplı olduğunu, bu nedenle sabır içinde şükrederek hizmetlerden fütur getirmemek gerektiğini hatırlatıyor.2

Bu vesileyle şevkli hizmetlere devam diyerek, hicri yılınızı tebrik ediyorum.

Dipnotlar:

1- Müslim, Siyam, 202-203; Tirmizî, Mevakit 207; Nesaî, Kıyâmü’1-Leyl 6

2- Kastamonu Lahikası, s. 97