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13 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Kul daralmayınca hızır yetişmez

Süleyman KÖSMENE
13 Mayıs 2022, Cuma
Murat Bey: “Kul daralmayınca hızır yetişmez derler. Bu ne demektir? Hızır kimdir? Bir efsane kahramanı mıdır?”

Hızır Hayattadır

“Kul daralmayınca hızır yetişmez” sözü, daralan kuluna Allah’ın yardımının yakın olduğunu kinayeli olarak anlatan bir sözdür. 

Bununla beraber, bir şahsiyet olarak Hızır vardır, halen hayattadır ve dört yaşayandan biridir. Peygamber Efendimiz (asm), “Dört zat vardır ki hala hayattadır. Bunlardan Hızır ile İlyas yerde, İsa ile İdris göktedir.”1 Buyurmuştur. Hızır hakkında Peygamber Efendimiz (asm) şu bilgiyi de verir: “Hızır, otsuz, kuru ve çorak bir yere otururdu da o otsuz ve çorak yer yeşillenerek peşi sıra dalgalanırdı.”2 

Hazret-i Hızır (as) âlimlerin çoğunluğuna göre nebidir. Hazret-i Mûsâ (as) ve Hazret-i Zülkarneyn (as) ile görüştüğü rivayet edilir. 

Rivayete göre Hazret-i Zülkarneyn’in (as) öncü askerî kuvvetinin kumandanı idi. Allah’ın izniyle denizlere, deryalara hâkim idi, denizde kalanların yardımcısı idi ve denizde ölenlerin namazını kıldırırdı. Keza Hazret-i İlyas’ın da (as) Hazret-i Hızır’ın (as) kardeşi olduğu, karalarda vazifeli bulunduğu, ıssız çöllerde kalıp ölenleri yıkayıp namazını kıldığı, her sene hac vaktinde Hazret-i Hızır (as) ile Mekke-i Mükerreme’de buluştukları rivayet olunur. 

Taberî’de Hazret-i Hızır’ın (as) Hazret-i Nuh’un (as) torunlarından olduğu, Hazret-i Nuh (as) zamanını gördüğü, Hazret-i Nuh (as) ile görüştüğü ve gemide Hazret-i Nuh (as) ile beraber bulunduğu da kaydedilir. 

Hazret-i Nuh (as) Zamanını Gördü

Nakledilir ki, Hazret-i Nuh (as) Hindistan’da, “Serendib’e gidip Âdem ile Havva’nın naaşlarını kim getirir? Ben ona ömrü uzun olsun diye dua edeyim?” demişti. Hazret-i Hızır (as) ayağa kalktı ve:

“Yâ Nebiyyallah! Eğer izniniz olursa ben gidip getireyim!” dedi. 

Nuh Aleyhisselâm ona izin verdi. Hazret-i Hızır (as) Serendib adasına gitti ve Hazret-i Âdem ile Hazret-i Havvâ’nın naaşlarını alıp getirdi. Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselâm’ın duası bereketi ile Hazret-i Hızır’ın ömrünü uzun kıldı.3

Kur’ân’da Hazret-i İlyâs’ın (as) peygamberlerden olduğu açıkça belirtilmiştir.4 Fakat Hazret-i Hızır’ın (as) makamı hakkında açıklık yoktur. Hazret-i Hızır’ın (as) her peygamber ile görüşüp görüşmediği de bilinmiyor.       

Keşif sahibi ulema Hazret-i Hızır’ın hayatta olduğundan şüphe etmezler. Ömer ibn-i Abdülaziz’in (ra), İbrâhim bin Ethem’in (ks), Bişr-i Hafî’nin (ks), Maruf-u Kerhî’nin (ks), Cüneyd-i Bağdâdî’nin (ks), İbrâhîm Havvâs’ın (ks) Hazret-i Hızır (as) ile görüştükleri rivayet olunmuştur. Muhyiddin-i Arabî Fütuhat-ı Mekkiye adlı eserinde Hazret-i Hızır’ın hayatı hakkında bazı hikâyelere yer verir. Kâmus Tercümesi’nde Hazret-i Hızır’ın (as) alâmet-i farikası olarak şehâdet parmağı ile orta parmağının beraber ve bitişik olduğu kaydedilir.5 

Hayat Mertebesi

Bedîüzzaman Hazretleri de Hazret-i Hızır’ın (as) hayatta olduğunu kaydediyor. Bediüzzaman, Hızır ile İlyas Aleyhimesselâmın yer yüzünde yaşadıkları halde, bize göre serbest olduklarını, isterlerse yiyip içtiklerini, fakat bizim gibi mecbur olmadıklarını, belli bir makama gelen bir velinin Hazret-i Hızır (as) ile görüştüğünü ve Hazret-i Hızır’dan ders aldığını kaydeder. 6 

Allah’ın (cc) Hazret-i Hızır’a (as) güç, kudret ve hayat bahşettiği, Hayy ismine mazhar kıldığı ve sıkıntısı olan kulların elinden Allah’ın izniyle tuttuğu inancı halk arasında güçlüdür. 

Dipnotlar:

1- Ömer Nasuhi Bilmen, Tefsir, 4/2034.,

2- Buhârî, 9/1389.,

3- Taberî Târihi, 1/407.,

4- Sâffât Sûresi: 123.,

5- Tecrid-i Sarih Terc., 9/145.,

6- Bedîüzzaman, Mektûbât, s. 11, 12.

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