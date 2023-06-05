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5 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kurban hakkında sorular

Süleyman KÖSMENE
05 Haziran 2023, Pazartesi
Ucuz Olunca Olmaz mı?

Murat Bey: “Yurt dışı kurbanlarının ucuz oluşu kurbanın sıhhati için problem teşkil eder mi?” 

Kurbanda esas olan para değil, Allah rızası için kurbanlık hayvanın kanını akıtmaktır. Fiyatının kaça alındığının önemi yoktur. Hile ve aldatma olmaması ve doğru bir ticaret yöntemiyle alınmış olması yeterlidir. Ülkeler arasındaki para değerlerinin farklı oluşu, hayvan fiyatlarına farklı yansıyabilir. Bunda bir problem yoktur.

Hatta bu farklılıktan istifade ile bir hayvan yerine birden fazla hayvan kestirerek, aynı paraya daha fazla sevap alma imkânı da doğmuş oluyor. Bu sene yurt dışı kurban hissesi Avustralya Nur Vakfı’nda 1.850 tldir. On bin liraya bir kurban yerine beş kurban! Bir ibadet yerine beş ibadet! Sevabı inşallah beşe katlamış oluyor.

Bu sistemle yurt dışı kesimi için verilen numaraya para yatırmak suretiyle adak kurbanı olsun, akika kurbanı olsun, Kurban Bayramı kurbanı olsun, vekâlet yoluyla kestirilebilir. Hem kurban, hem sadâka olarak inşallah makbul olur. Havaleye ad, soyad ve telefon numaralarımızı yazmayı unutmayalım.

Avustralya Nur Vakfı’nın organize ettiği yurt dışı kesimleri bizzat vakıf kardeşler tarafından Etiyopya, Somali, Pakistan ve savaş biterse Sudan köylerinden ve çobanlardan kurbanlıklar alınarak yapılacak ve hemen o bölgede dağıtılacak.

Bu hizmete öncülük eden Yeni Asya Vakfı yetkilileri ile Avustralya Nur Vakfı yetkililerine teşekkürler. Allah sa’ylerini arttırsın, bereketlendirsin ve kabul etsin. Âmin.

***

Kusurlar

Salih Bey: “Kurban olmaya engel kusurlar nelerdir?”

Kurban edilecek sığır iki yaşını tamamlamış, üç yaşına girmiş olmalıdır. Keçi ve koyun bir yaşını doldurmuş olmalıdır. Ancak bir yaşındakiler gibi semiz ve gösterişli olmak şartıyla altı aylıktan sonra koyun kurban edilebilir. Deve ise kurban edilmesi için beş yaşını doldurmuş, altı yaşından gün almış olmalıdır.

Kurban edilecek hayvan sağlıklı, âzâları tamam, kusursuz ve semiz olmalıdır.

Kötürüm derecesinde hasta, yürüyemeyecek kadar zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, kulakları, boynuzları, kuyruğu, dili veya memesi kökünden kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş hayvanlar kurban olmaz.

Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz, şaşı, biraz topal, deli, zararsız olmak şartıyla biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya biraz yırtılmış olmasında bir sakınca yoktur.

***

Seferîlik

İstanbul’dan okuyucumuz: “Kurbanımı memlekette kesebilir miyim? Seferi olursun diyenler var.”

Seferi kişi kurbandan muaftır. Kurban kesmezse günahı yoktur. Fakat durumu ve imkânı iyi olup seferde bir zorluk olmayacaksa kurban kesebilir. Dinen hiçbir sakıncası da yoktur.

Seferi iken kurban kesmenin hükmü nafile olduğu halde, eğer keserse vacip sevabı alır. Yani vacip bir hükmü kendi rızasıyla yerine getirmiş olur. 

Allah kabul etsin. Âmin.

***

Gelin Kurbanı Nedir?   

Ramazan Bey: “Bölgemizde gelin kurbanı âdeti vardır. Geline kurbanlık koç gönderilir. Bu kurbanlığı gelin Kurban Bayramı’nda kesmeli midir?”  

Gelin kurbanı madem hediyedir. Hediye verenin niyeti esastır. Hediye veren şahıs hangi niyetle vermişse gelin o niyet çerçevesinde tasarruf hakkına sahiptir. Eğer Kurban Bayramı’nda kesilecek niyetiyle vermişse, gelin bunu Kurban Bayramı’nda keser. Eğer adak niyetiyle vermişse gelin bunu dilediği bir tarihte keser ve adak olduğu için etini tasadduk eder.

Eğer sadece koç olarak vermişse gelin bu koçu dilediği gibi kullanır. Mal sahibi olduğu için dilerse koç olarak besler. Dilerse Kurban Bayramı’nda kurban eder, dilerse adak olarak daha sonra keser. Veya bu konuda örf ve adetler ne diyorsa ona göre tasarruf eder.

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