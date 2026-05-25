Arefe ve teşrik tekbirleri

Teşrik Tekbirleri Yarın Başlıyor

Teşrik Tekbirleri yarın sabah namazından itibaren başlayacak inşallah. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın hemen ardından, başka hiçbir kelime konuşmaksızın, Teşrik Tekbirleri getirmek her Müslüman için vaciptir. Bu hüküm umumidir. Yani namazını cemaatle kılan, yalnız kılan, kurban kesen, kesmeyen, seferî olan, olmayan, kadın, erkek tüm Müslüman’lar Teşrik Tekbirleri vaciptir.

Teşrik Tekbirleri, Farz namazdan selam verdikten hemen sonra araya hiçbir söz karıştırmadan,

“Allâhü Ekber, Allâhü Ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber, Allâhü Ekber Ve lillâhi’l-hamd” diyerek getirilir.

Manası: “Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd yalnız Allah içindir.”

***

La İlahe İlallah

İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam yerine Cebrail Aleyhisselamın indirdiği koçu kurban edince, Hz. Cebrail (as), “Allahü Ekber! Allahü Ekber!” diyerek semavatı çınlatıyor.

Hz. Cebrail’i işiten İbrahim Aleyhisselam:

“La ilahe illallahü vallahü ekber!” diyor.

Hz. Cebrail ile babası İbrahim Aleyhisselam arasındaki bu tekbir ve tevhid zikirlerini işiten İsmail Aleyhisselam da:

“Allahü Ekber ve lillahil-hamd!” diyerek tekbiri hamd ile bitiriyor.1

İşte Kıyamete kadar İslâm ümmetinin dilinde bir ibadet olan teşrik tekbirleri, böyle bir kutlu günün izini ve özünü taşıyor.

Hacıların Birleştiği O Kutlu Kelime

Yüz binlerce hacı Arafat’ta tek bir kelimede birleşiyor: “Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ven’ni’mete leke ve’l-mülke lâ şerîke lek.”

“Buyur Allah’ım. Emrini dinlemeye hazırım. Emrine boyun eğdim. Senin şerikin ve ortağın yoktur. Emrine kurbanım. Sözüne hayranım. Buyur Allah’ım. Hamd Sana mahsustur. Nimet Senindir. Mülk Senindir. Senin hiçbir şekilde benzerin ve ortağın yoktur.”

Hacılar Arafat bölgesine doğru harekete geçiyorlar. Yarın öğle vaktinde öğle ve ikindi namazlarını “cem-i takdim” ile birlikte kılacaklar. Hemen ardından Arafat’ta vakfeye başlayacaklar. Vakfede gözyaşı dökecekler, tevbe ve istiğfar edecekler, dua edecekler ve inşallah doğdukları gün gibi günahlarından arınacaklar. Kendileri için, anne ve babaları için, din kardeşleri için, dünyanın salâhı için, İslâm âleminin huzur ve sükûnu için, Müslüman’ların dünya-âhiret kurtuluşları için, geçmişleri için, gelecekleri için dua edecekler. Duaları inşallah dergâh-ı İlâhîye yükselecek.

En çok duayı bu gün yapalım. Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Duaların en hayırlısı Arefe gününde yapılan duadır.”

***

Bin İhlâs-ı Şerifi Unutmayalım

Gerek fert, gerek toplum, gerekse İslâm âlemi olarak, maddî ve manevî dertler yumağı içerisinde yuvarlanıp gidiyoruz. Şimdi de Filistin kan ağlıyor. İnsanlar ölümlerden ölüm seçtiler. Âlem-i İslâm’dan içimize sinen bir ses yok! Rabbim onlara merhamet eylesin. Âlem-i İslâm’ı da bir an önce özüne döndürsün. Amin.

Duaya çok ihtiyacımız var. Allah’ın dergâhına sığınmaya çok ihtiyacımız var. Allah’ın kulu olduğumuzu ikrar etmeli; fitnecilerden, fesatçılardan, İslâm düşmanlarının zulümlerinden tüm kalbimizle Allah’a sığınmalı ve Allah’tan imdat istemeliyiz.

Arefe gününde elimizde böyle bir yüksek dergâha sığınma, O’na yalvarma, O’ndan af dileme, O’ndan hayır isteme fırsatımız var: Bin İhlâs-ı Şerif okumak.

Yarın, büyük bir rica kapısı açık bulunacaktır. Bin ihlâs-ı şerif okuyarak Rabbimize sığınalım.2 Tüm Müslümanları için dua edelim. İhlâs-ı Şerifler okunurken başta Eûzübillahimineşşeytânirracîm” ile birlikte “Bismillahirrahmanirrahim” demeli; devamında her ihlâs-ı şerifin başında birer besmele çekerek okumalıyız.

Rabb-i Rahîm gelen mübarek arefeyi ve mübarek bayramı âlem-i İslâm’a ve yaşlı dünyamıza hayırlı eylesin. Müslümanların dünyevî-uhrevî sıkıntılardan kurtulmasına, sulh-u umumiyeye ve dünya barışına vesile kılsın. Âmin.

Dipnotlar:

1- Es-Saffat, 37/102-107 (İsmail Maddesi), el-Mavsılî, El-İhtiyar Li Ta’lil-i Muhtar, Kahire, I/87, 88

2- Şuâlar, s. 266