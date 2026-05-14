"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Fatiha Suresi hakkında - 1

Süleyman KÖSMENE
14 Mayıs 2026, Perşembe
Mithat Yıldız: “Fatiha Suresi ne zaman ve hangi olay üzerine indi?”

Mekke’de Nazil Oldu

Fatiha Suresi Mekke döneminin ilk yıllarında tamamı bir defada olmak suretiyle nazil olmuştur. Yani ayet ayet inmiş değildir. Sure olarak ilk inendir. Yani ilk inen ayet Alak Suresinin ilk beş ayeti ise, ilk inen sure de Fatiha Suresidir.  

Bazıları Fatiha Suresinin Medine’de indiğini ifade etse de, bu surenin Mekke’de indiğini delili olabilecek hadiseler vardır:

1-Mekkî bir sure olan Hicr Suresinde “Biz sana tekrarlanan yediyi (Es-Sebu’l-Mesânî) ve Kur’ân-ı Azîm’i verdik”1 ayeti. Bu ayette geçen “Es-Sebu’l-Mesânî” terimi ile Fatiha Suresi kastedilir.2 Çünkü bu terim, ”tekrarlanan yedi” demektir. “Tekrarlanan yedi” ile, Fatiha Suresinin yedi ayeti kast edilmiştir.

2-Beş vakit namaz Mekke döneminde farz kılındı. Oysa namaz Fatiha Suresiyle kılınmaktadır. Zira Resulullah Efendimiz: “Fatiha Suresi okunmadıkça namaz sahih olmaz” buyurmuştur.3 O halde namazdan önce Fatiha Suresinin inmiş olması lâzım.

Öte yandan, “Fatihatü’l-Kitap arşın altındaki bir hazineden Mekke’de nazil oldu”  buyurulmuştur.4 Fatihatü’l-Kitap Fatiha Suresidir.       

Bu Surenin İsimleri

“Fatiha” açış demektir. “Hatime” kelimesinin zıttıdır. Bir şeyin giriş kısmı, baş tarafı, evveli, başlangıcı demektir. Bir bakıma Kur’ân’ın “ön sözü” manasında bir suredir. Türkçede yaygın olarak “Elham” diye bilinmekle beraber, Fatiha Suresinin daha başka isimleri de vardır. Bunlar kısaca:

Ümmü’l-Kur’ân: Kur’ân’ın aslı, özü.

Ümmü’l-Kitap: Kitabın aslı, temel kitap, temel kaynak

Vafiye: Tam ve bütün demektir.

Kafiye: Yeterli, şükrü kafi şekilde ifade eden sure.

Kenz: Hazine, dua ve rahmet hazinesi, hazineye ulaştıran anahtar.

Es-Sebu’l-Mesânî: Namazların her rek‘atında tekrar tekrar okunan yedi ayet,

Şükür, dua ve şafiye (şifa veren) gibi isimler zikredilmiştir.5 

Fatiha Suresi Kur’ân’ın Çekirdeğidir

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “İmam “âmin” deyince, siz de “âmin” deyin. Zira kimin âmin’i meleklerin âmin’i ile birleşirse geçmiş günahları affedilir.”6 

Bediüzzaman diyor ki:

“Nasıl ki insan, şu âlem-i kebirin bir misal-i musaggarıdır ve Fatiha-i Şerife, şu Kur’ân-ı Azîmüşşan’ın bir timsal-i münevveridir. Namaz dahi bütün ibâdâtın enva’ını şamil bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kudsiyedir.”7

Burada Bediüzzaman Hazretleri de özetle, nasıl insan şu koca kâinat kitabının bir küçücük misali ise, bir özü ve özeti ise, bir çekirdeği ve meyvesi ise; Fatiha Suresi de, Kur’ân-ı Azîmüşşan’ın bir münevver timsalidir, nurlu bir özüdür, özetidir, nurani bir çekirdeğidir ve meyvesidir diyor. Namaz da bütün ibadet çeşitlerinin bir münevver özeti, bir manevî fihristesidir.8

Dipnotlar:

1- Hicr Suresi: 87.

2- Buhârî, “Tefsîr”, I/1

3- Dârimî, “?alât”, 36; İbn Mâce, “İ??metü’?-?alât”, 11; Tirmizî, “Mevâ??t”, 69, 115, 116

4- Vâhidî, s. 19-20; Süyûtî, I, 34-35; Şevkânî, I, 14

5- Taberî, I, 107-110; Âlûsî, I, 34; Elmalılı, I, 5-6

6- Kütüb-ü Sitte, 8/2538

7- Sözler, s. 45.

Okunma Sayısı: 361
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Demokratik cumhuriyete hasretiz - 14 Mayıs: Tek partiden demokrasiye

    Emekliye bayram tatili de hayal

    Havza, sular altında kaldı

    İhtiyarlar baş tacımız olması gerekirken...

    "Çatışmaların durdurulması için ordusuna Donbas'tan çekilme emri vermeli"

    2 mayın gemisini bölge yakınlarına konuşlandırmaya hazırlanıyor

    Kürt’ün Türk’e, Türk’ün Kürt’e ihtiyacı var

    Ani sıcaklık değişimleri göçmen kuşların yolculuğunu etkiledi

    "Suriye'nin İçişleri ve Savunma bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık"

    Kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları 14-20 Mayıs arasında

    Eğitimde asıl mesele tek tipçi sistem

    Çağın utancı: Transhumanizm

    İnsanın bir gayesi varsa Allah yolunu gösteriyor

    Yamal’dan Filistin bayraklı kutlama

    Kültürel tahakküm - Kemal Sayar: Ruhlar da işgal ediliyor

    Japon şirketten “namaz odası”

    İslâm’ı seçip Ahmet ismini aldı

    Ukrayna ordusu 8-11 Mayıs'ta ilan edilen ateşkesi 30 bin 383 kez ihlal etti

    "Küba, bizden yardım istiyor ve biz de (onlarla) konuşacağız"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İhtiyarlar baş tacımız olması gerekirken...
    Genel

    Havza, sular altında kaldı
    Genel

    Emekliye bayram tatili de hayal
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    4 bin TL’yle torunlara harçlık bile veremeyiz
    Genel

    Şekerli mamul ihracatında 10 milyar dolarlık hedef

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.