"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Bediüzzaman’ın “Mektubat”ı üzerine

Süleyman KÖSMENE
19 Mayıs 2026, Salı
Süleyman Alıç: “Mektuat'ta ki mektupların bir kısmı baştan başlamıyor. Mesela İkinci Mektup salisen, (Evvelen, saniyen yok); Üçüncü Mektup: Hamisen, ( Evvelen, saniyen, salisen, Rabian yok); Dokuzuncu Mektup: Saniyen, (evvelen yok); Yirmi sekizinci Mektup:Saniyen, (Evvelen yok) diye başlıyor. Bu dört mektubun önünde olan (parantez içinde bulunan) konular veya meseleler nerede veya niye mektuplara konulmamıştır?”

Nur Mektupları

Mektubat adlı eser Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerine yazdığı “muhtevalı, içi dolgun, içinde derin hakikatlerin açıklandığı” mektuplardır. Bu çerçevede Bediüzzaman Hazretleri imanları kurtarmak için Mektubat’tan başka Sözler, Mesnevî, Lem’alar, Şualar adlı eserleri ve Lâhikaları yazmıştır.

Mektubat, adı üstünde “mektuplar” demektir. Üstad Hazretleri risaleleri yazarken, bazen, aynı konuya temas etmeyen başka konu da olması halinde genellikle bu başka konuları konunun zarafeti bozulmasın, derslerin bütünlüğü korunsun diye, lahika mektuplarında yer vermeyi tercih etmiştir. Bu yerler bazen işaret edilmiştir. İşaret edilenleri Külliyat içinde bulmak mümkündür. 

Malum Risale-i Nur eserleri külliyen sünuhat eserlerdir. Çoğu yerlerde Bediüzzaman’ın şahsî tasarrufu bile olmamıştır. Gaybî bir ilham tarzında gelmiş ve yazılmıştır.  

Biz “ilham eseri” dediğimizde kimileri hop oturup hop kalkıyor. Halbuki birçok yazar ve şair de ilhama mazhardırlar. Mesela Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını ilham eseri olarak yazmıştır. İlhama mazhar olmak demek, eleştiriden uzak olmak demek değildir. Okuyan herkesi tam teslim almak demek değildir. Sadece o eserin yazımıyla ilgili bir vakıadır. Bu eleştirilmez. Ama içindeki hakikatleri eleştirebilirsiniz. Bunda sakınca yoktur. 

Risalelerin Yazılması

Bediüzzaman kimi mektuplarının baş kısmını veya belirli kısımlarını ilgili yere yazmamıştır. Başka mektuplara yazmıştır. Ama bu durum tüm Risale-i Nur’da çok yerde uygulanmamıştır. Genelde her mektup kendi alanında yazılmıştır.

Mektubat’ta bahsettiğiniz gibi, İkinci Mektup, Üçüncü Mektup, Dokuzuncu Mektup, Yirmi Sekizinci Mektupların baş kısımları yazılmamıştır. On Dördüncü Mektup ve Yirmi Beşinci Mektup hiç telif edilmemiştir. Yirmi Beşinci Lem’anın Zeyli, On Yedinci Mektup olarak yazılmıştır. Yirmi Dokuzuncu Mektup’ta Dördüncü Risale Olan Dördüncü Kısım burada yoktur. Sekizinci Kısım Olan Rumuzat-ı Semaniye başka bir yerde, müstakil olarak yazılmıştır.

Bütün bunların her birisinde elbette farklı hikmetler vardır. Biz de bulduğumuzu okuyalım. Aslında haklısınız, Risale-i Nurlar’ın “ne nerede” araştırılması yapılması gerekir. Ve sakınca yoksa yerinde yayımlanması gerekir. Yeni Asya Neşriyat, eskiden yerine konmamış olan birçok mektup ve dersleri imkânlar nispetinde yerine koyarak yayımlamıştır. Malum eldeki risaleler Üstad Hazretlerinin bizzat 1959 yılı baskısında süzgecinden geçmiş baskılardır. 

Ayrı Hususlar

Üçüncü Mektubun baş kısımlarından olan “dört maddeyi” Barla Lâhikasında 210. Sırada yer alan Mektupta bulduk. Şöyle ki:

Evvela : Üstad Hazretleri burada, “Risalelerde cerh edilecek hakikatler var mı veya avama ızharı muzır mıdır?” diye soruyor.

Saniyen: Bu bölümde Hazret-i Üstad, Cenab-ı Hakk’ın bir ikramından bahsediyor. Eski Said’in kuvvet-i ilmiyle ve nazar-ı aklıyla anladığı ve gördüğü hakikatleri, Yeni Said’in şuhud-u kalbiyle ve nur-u vicdanla gördüğünü anlatıyor. “Birbirinden uzak bu iki Said’in aklı, kalbi bu derece ittifakı aciptir.” diyor. 

 Biz de anlıyoruz ki Risale-i Nur eskisiyle, yenisiyle, imanî bahisleriyle, lâhika mektuplarıyla bir bütündür, birbirinden ayrılmaz.

 Salisen: Bu bölümde Bediüzzaman Şeyh Mustafa’ya selam gönderiyor. Yazdığı Kader Sözünden memnun olduğunu, talebelik hukukunu kaza ettiğini ifade ediyor.

Rabian: Kardeşi Abdülmecid’e Sözler’i gönderdiğinden bahsediyor. Abdülmecid’in adresini bu bölümde yazmış.

Üstad Hazretleri tek bir kağıda çok meseleleri yazdığından dolayı, kitaba girecek hususları kendi tasarrufuyla çıkarmış olmalıdır. Allah razı olsun.

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hamaney: Savaş devam ederse başka cepheler açılacak

    'Çin ziyaretinden çok ciddi beklentilerimiz var'

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı

    Korsan İsrail, yine insanlığın onuru olan Küresel Sumud Filosu'na yine uluslararası sularda saldırdı

    'Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar yürüyüşümüz devam edecek'

    Sumud Filosu'nun etrafında İHA ve askeri unsur hareketliliği görüldü

    "Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'nu ele geçirmek için orduya yetki verecek"

    Barajlarda Bereket

    ABD'den İran’a 5 şart

    “Filistin için barış ve adalet” çağrısı

    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 25 kişi yaralandı

    Batı Şeria'daki Filistinlilerin de idam cezasına çarptırılmasının önünü açtılar

    Yargıya güven gittikçe azalıyor

    Süper Lig'de 2025-2026 sezonu da sona erdi

    ABD’de gösteri uçuşu yapan 2 savaş uçağı çarpıştı

    İsrail işkence ülkesi

    Diktatörlerle işler yanlış yönde yürür

    İktidar sokağa çıkamayacak halde

    Muğla- Fethiye'de çıkan yangın kontrol altına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.