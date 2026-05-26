Kutlu günlerde bin ihlâs ve sünnet

Salih Bey: “Arefe günü ve Kurban Bayramı’nda sünnete uygun olarak neler yapmamız gerekir?”

Tekbirler ve Bin İhlâs

Bugün arefe, yarın inşallah Kurban Bayramı. Bizi arefeye ve bayrama eriştiren Rabbimize sonsuz hamd ü senâ olsun.

Arefe günü dini vecibelerimizi hatırlayalım:

1- Teşrik tekbirleri getirmek vaciptir. Arefe Günü sabah namazından itibaren her farz namazın ardından teşrik tekbirleri getirilir. (Teşrik tekbirlerine Kurban Bayramı’nın dördüncü gününe kadar devam edilir.) Unutulursa hatırlandığı an kaza edilir.

2- Oruç tutmak. Esasen Zilhicce ayının ilk dokuz günü oruç tutmak sünnet olmakla beraber, özellikle Tevriye Günü ve arkasından Arefe Günü tutulan orucun sevabı zirveye yükseliyor.

Peygamber Efendimiz’e (asm) Arefe Günü tutulan orucun fazileti sorulduğunda şöyle buyurdu: “Geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur.”1

3- Arefe Günü ve gecesini ibadetle geçirmek ve günahlardan uzak kalmak.

4- Arefe Günü çok dua ve istiğfar etmek.

5- Arefe Günü bin ihlâs-ı şerif okumak. Arefe Günü bin ihlâs-ı şerif okuyarak duâ edenin duâsının kabul olacağı ve günahlarının bağışlanacağı müjdelenmiştir.

Arefe Günü bin ihlâs-ı şerif okumayı önemle tavsiye eden Bediüzzaman Hazretleri, bunun bir gün öncesinden (Tevriye Günü) beş yüz, Arefe Günü de beş yüz olarak da okunabileceğini hatırlatıyor.2 İşlerimiz yoğunsa dikkate alınabilecek bir tedbirdir.

Bayramın Sünnetleri Şunlardır

Bayram günü ihyâ etmemiz gereken başlıca sünnetleri hatırlayalım:

1- Erken kalkmak, temizlik yapmak, yıkanmak, güzel koku sürünmek, güzel elbiseler giymek, yolda sokakta karşılaştığımız Müslümanlara selâm vermek, Müslümanlara güler yüz göstermek ve bayramlarını tebrik etmek, ihtiyacı olanlara sadaka vermek sünnettir.

2- Bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram namazına vakar ve sükûnetle gitmek, giderken ve gelirken tekbir getirmek, ayrı yollardan gidip gelmek sünnettir.

3- Bayram namazından sonra imkân bulanların kurban kesmesi vaciptir.

4- Bayram gecelerinde Allah’a ibadet etmek sünnettir.

Resulullah (asm) buyurdular ki: “Kim her iki bayramın da gecesini, Allah’tan sevap umarak ibadetle geçirirse kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez.”3

5- Bayram namazından önce bir şeyler “yememek” sünnettir.

Gaferallahu Lenâ Ve Leküm

6- Kurban etinden ev halkıyla birlikte yemek, komşulara ve dostlara yedirmek ve kesmeyenlere dağıtmak sünnettir.

7- Bu gün, sıla-i rahim yapmak sünnettir.

Bu gün ulaşabildiğimiz kadar çok dostumuza ve yakınımıza ulaşalım, akrabalarımızla gönül bağımızı tazeleyelim, Birbirimize “Gaferallahu lenâ ve leküm= Allah sizi de bizi de bağışlasın!” veya “Takabbelallahu minnâ ve minküm= Allah Teâlâ bizden ve sizden kabul buyursun!” diye duâ edelim, komşularımızla kaynaşalım, toplumumuzla bütünleşelim.

Sevdiklerimizi, annemizi, babamızı, yakınlarımızı tebriksiz bırakmayalım. Bayramlarını tebrik edelim. Mutluluklarını paylaşalım. Unutmayalım; onlara bir posta kadar, bir telefon kadar ve artık çoğumuz, bir mesaj kadar yakınız.

8- Komşularımıza gidelim. Bayramlarını tebrik edelim. Misâfirlerimize ikrâm edelim.

9- Bugün dargınlıklar, kırgınlıklar, küskünlükler sırf Allah rızası için, sırf Resulullah (asm) aşkı için son bulmalı.

10- Öfkemizi yutalım; kırılıp gücendiklerimize karşı onurumuzu, gururumuzu düşünmeyelim; haklılığımızı aramayalım. Allah rızası için! Kucaklaşalım bu gün. Öfkemizi yenmek, hayatımızda sürekli uygulamamız gereken bir Sünnet-i Seniyyedir.

11- Hastalarımıza gidelim, kalbimizin en sıcak ilgisini götürelim onlara, Şâfî-i Hakikî’den şifa dileyelim. Hastaları ziyaret Sünnet-i Seniyedir.

12- Fakirleri, yoksulları, kimsesizleri, öksüzleri, yetimleri unutmayalım.

1 Müslim, Sıyâm 196, 197

2 Bediüzzaman, Şuâlar, Yeni Asya Neşriyat, Germany, 1994, s. 266

3 K. Sitte, 17/5, s. 179