Müracaatları bekliyoruz

Harika Programlar

Risale-i Nur Eğitim Merkezi çalışıyor. Ya biz çalışıyor muyuz?

Bu soruyu lütfen kendimize soralım. Yoksa bu yazıyı okumanıza gerek yok!

Risale-i Nur Eğitim Merkezi yaklaşık bir aydan beri, seri ilanlarla öğrenci bulmaya çalışıyor. İlanlar, afişler, davetler, çağrılar… Whats-App numaralarımıza sürekli geldi. Öğrenci arıyor. Risale-i Nur’u öğretecek, Risale-i Nur ile eğitecek, Risale-i Nur’un tefekkür dünyasını kazandıracak öğrenci arıyor.

Bu yaz dönemi için iki program düzenledi:

Külliyat Bitirme Programı ve Hızlandırılmış Eğitim Programı.

Külliyat Bitirme Programı 23 Temmuz’da başladı, 15 Ağustos’a kadar inşallah devam edecek. Yirmi günde altı bin küsur sayfa okunacak. Günde iki yüz sayfadan mükerrer sayfalar hariç yaklaşık dört bin sayfa risale okunuyor. Ve müzakere ediliyor.

Harika bir program! Katılımcıları, geleceğin büyük insanlarını tebrik ediyoruz.

İman-ı Tahkikiyi Kazanmak Önemlidir

Risale-i Nur Hızlı Eğitim Programı ise 26 Ağustos ile 06 Eylül tarihleri arasında yirmi günlük bir okuma programı olarak tanzim edilecek. Hızlı Eğitim Programı biraz daha farklı. Bitirme gibi bir planları yok, genelde anlamaya dönük planlama içindeler. Buna Risale-i Nur’u Anlama programı diyebiliriz.

Henüz başvurusu geçmiş değil. Başvurulabilir. Ve dünyalar kazanılabilir.

Bitirme programındaki gençlerin de bu programa katılması elbette harika olur. Hızlıca bitirdikleri Risale-i Nur derslerini anlamak için de bir yirmi gün vermek inanın kâinata değişilmez.

On beş gün yirmi gün deyip geçmemek lâzım. Büyük günler. İçi dolu günler. Bu programın katılanlar açısından başarıya ulaşması, bu açıdan kâinat kadar değerlidir.

Üstad Hazretleri diyor ya: “Risale-i Nur on beş senede kazanılan kuvvetli iman-ı tahkikiyi on beş haftada, bazılara on beş günde kazandırdığını yirmi senede yirmi bin zat tecrübeleriyle şehadet ederler.”

Başvurunuz Bekleniyor

Bu eğitime müdebbir olabilecek gençler, Risale-i Nur’u anlayarak okuyup hayatını hizmet şeklinde biçimlendirmek isteyenler, Risale-i Nur’u anladıktan sonra okuyup tefekkür dünyasını zenginleştirdikten sonra, kendi hayatını ve ailevî hayatını aynı çerçevede şekillendirip hem dünyasını, hem ahiretini kazanmak isteyenler… Risale-i Nur’un Moral eğitimine ihtiyaç duyan gençler… ve her sınıf istekliler başvuruda bulunabilirler.

Bu program 1993'den beri 50 kişilik üst kontenjanla yapılageliyor. Günümüzde asgari 20 kişilik alt kontenjana ulaşılması gerekiyor. Bu konuda eğitim gönüllülerine, hizmeti yürütecek ağabeylere, gençlere, cemaatimizin her yaştaki ve her sınıftaki fertlerine, bu eğitimi sahiplenmeleri için iş düşüyor.

Bu yıl programın yapılacağı mekânda 30 kişilik kontenjan ayrılmış. İllerin eğitim sekreterlerine, asgarî kaliteli kontenjana ulaşılması için büyük iş düşüyor. İvedilikle bu hizmet gündeme alınarak, programa iştirak edeceklerin seçilmesi, şevklendirilmesi, gerekirse masrafların illerce karşılanması, hatta gerekirse ödüller konmasına ihtiyaç var.

Yani İlgililer planlamayı yapmışlar. İş bize düşüyor. Bizim sahiplenmemiz gerekiyor.

Kısa adı REM olan Risale-i Nur Eğitim Merkezi sizlerin başvurusunu bekliyor. Aksi takdirde programın yapılması zora girecek.

İman-ı tahkikiyi kazandıracak bu günler inşallah. Başvuralım ve kazanalım.