Umek ve eğitimciler ayaktaydı

Yapacaklarımızdan Mesulüz

Geçtiğimiz Cumartesi günü Ankara eğitimcileri ve umek üyelerini ağırladı. Ankara görevini yaptı. Allah razı olsun. Eğitimciler ve umek de dertlerini ve çözüm yollarını paylaştı. Görevini ilk planda yaptı. Allah tesirini halk etsin. Âmin.

Fakat umekin ve il eğitimcilerinin görevleri yeni başladı. Bu konuşulanların hayata geçmesi ciddi bir performansla mümkün olacak inşallah.

Ciddi performans önemli. Moral bozukluğu olmamalı çünkü. Önce buna ihtiyacımız var.

Pak yüzlü eğitimciler, umekçiler, öğrenciler, anne babalar, veliler, vatandaş çözüm ortaklarımız.

Neden böyle oldu ile meşgul olmayalım. Ne yapacağımız ile meşgul olalım.

Biz Hesabımıza Bakalım

Türkiye’nin her bölgesinden, her ilinden, her mahallinden katılım vardı. Yoğun bir katılım oldu. Allah razı olsun.

Katılımcıları dört ayrı gruba ayırdık. İlköğretim grubu, Lise grubu, Üniversite grubu, Üniversite sonrası grup.

Dört ayrı gruptaki arkadaşlarımız, çözüm ortaklarımız, her biri kendi grubunda ve bu şartlarda öğrencilere nasıl yardımcı olabileceklerimizi konuştuk.

Problemleri ve çözüm yollarını konuştuk. Meşru oyun alanlarından, cazip eğitim alanlarına… Şefkatten ilgiye, kucaklamaktan sevgiye ve merhamete kadar her şey konuşuldu.

Bu konular bizim temel görevimiz.

Hangi şartta olursa olsun, yarın mahşerde harici şartları uygun hale getirmekten değil, şartlara göre bize düşen işimizi ve görevimizi yapıp yapmadığımızdan hesap vereceğiz.

Öyleyse biz hesabımıza bakalım. Harici şartların uygun olup olmadığını hiç gündem bile yapmayalım.

Unutmayalım ki, harici şartlar asla uygun olmayacaktır. Zındıka işini her zaman yapacaktır, kıyamete kadar.

Boşuna konuşmaya ve ümitsizlik yaşamaya gerek yoktur. Hiçbir şey güllük gülistanlık olmayacaktır. Ahir zamanda yaşadığımız unutulmasın.

Biz, bize düşen görevi, bulduğumuz şartlar-da yapmaktan mesulüz.

Biz bahar getirmekten değil, bahar çiçeklerini yeşerten şartları hazırlamaktan mesulüz.

Yol Buradan Geçiyor

Güzel bir Nevşehir örneği var önümüzde. Mutlaka diğer illerimizde de buna benzer örnekler vardır. Önekler artırılmalı.

Beş katlı binanın zemin katı tamamen ilköğretim ve lise öğrencilerine tahsis edilmiş. Bir tarafta futbol kaleleri, bir tarafta basketbol potaları, bir köşede masa tenisi, diğer köşede langırt gibi oyun aletleri var. Yerde boydan boya bir halı.

Eğitimle meşgul arkadaşımızın etrafında en az on beş çocuk.

Çocuklara kızmak bağırmak yok!

Onlara yer gösterilmeli, alan açmalı. Ve onlar kendi şartlarında, kendi içlerinde eğitilmeli. Buna önem verilmeli. Yol buradan geçiyor. Başka yerden değil.

Birçok çözüm önerileri sunuldu. Bunların hepsi kayda alındı. İllere gönderilecek inşallah.

Allah tesirini halk etsin. Amin.