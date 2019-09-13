"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Zaman, Allah’ın yarattığı nizam üzerine döner

Süleyman KÖSMENE
13 Eylül 2019, Cuma
Mahmut Bey: “Nefsinize zulmetmeyin.” Âyetini açıklar mısınız?”

ZAMANIN TASNİFİ 

Söz konusu âyetin ilk kısmı şu mealdedir: “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.” 1

Âyette ayların sayısının on iki olduğundan bahsederek, bir yılın on iki ay, bir ayın 30 gün, bir haftanın yedi gün, bir günün 24 saat oluşu gibi şu an bildiğimiz zaman dilimlerinin, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığında bu şekilde tasnif edildiğini anlıyoruz.

Dolayısıyla birer zaman sayacından ibaret olan saatler, günler, haftalar, aylar ve yıllar bizzat taraf-ı İlâhîce tanzim edilmiştir. Bu sebeple biz zamanı olduğu gibi kabul etmek ve kullanmak zorundayız. Nasıl havada, suda, güneşte tasarruf yetkimiz yoksa bir yılı 13 aya çıkarmak veya 11 aya indirmek veya diğer zaman dilimleri üzerinde oynamak yetkimiz yoktur. Dünyanın ömrü ve insanın ömrü bu dilimler üzerinden hesaplanmaktadır.

BARIŞI HÂKİM KILMAK  

Âyet ayların dördünün haram aylar olduğunu bildiriyor. 

Bu aylar: Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları ile Recep ayıdır. Hazret-i İbrahim’in (as) dininde bu aylar ibadet ayları idi ve bu aylarda savaş yapmak haramdı. Esasen İslâm dininde de bu ayların genelde ibadet ayları olduğunu görüyoruz. 

Meselâ, İslâm’ın farz emirlerinden biri olan haccı, bir vacip emir olan kurbanı ve keza buna ek olarak Kurban Bayramı’nı bu aylardan Zilhicce ayında idrak ediyoruz.

İslâm dininde bu ayların dışında da ibadet ayları vardır. Ve haksız yere savaş yapmak bu aylarda haram olduğu gibi, bu ayların dışında da haramdır. Dolayısıyla Kur’ân bu âyetinde bir vakıayı bildiriyor, bir uyarı yapıyor.

Vakıa şudur: Araplar arasında öteden beri iç savaşlar eksik olmazdı. Neredeyse savaşlardan, kavim ve kabile çatışmalarından, kargaşadan ve vandalizmden ibadete, kardeşliğe, barışa fırsat kalmazdı. İşte Hazret-i İbrahim’in (as) dininde Kâbe’nin ziyareti ve bazı ibadetler bu aylarda emredilerek bu aylarda savaş yapmak haram kılınmış, böylece Arapların dört ayda da olsa barışı ve kardeşliği tatmaları ve yaşamaları irade edilmişti. 

Bu aylarda barışın ve kardeşliğin hazzını alan birçok kavim ve kabile, diğer aylarda da savaşmaktan vazgeçer, barış içinde yaşarlardı. Haram aylardan maksat, barışı hâkim kılmaktı.

Uyarı ise şudur: Bu dört ayda savaş yapmadığınız gibi, senenin diğer aylarında da gereksiz yere savaş yapmayın, barış ve kardeşlik içinde yaşayın.

HARAM AYLARDA SAVAŞMAYIN  

Fakat kabile savaşı bazen öyle kızışırdı ki, çoğu zaman haram aylara da sıçrar, hatta sırf savaşı geciktirmemek için bazen haram ayların yeri değiştirilir, öne çekilir, ileriye itilir, bazen bu da yetmez, aylar on üçe çıkarılırdı.

Hac aylarının bazen kış, bazen de yaz mevsimine denk gelmesi ticaret açısından hoşlarına gitmez, meyvelerin olgunlaştığı, ürünlerin yetiştiği ve ticaretin arttığı aylara Zilhicce ayı derlerdi. Böylece haccın bu ayda yapılmasını sağlarlar ve hacılardan yüksek kazanç elde ederlerdi.

Aylar sürekli yer değiştirirdi. Öyle ki, aylar yerli yerine otuz üç senede bir denk gelirdi. Hicretin onuncu senesinde aylar yerli yerine oturabilmiş, Zilhicce ayı kendi asıl yerine gelmişti. Peygamber Efendimiz de (asm) buna, “Şüphe yok ki zaman, Allah’ın yarattığı gündeki şekil ve nizamına dönmüştür. 

Sene on iki aydır; dördü haram aylardır; üçü peş peşe gelir: Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, biri de Şaban’la Cemâziyel-evvel arasındaki Mudar Kabilesi’nin Receb’i.” 2 sözleriyle dikkat çekmiştir.

Âyetin, “Kendinize zulmetmeyin” sözünden maksat, “haram aylarda savaşmayın, barış imkânı varken kan dökücü olmayın, Allah’ın haram kıldığı bir hususu çiğnemeyin, ayların yerini kendi menfaatinize göre değiştirmeyin, haramı helâl, helâli haram kılmayın, Allah’ın dinine sadık kalın” demek olsa gerektir.

Dipnotlar: 1- Tevbe Sûresi: 36. 2- et-Tâc, II, 149.

 

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsimler değişti, anlayış kaldı

    Darbeler AB yolunu tıkadı

    Kazdağları'ndaki orman yangını söndürüldü

    Netanyahu: İran'ın tehditlerine katlanmayacağız

    BM'den kutsal ibadet yerlerinin korunmasına yönelik eylem planı

    ABD savaş suçu iddialarını reddetti

    Diyarbakır'da terör saldırısı: 4 kişi öldü

    'Yıl sonunda pozitif büyüme bekliyoruz'

    '12 Eylül tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır'

    Google, Fransa'ya 1 milyar euro ceza ödeyecek

    Başörtüsünü yasaklayan Fransız okuluna kapatma uyarısı

    Yargıtay karar verdi: Cumhuriyet yazarları salıverilecek

    İdlib'e hava saldırısı: 1 çocuk öldü

    İBB'den fırtına uyarısı

    Dışişleri Bakanlığı 24 büyükelçinin atamasını yaptı

    Uluslararası Af Örgütü Uygur rektör için Çin devlet başkanına mektup yazdı

    DSÖ'den uluslararası topluma Yemen çağrısı

    Facebook'tan Netanyahu'ya mesaj engellemesi

    Kırmızı bültenle aranan şüpheli Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

    AB Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzatıyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Toptan cezalandırma olmaz, olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsimler değişti, anlayış kaldı
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın, Suriye’de tefrika fitnesine desteği...
    Şükrü BULUT

    Dini cemaatlerde ve tarikatlarda demokratikleşme mümkün mü?
    Ahmet BATTAL

    İnkılâp, devrim, ihtilâl, evrim, darbe, post…
    Genel

    Darbeler AB yolunu tıkadı
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyt’e acımak değil, onları tebrik etmeli!
    Süleyman KÖSMENE

    Zaman, Allah’ın yarattığı nizam üzerine döner
    Faruk ÇAKIR

    12 Eylül’ler nasıl önlenir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.