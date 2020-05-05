"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Zekâtlarımız hizmetlerimize

Süleyman KÖSMENE
05 Mayıs 2020, Salı
Muhtelif okuyucularımız: “Zekâtımızla yayınlarımızı destekleyebilir miyiz?”

KILIÇ YERİNE KALEM   

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Kıyamet günü âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanı ile tartılır. Âlimlerin mürekkebi üstün gelir.” 1 Anlaşılıyor ki, asrımızın cihad vasıtası dâhilde kılıç değil, kalem ve yazıdır. Sünnette de, günümüzde de kalem, yazı ve mürekkep, kılıçtan daha keskindir.

Eskiden kılıç, dini öğretme zeminine imkân vermeyen istibdat ve taassuba karşı çekilirdi. Oysa günümüz hürriyetler asrıdır; taassupların yıkıldığı, istibdatların çözüldüğü bir çağdayız. Öyleyse eskinin cihad malzemesi olan kılıç günümüzde yerini, kaleme, söze, yazıya, kitaba, iknaya, hitabete, pozitif iletişime, neşriyata, gazeteye, yayın organlarına bırakmıştır.

Risale-i Nur ise milyonların imanını kurtaran bir iman inkılâbı olarak, görevinin başındadır.

Dolayısıyla Nur Talebeleri için Risale-i Nur kisvesinde İman hakikatlerini anlatmak, kalem ve yazı kullanarak kitap, dergi, gazete ve internet gibi yayın zeminlerinde Risale-i Nur hakaikını işlemek, şerh etmek, neşretmek hiç tereddütsüz cihaddır.

BU GÜN SİLÂH ZALİMLERİN OYUNCAĞIDIR   

Kur’ân, zekât verilecek sınıflardan birini “fi sebilillah” 2 olarak belirliyor. Fi sebilillah sınıfı dört mezhebe göre i’la-yı kelimetullah yapan sınıftır. Ve dört mezhebe göre, mücahidin kılıcı, kalkanı, ok’u, silâhı, atı, barınağı, yiyeceği ve sair bütün ihtiyaçları bu bütçeden karşılanır. Çünkü eski zamanda cihad malzemeleri bunlardı.

Şimdi ise tek kişinin burnu bile kanamadan bütün dünya insanına ulaşılabiliyor, kitap, dergi ve gazete yanında internet, sosyal medya ve mobil hizmetler de dâhil birçok gerçek ve sanal zeminde iman hakikatleri tebliğ edilebiliyor. Silâh ve kurşun ise, zalimlerin oyuncağı olmuştur.

Öyleyse bu günün cihadı manevî bir boyut kazanmıştır. Bediüzzaman’ın, “Dâhildeki cihad-ı mânevî, mânevî tahribata karşı çalışmaktır ki, maddî değil, mânevî hizmetler lâzımdır.” 3 dediği mesele budur.

Keza Bediüzzaman diyor ki: “Nasıl ki eski zamanda İslâmiyet’in terakkîsi, düşmanın taassubunu parçalamak ve inadını kırmak ve tecavüzatını defetmek silâh ile, kılınç ile olmuş; istikbalde, silâh, kılınç yerine, hakikî medeniyet ve maddî terakki ve hak ve hakkaniyetin manevî kılınçları düşmanları mağlûp edip dağıtacak.” 4 Öyleyse, “berahin-i katıa”, yani bürhanlar ve hikmetler, yani Sözler ve Risaleler, bu zamanın elmas kılıncıdır, 5 seyfülislâmdır, İslâm’ın kılıncıdır. 6

Bediüzzaman, Risale-i Nur dâvâsının zekâtı hak ettiğini şöyle beyan ediyor: “Bir zamandan sonra o Medresetü’z-Zehrâ, İslâmiyete ve insâniyete göstereceği hizmetle, şüphesiz bir kısım zekâtı bil’istihkak kendine münhasır edecektir.” 7

ZEKÂTLARIMIZI SADÂKA-İ CARİYE KILALIM  

Gazetemiz Yeni Asya her gün Risale-i Nur’un hakikatlerini neşretmek için çıkar. Klâsik bir gazete değildir. Gayesi ticaret değildir. Bir gazete konseptinde çıkmakla beraber, zayıf omuzlarında kutsî bir vazife yükü vardır. Yaklaşık elli yıldan beri bu görevini sürdürmektedir. Bu görevi ile Yeni Asya anadan, yardan, serden geçmiş, haktan ve hakikatten başka hiçbir mercie, hiçbir güce, hiçbir maslahata boyun eğmemiştir. Sürç-ü lisanı olmuştur mutlaka. Fakat niyeti halistir.

Yeni Asya bu duruşunu –Allah diledikçe ve gücü oldukça- kıyamete kadar sürdürmek emelindedir. Öyleyse Yeni Asya’nın, hamiyet ve kerem sahibi insanların zekâtlarını almaya istihkakı vardır. Ve Yeni Asya’yı zekâtlarıyla güçlü tutmak, hakkın hatırını âli tutanlar için bir görevdir.

Daha da ötesi, bu gün Yeni Asya’ya bir kuruş bile katkı verebilmek sadâka-i cariye niteliğindedir. Yani o bir kuruş, biz ölsek bile sevabı eksilmeyen, kesilmeyen bir Cennet çeşmesi hükmündedir.

Bu günlerde oruçlu ağızlarımızla zekâtımızı böyle bir hizmet zeminine ulaştırmak için yayınlarımızı zekâtımızla desteklemek, güzelliğe bin güzellik katmak demektir.

DUÂ

Allah’ım! Orucumuzu kabul buyur! Namazımızı makbul kıl! Zekâtımızı razı olduğun infaklardan eyle! Duâmızı reddetme! Kusurlarımızı yüzümüze vurma! Günahlarımızı affet! Âmin.

Dipnotlar: 

1- Suyûti, el Câmiu’s Sağir, No: 10026; İbn Abdilberr, Câmiu Beyâni’l- İlm, No: 139. 2- Tevbe Sûresi: 60. 3- Emirdağ Lâhikası, s. 48. 4- Hutbe-i Şamiye, s. 98; Tarihçe-i Hayat, s. 94, 149. 5- Tarihçe-i Hayat, s. 105, 243. 6- Tarihçe-i Hayat, s. 244. 7- Münâzarât, s. 129, 130.

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalete çağrı

    Çay nasıl toplanacak?

    Normalleşme bayramdan sonraya kalsın

    Dersleri takip edemeyenler var

    Daha köklü ekonomik tedbirlere ihtiyaç var

    Böyle birşey imkânsız, patlama kaçınılmaz

    Avrupa’da normale dönüş başladı

    Şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin genelge yayınlandı

    Reflü hastalarına sahur ve iftar tavsiyeleri

    'Her öğrenci kendi okulunda LGS'ye girecek'

    ABD'den derece getirdi

    Dünya genelinde ölü sayısı 250 bini geçti

    Son 24 saatte 5 bin 15 hasta iyileşti

    Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladı

    Almanya'daki vaka sayısı 1,8 milyon olabilir

    Kovid-19 için 7,4 milyar avro uluslararası taahhüt

    AFAD: Yurtlardan 37 bin 944 kişi tahliye oldu

    Hem benzine hem de motorine zam

    ABD'de ölü sayısı 70 bine yaklaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu fitneyi artık söndürelim
    Genel

    Adalete çağrı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılıkla nereye?
    Genel

    Böyle birşey imkânsız, patlama kaçınılmaz
    Ahmet BATTAL

    Büyüklerin avı büyük olur
    Ali FERŞADOĞLU

    73 fırkadan ehl-i necat hangisidir?
    Faruk ÇAKIR

    Küresel yanıltma
    Muhammet ÖRTLEK

    Korona sonrası muhtemel senaryolar
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanın kıymettar vaktini zayi etmemeli
    Osman ZENGİN

    Onlara, zehir de tesir etmez...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.