DKT rüzgârı

Dost Kardeş Talebe

Dost-Kardeş-Talebe, Nur Talebesi için bir kardeşlik mesleği adı idi; şimdi san’atkâr kardeşlerin adı oldu. San’atkâr kardeşlerden de, san’ata intikal etti.

DKT grubunu tebrik ediyorum. Yola güzel çıktılar. Kardeşçe çıktılar. İnşallah yönetmenleriyle birlikte, kardeşçe çok san’at ve hizmete imza atacaklar.

San’at bir tebliğ metodudur. DKT grubunun ellerinde Risale-i Nur var. Anlatacakları çok şey var. Dünya kadar… Hizmet onların sihirli ellerini bekliyor. O sihirli ellerden ne mânâlar geçecek ve san’atla buluşup modern dünyaya arz-ı endam edecek. Gençleri fethedecek. İnsanları Risale-i Nur’a cezb edecek. Milyonları Nur hakikatlerine celp edecek.

DKT merkeze kavuşmadan önce de başarılı kısa filimler çıkardı. Başarılı bir ekip yani. İmkân yokken, kendilerine iş ve imkân edindiler ve ortaya ürünler çıkardılar. Güzel bir başlangıç yaptılar. Bu yolculuk tutacak inşallah. Bu yolculuk, mahşerde Hazret-i Üstad’ın o nezih buselerine, o rahmet aguşuna kadar inşallah devam edecek. Bu yolculuk kendileri için inşallah mahşerde yüz akı olacak.

San’atı Patlatan Bir Dava

Üstad hazretleri san’ata önem veriyordu. Çünkü dava sahibiydi. Ebedî ve ezelî bir davası vardı. Kabına sığmayan. Kabını patlatan… San’atı patlatan bir dava.

Bu açıdan, Bediüzzaman Hazretleri san’atla ilgilenmiştir. Bazı sözlerini buraya alalım:

“Ecnebîler fünun ve sanayi silahıyla bizi istibdad-ı manevîleri altında eziyorlar. Biz de fen ve sanat silahıyla, i’la-yı kelimetullahın en müthiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilaf-ı efkâra cihad edeceğiz.”1

“Meydan-ı medeniyette fen ve sanat balonuna ve şimendiferine binerek istikbali istikbal ve o ecnebi ellerine geçen o emval-i müttefikayı istirdat ederek, Kâbe-i kemalata koşacaksınız.”2

“Kılıçlarınızı fen ve san’at ve tesanüd-ü hikmet-i Kur’aniye cevherinden yapmalısınız.”3

“Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz.”4

Kur’ân Peygamberleri ancak “tebliğ ediciler”5 olarak vasıflandırıyor. Risale-i Nur’lar ancak tebliğ ediciler eliyle inşallah dünyayı fethedecek. Şüphesiz tek tebliğ aracı san’at değildir. Ancak san’atın en müessir, en geçerli, en anlaşılır ve en sıkıcı olmayan bir tebliğ aracı olduğunda şüphe yoktur.

Çok İş Var

DKT grubuna çok iş düşüyor. Bu yarışta hizmet için ilk imzayı Fidanlık Grubu attı. Haklarını yemeyelim. Yazılarıyla, makaleleriyle, şiirleriyle… Onlar koşuyorlar. Ardından DKT grubu geldi. İnşallah kısa veya uzun yapımlarıyla şimdi meydana atıldı.

Yapılacak çok iş var. Öncelikle Risale-i Nur’daki hikâye bölümlerini kısa veya uzunca filmler halinde çekimini yapmak bir fıtrat borcu. Senaryo hazır. Üstad hazretleri senaryoları yazmış. Bize o senaryoları filme aktarmak düşüyor.

Ardından Risale-i Nur’daki hemen her mefhum ve mefkure filme aktaracak elleri bekliyor. Ancak çok büyük hacimli eserler düşünüp altında ezilmemeli. Küçük ve kısa yapımlar mutlaka ve hemen ele alınmalı. Piyasayı doldurmalı, doyurmalı.

Allah güçlerine güç katsın. Allah bu gruplara destek veren, yönetmenlik yapan, sponsor olan, teşvik eden, onlarla beraber koşan hayır ve hizmet sahiplerinin ve nur gönüllülerinin dünyada ahirette ellerinden tutsun. Âmin.

Dipnotlar:

1 Eski Said Dönemi Eserleri, s. 45

2 Eski Said Dönemi Eserleri, s. 148

3 Eski Said Dönemi Eserleri, s. 149

4 Tarihçe-i Hayat, s. 74

5 Ra’d Suresi: 40; Nahl Suresi: 82; Yasin Suresi: 17;Tegabun Suresi: 12; Ankebut Suresi: 18