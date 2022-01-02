Can Kardeş takvimini kaçırmayın

Can Kardeş, 365 gün boyunca çocukların odalarını süsleyecek olan 2022 Yılı Duvar Takvimi hediye ediyor.

İnci KARAMAN - İSTANBUL

Can Kardeş, yeni yıla şeni bir şevk ve heyecanla giriyor. Normalleşmeye geçiş sürecinden sonra umutlarını daha bir zirveye taşıyan dergi, yeni sayısında 365 gün boyunca çocukların odalarını süsleyecek olan 2022 Yılı Duvar Takvimi hediye ediyor. Çocuklar, takvim deyip geçmeyin; yeni program ve planlarınız için bu takvim önemli bir şablon oluşturacak.

Bu sayı mevsim karı, gündemi belirliyor dergide; “Kar Yağarken” başlığı ile İnci Karaman, karın sadece seyirlik güzelliğini anlatmıyor, aynı zamanda yoksulları ve dışarıda kalan insanların çektikleri zahmetleri unutmayıp, yardımlaşmayı amaçlayan bir yazı kaleme almış.

BÜYÜMEK GÜZELDİR

Arif karakteri yeni yıla yeni bir yaşla giriyor. Arif’in güzel kedisi bir yaşına girerken, ondaki büyüme hızını hayretle tefekkür ediyor. Canlılardaki büyüme olayını Allah’ın izniyle gerçekleştirdiğini ve bu canlıları yaratan, yaşatan ve büyüten Allah’ı bakın nasıl tefekkür ediyor. Mehtap Yıldırım ablamız bu sayı güzel bir hikâye yazdı sizler için; ders çalışmalarını ihmal eden Kerem, babasının tavsiyesi üzerine acaba “sabır” kuvvetini nasıl kullanacak, birlikte okuyalım. Dedik ya, bu mevsimde yardımlaşmak önemli... Berfin Karakoyun ablamız, çocuklara yardım kuruluşları ve muhtaç kişilerin maddî ve manevî destek sağlamak için hangi yardım kuruluşuna yardım etmeleri hususunda soru sordu. Öylesine sempatik cevaplar geldi ki. Yine buna benzer bir konuyu çizgi-hikâyeye taşıyan İkizler’in çizeri, cüzdanını düşüren bir emekli dedeye bakın nasıl yardım ediyor, mutlaka takip edin.

KAN DOLAŞIMINDAKİ MÜHÜR

Fenlerin Dili’ndeki dosyamız çok ilginç: Dolaşım sistemindeki kanın vücudumuzdaki aldığı mesafeyi bizlere aktarıyor... Kilometrelerce uzunluktaki damarları uç uca ekleseydin dünyanın çevresini tam üç kez dolaşabilecek bir mesafeyi hesap edin. Bir de kalbimizin kanı nasıl pompaladığına dair gücü hesap edin. En iyisi siz bu yazıyı okuyun ve bilgi sahibi olun ne dersiniz! Hayvanlar Âlemi’nde radarın icadını insanlara öğreten Yarasa’nın ilginç hayatını okuyacaksınız. Yarasaların öyle masallarda korkunç bir yaratık gibi olmadığını aslında insanlığa ilim ve teknikte nasıl öncü olabildiğini İrem Demir kaleme almış. Mutlaka okuyun. Her yıl Ocak ayının 2. Haftası, Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlamasıyla ilgili “Ne Haber” sayfasında “Enerjimizi Koruyor muyuz?” diye soruyor. Hem farkındalığı hem de enerjimizi korumak için birkaç tavsiye okumaya ne dersiniz?

MAKASLAR HAZIR MI?

Dışarı çıkamayan okurlarımız ellerine makas, cetvel ve kalem alsın, bakalım Makas Eller’de bu sayı güzel bir faaliyet var; Ponponlarla bardak altlığı nasıl yapılır tek tek anlatılıyor. Notlarınızı alın ve ailece hep birlikte bardak altlığı yaparak faaliyet bilginizi arttırın.

Dergimizde neler var; Esma-ül Hüsna’da El-Vekil, Kelime Dağarcığında Neşv-ü Nema başlıkları konuları işleniyor.

ÇİZGİ KAHRAMANLARIMIZ KAR ALTINDA

Çizgi karakterlerimiz Vız Vız Arı, Uçan Çocuk ve İkizler’in kar ile ilgili maceralarına hazır mısınız? Vız Vız yanlış bir arkadaşıyla kartopu oynarken, Uçan Çocuk Kuzey Kutbu’nda hayvan katliâmı yapmak isteyen avcıları bakın nasıl cezalandırıyor?

Bilmeceler/Bulmacalar ve zekâ soruları sizi bekliyor. Genç Yazar ve Çizerler yeni çizerlerini yetiştiriyor yine.

Çizgilerle Kıssalar Bölümümüzde Büyük Selçuklu Devleti Komutanı Alparslan’ın oğlu Melikşah’ın bir hikâyesini konu ediniyor. Hayreddin Ekmen ustanın bu çizimini merakla takip edeceksiniz. Bu ve daha fazlası Can Kardeş derginizde. Alın, aldırın, okuyun ve okutun.