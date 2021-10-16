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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

'Hürriyet-Adalet-Meşveret'i bir de Bediüzzaman'dan okuyunuz: İçtimai-siyasi-tesbitler

16 Ekim 2021, Cumartesi
Yeni Asya Neşriyat son zamanları, özellikle de günümüzü ilgilendiren çok özel bir “Risale-i Nur derlemesi”yle karşınızda: “Hürriyet-Adalet-Meşveret...”

Önce uzun bir iktibas:

“Kur’ân’ın dört temel maksadından biri olan ‘adalet,’ îmanın bir hususiyeti bulunan ‘hürriyet’ ve İlâhî bir emir olan ‘meşveret,’ Risale-i Nur Külliyatında mühim mevki almış olan konulardandır. 

“Adaleti her şeyden önce Cenab-ı Hakk’ın ‘Adl’ isminin bir tecellisi ve kâinatta mühim bir unsur olarak gören Said Nursî, varlık âlemindeki bu esaslı düsturun insan hayatına da yansıması gereği üzerinde durur; tek bir ferdin en küçük hukukunu bile ihmâl etmeyen ‘adalet-i mahza’ ile ferdi cemaate, milleti devlete fedâ eden, çoğunluğun selâmeti için cüz’î hukukları nazara almayan ‘adalet-i izafiye’ anlayışlarını Asr-ı Saadet’te yaşanan hadiselerle bağlantı kurarak ve güncel örnekleriyle izah eder... Said Nursî ve talebelerinin zulmen çıkarıldığı mahkemelerde yaptıkları müdafaalarının tam bir adalet ve hukuk manifestosu olduğunu da belirtmek gerekir.

“Bediüzzaman Said Nursî’nin en çok üzerinde durduğu konulardan biri de ‘hayatımda en esaslı düsturum’ dediği ‘hürriyet’tir. Hürriyeti ‘îmanın bir özelliği ve Rahman’ın bir hediyesi’ olarak gören Said Nursî ‘Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.’ demiş, hakikî hürriyet anlayışının ise ‘îman’la mümkün olduğunu nazara vererek ‘Îman ne kadar mükemmel olursa o derece hürriyet parlar. İşte, Asr-ı Saadet!’ sözleriyle gerçek ‘hürriyet, demokrasi, adalet ve meşveret’ uygulamalarının en güzel şekilde Hz. Peygamber ve Hulefa-i Râşidîn döneminde tatbik edildiğine dikkat çekmiştir. 

“Said Nursî, ‘adalet, meşveret ve kuvvetin kànunda toplanması’ şeklinde ta’rif ve telâkki ettiği ‘meşrutî, cumhurî ve demokratik’ sistemleri özü itibarıyla ‘ruh-u şeriat’tan görmüş, İslâmiyet nâmına sâhip çıkılması ve Kur’ân’ın esasları çerçevesinde iyileştirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunmuştur; ‘tek görüşlülük, keyfî muamele, zulmün temeli’ gibi sıfatlarla nitelediği, ‘İnsâniyeti mahvedip İslâmiyet’i zehirlendiriyor.’ dediği istibdat ve tahakkümün ise her türlüsünü şiddetle reddederek Müslümanların içtimaî hayattaki saadetlerinin anahtarının ‘meşrutiyet ve şûrâ’ olduğunu izah etmiştir...” 

“Hürriyet, adalet ve meşveret” kavramlarının Bediüzzaman Said Nursî’nin nazarındaki anlam ve önemini vurgulayan yukarıdaki uzun alıntı, Risale-i Nur Külliyatından bu mefhumlarla ilgili bahislerin derlendiği “Hürriyet-Adalet-Meşveret” kitabının “takdim” yazısından. (Elimizdeki nüsha Mart 2020 tarihli “ilk baskı” olup, 11,5 x 16,5 cm ebadında ve 304 sayfa.)

Aynı yazıda ayrıca eser şöyle tanıtılmakta: 

“Elinizde tuttuğunuz, ‘Risale-i Nur’da Hürriyet, Adalet, Meşveret’ isimli eser, Said Nursî’nin bu konulardaki izah ve tespitlerinden öne çıkanların derlendiği bir tanzim çalışmasıdır. Metinler kronolojik olarak sıralanmaya çalışılmış ve anlamayı kolaylaştırmak adına da ara başlıklar yerleştirilmiştir. ‘Meşrutiyet dönemi’ ve ‘Cumhuriyet dönemi’ olarak iki ana bölümden oluşan eser, Said Nursî’nin içtimaî-siyasî hayata bakan tesbitlerinin küçük bir numunesi niteliğindedir.” 

İfrat ve tefritten uzak bir bakış açısıyla, tamamen—İslâm’ın da öngördüğü“hadd-i vasat (orta yol)” bir çizgide, günümüzün en çok tartışılan ve aydınlanmaya muhtaç “hürriyet-adalet-meşveret” mefhumlarının hakikî veçhelerini anlatan bu eserle mutlaka tanışmanızı arzu ederiz... 

    

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