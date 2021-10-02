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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Musibetler bize ne söyler?

02 Ekim 2021, Cumartesi
“Deprem, sel, yangın, salgın hastalıklar...” gibi umumî musÎbetlerin sebep ve hikmetleri...

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“Hayat her zaman sağlık ve mutluluk içerisinde gitmeyebilir. Bazen sıkıntılar, hastalıklar ve musîbetler ile yoğruluruz. Şüphesiz hepsi de Allah’tandır. Çünkü ‘Hayrihî ve şerrihîminellâhiteâlâ.’, yani ‘Hayır da şer de Allah’tandır.’ diye îman ediyoruz. 

 “Peki şerler, kötülükler niye vardır bu dünyada? Hastalıklar, musîbetler ve felâketler ne içindir?.. Elbette bunların da bir hikmeti olmalı. Cenab-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’de ‘Bakarsınız, sizin hoşlanmadığınız bir şey, hakkınızda hayırlı olur.’ (Bakara Sûresi: 216) buyurur. Bununla beraber ‘Allah her şeyi en güzel şekilde yarattı.’ (Secde Sûresi: 7) âyeti, aslında görünüşte çirkin gözüken hadiselerin de ‘güzel’ olduğunu hatırlatır. Nitekim bu âyeti ‘Sözler’ isimli eserinde tefsir eden Bediüzzaman, ‘Her şey, her hadise ya bizzat güzeldir veya neticeleri cihetiyle güzeldir.’ der. O hâlde, Allah’ın yarattığı her şey ve bize verdiği her hâl, ‘güzel’dir. Çünkü ‘Güzel’den gelen her şey güzeldir.’ (...) 

“Bu, musîbetler bile olsa... Kula düşen, zahiren sıkıntılı olan bu hâller içerisinde ‘sabır ve şükrü’ elinden bırakmamak, Rabbinden gelene râzı olup teslimiyet içerisinde, yaşadıklarını kendi hakkında avantaja dönüştürmeye çalışmak olmalıdır. (...)

“Öte yandan, Bediüzzaman’ın (...) dile getirdiği gibi, musîbetlerin ‘İlâhî bir ihtar ve îkaz’ olduğu yönü de unutulmamalıdır. Şahsî veya toplumsal olarak, başa gelen musîbetlerde ‘kadere hangi fiillerimizle fetva verdirdiğimiz’ hususu mutlaka sorgulanmalıdır. 

 “İşte, elinizde tuttuğunuz, Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ‘Musîbetlerin Dili’ isimli eser, ‘musîbetlerin hikmetleri’ni ortaya koymakla onlardaki rahmet ve güzellik cihetlerini nazara verirken, aynı zamanda ‘İlâhî birer ihtar ve îkaz’ olmaları yönüyle musîbetlerden fert veya toplum olarak çıkarmamız gereken derslerin varlığına dikkat çekiyor. Ayrıca Bediüzzaman’ın ‘Asıl musîbet ve muzır musîbet dine gelen musîbettir.’ tesbitiyle, kendisinden Allah’a sığınılması gereken asıl musîbetin dinimize, îmanımıza zarar veren, dolayısıyla ebedî hayatımızı tehdit eden musîbetler olduğunun altını çiziyor.”

Girişteki uzun iktibas, “Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi” imzalı ve “Musîbetlerin Dili” isimli kitabın “takdim” yazısından. (Elimizdeki nüsha Eylül 2021 tarihli “2. baskı” olup, 9 x 14,5 cm ebadında ve 160 sayfa.)

 “Takdim”de özetlendiği gibi, “kitap üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde genel olarak ‘musibet’ kavramı ve ‘musîbetlerin hikmetleri’ işlenirken, ‘Tarihte yaşanan ve ibret alınması gereken musîbetler’ başlıklı ikinci bölümde peygamberlerini dinlememeleri neticesinde Allah’ın kendilerini çeşitli musîbetlerle îkaz veya helâk ettiği kavimler, ayrıca Peygamber Efendimiz (asm) zamanında yaşanan birtakım musîbetler aktarılıyor. Son olarak üçüncü bölümdeyse Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin eserlerinin birçok yerinde ifade ettiği üzere, Risale-i Nur’a, dine ve dindarlara yapılan hücumlar zamanında ‘İlâhî îkaz’ nev’inden gelen musîbetler ve bunun günümüze bakan veçheleri üzerinde duruluyor.”

KAPAK YAZISI 

“‘Deprem, sel, yangın, salgın hastalıklar...’ gibi umumî musîbetlerin sebep ve hikmetleri nelerdir? Mâsumların bu belâlardan zarar görmelerini nasıl izah edebiliriz? Allah’ın şefkat, merhamet ve adaleti buna nasıl müsaade eder? Kur’ân’da yer verilen ‘helâk olan kavimler’ bize hangi dersleri hatırlatır. / Teselliye muhtaç gönüllere Risale-i Nur’un diliyle cevaplar...”

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