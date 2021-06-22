İzmit Yeni Asya Temsilciliği tarafından organize edilen Yazarlarla Röportajlar etkinliğinin konuğu Yeni Asya Gazetesi Yazar Faruk Çakır oldu. Faruk Çakır’ın “Herkesin Bildiği Şeyler” isimli kitabından kendisine çeşitli sorulara verdiği cevapları izleyebilirsiniz.
Eğitim okumayı teşvik etmeli
Programda:
Faruk Çakır kimdir?
Herkesin bildiği şeyler isimli kitabınızın ismi nereden geliyor?
Her okula 2 mescit ihtiyacı
Türkiye kötü alışkanlıklarla nasıl mücadele ediyor?
TV ve sanal alem
Müstehcenlik ve tesettür
Kadınlar yuvalarına dönmeli
Karma eğitim ve sonuçları
Uygur Türkleri’ne yapılan zulüm
TV – Sosyal medyanın zararları ve kurtuluş yolları
Helal beslenmek ve helal gıda
İlim öğrendikçe cehil artar
İyi haberleri gündeme taşımak lazım
Keçiler dua etmezse şu dağlarda ot bitmez
80 yıllık propaganda başlıkları ele alındı.
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https://www.yeniasyakitap.com/faruk-cakir/herkesin-bildigi-seyler-7372