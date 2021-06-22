İzmit Yeni Asya Temsilciliği tarafından organize edilen Yazarlarla Röportajlar etkinliğinin konuğu Yeni Asya Gazetesi Yazar Faruk Çakır oldu. Faruk Çakır’ın “Herkesin Bildiği Şeyler” isimli kitabından kendisine çeşitli sorulara verdiği cevapları izleyebilirsiniz.

Eğitim okumayı teşvik etmeli Programda: Faruk Çakır kimdir? Herkesin bildiği şeyler isimli kitabınızın ismi nereden geliyor? Her okula 2 mescit ihtiyacı Türkiye kötü alışkanlıklarla nasıl mücadele ediyor? TV ve sanal alem Müstehcenlik ve tesettür Kadınlar yuvalarına dönmeli Karma eğitim ve sonuçları Uygur Türkleri’ne yapılan zulüm TV – Sosyal medyanın zararları ve kurtuluş yolları Helal beslenmek ve helal gıda İlim öğrendikçe cehil artar İyi haberleri gündeme taşımak lazım Keçiler dua etmezse şu dağlarda ot bitmez 80 yıllık propaganda başlıkları ele alındı. *** Yeni Asya Kitap sitesini incelemek için tıklayınız: https://www.yeniasyakitap.com/faruk-cakir/herkesin-bildigi-seyler-7372

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