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16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Eğitim okumayı teşvik etmeli

16 Haziran 2021, Çarşamba
Yeni Asya İzmit Temsilciliği tarafından organize edilen programa katılan gazeteci yazar Faruk Çakır, eğitim sisteminin kitap okumayı seven kişiler yetiştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

İZMİT YENİ ASYA - ALİ DÖNMEZ

Yeni Asya Gazetesi İzmit Temsilciliği tarafından organize edilen yazar sohbetlerinin onyedincisi geçtiğimiz Pazar günü akşamı (13 Haziran 2021) saat 21.00’da gerçekleştirildi. Gazetemiz yazarlarından Faruk Çakır’ın katıldığı sohbette, “Herkesin Bildiği Şeyler” adlı kitabı tanıtıldı ve kitapta işlenen konularla ilgili katılımcılardan gelen sorulara cevap verildi. Zoom üzerinden gerçekleştirilen sohbete yoğun katılım oldu. Sohbete katılan gazeteci yazar Faruk Çakır’ın kısaca kendisini tanıtmasıyla başlayan programda moderatörün ve dinleyicilerin soruları cevaplandırıldı. Gazeteci Çakır’ın yayınlanmış köşe yazılarından oluşan “Herkesin Bildiği Şeyler” kitabı, 2015 yılının aralık ayında basılmıştı. Kitap; aile ve eğitim, alkol, fıtrattan haberler, televizyon/medya, müstehcenlik, yakın tarih ve farklı yazılar başlıkları altında toplanan yedi bölümden oluşuyor.

Neden ‘Herkesin Bildiği Şeyler’?

Yeni Asya İzmit Temsilciliği’nin organize ettiği söyleşi programında gazeteci Çakır, Yeni Asya’da ilk defa dergiler bölümünde çalışmaya başladığını hatırlatarak, Yeni Asya Gazetesi’nin çeşitli birimlerinde görev aldığını hatırlattı. Söyleşinin devamında “Kitap için niçin ‘Herkesin Bildiği Şeyler’ ismini tercih ettiniz?” sorusu üzerine Çakır, yazıların farklı konularda olduğunu ve bu yüzden tek bir konuyu öne çıkarmanın doğru olmayacağını belirterek daha kapsayıcı ve okuyucuyu yanıltmayacak bir isim seçtiklerini ifade etti.

Yazar, “Bu ismi tercih ederek adeta bu kitabı okuyanların okuduktan sonra ‘Ben bu konuları zaten biliyordum’ şeklindeki itirazlara baştan cevap verilmiş oluyor. Herkesin bilindiği halde göz ardı edilen yahut unutulan gerçeklere dikkat çekmeye çalıştık” dedi. Söyleşide dikkat çekilen bir diğer husus “Her okula iki mescit” gibi yazı başlıkları oldu. Okullarda mescit açılmasının medya tarafından eleştirildiği dönemlerde gündeme getirilen bu konular, ilk okuldan son okula/üniversiteye kadar her yerde kızlar ve erkekler için ayrı olmak üzere iki mescit açılması gerektiği ve bunun en temel ihtiyaçlardan biri olduğu vurgulandı. Kitaptaki “alkol” başlıklı bölümün de konuşulduğu söyleşide sigaraya karşı yürütülen kararlı mücadelenin maalesef alkol için yürütülmediğine dikkat çekildi. Alkolün zararlarına karşı bilhassa gençlerin bilinçlendirilmesi gerektiği ve bu meselenin ciddiyetle ele alınarak, kararlı bir politika izlenmesi gerektiği vurgulandı. 

Sanal Âlemin tehlikelerine karşı okumak

Ele alınan bir başka konu da te- levizyon meselesi oldu. 20-30 yıl önce televizyonu olmayan kişilerin kınandığını ifade eden gazeteci Faruk Çakır, şimdilerde ise TV müptelâsı olmanın kınandığını ifade etti. Konuşması, televizyonla birlikte sanal âlemin yaşlı ve genç olarak toplumun bütün fertlerini esir aldığını söyleyerek bu tehlikeye karşı okumayı sevmek ve sevdirmek gerektiğini belirtti. Eğitim sisteminin okumayı seven fertler yetiştirmesi gerektiğini ve okuyanların çeşitli şekillerde ödüllendirilmesinin bir çare olduğuna işaret etti. 

Yaklaşık bir saat süren programda müstehcenlik, karma eğitim, kadın istihdamındaki suistimaller gibi çeşitli konulara da değinildi. 

Bir dinleyici de ‘güzel haberler’e dikkat çeken yeni bir kitap çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı. Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilen program kayıt altına alındı.

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