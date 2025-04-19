Yeni Asya Neşriyat'tan emsalsiz bir eser! - Risale-i Nur Açıklamalı Kur'ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâli

​Risale-i Nur açıklamalı Kur'ân-ı Kerîm ve Türkçe meâli. Allah'ın kelamı olan Kur'ân-ı Ker'îm, Onun manevî tefsiri Risale-i Nur ve konuya/kıssaya göre paragraflandırılmış meâl metni tek bir kitapta!

https://www.yeniasyakitap.com/kur-an-i-kerim-ve-turkce-meali-9703 Arapçası bilgisayar fontuyla Hafız Osman Hattının özelliklerine haiz olarak, meâli karşı sayfasında olacak şekilde hazırlandı. Bu orijinal eserin her sayfasında Risale-i Nur Külliyatı'ndan metinler birer dipnot şeklinde yer alıyor. Eser 65 sayfalık detaylı indeksiyle aradığınız bir kelimeyi veya konuyu rahatlıkla bulabilmenize imkan sağlıyor. 1.290 sayfa olan bu eser özel üretim ciltli kapağıyla oldukça sağlamdır. Kur'ân-ı Kerîm'in mübarek lafzını okurken, o yüce kitabın meâlini Risale-i Nur satırlarıyla tefekkür edebileceğiniz muhteşem bir eser. Risale-i Nur açıklamalı Kur'ân-ı Kerîm ve Türkçe meâli'ne Yeniasyakitap internet sitesi, Yeni Asya satış mağazaları ve seçkin kitapçılardan ulaşabilirsiniz. Risale-i Nur tefsirli Kur’ân meali

https://www.yeniasyakitap.com/kur-an-i-kerim-ve-turkce-meali-9703

(https://www.yeniasya.com.tr/yeni-asya-dan-size/risale-i-nur-tefsirli-kur-an-i-kerim-de-heyecan-dalgasi_599709)

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