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5 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Risale-i Nur Tefsirli Kur’an-ı Kerim’de heyecan dalgası

Yeni Asya'dan Size
05 Ağustos 2024, Pazartesi
Yeni Asya Neşriyat tarafından yayın dünyasına kazandırılan ve geçtiğimiz hafta okuyucularıyla buluşan Risale-i Nur Açıklamalı Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meali büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yıllar süren titiz çalışmalar sonrasında vücuda getirilen bu temel eseri inceleyen her okuyucumuz benzer takdir hislerini dile getirdi. Öyle bir heyecan yaşandı ki, eseri görmeden önce yalnızca kendisi için almak istediğini belirten pek çok okuyucumuz, sonrasında emeği geçenleri tebrik ederek “aile efradı” ve yakınları için de siparişte bulundular. Pek çok satış noktamızda benzer hareketlenmeler yaşandı. Siparişler arttırıldı.

Eskiden, Kur’ân-ı Kerim, tefsir ve mealleri için ücreti sorulurken, ulvî kitabımıza hürmeten, ücreti ne kadar denilmez, “Hediyesi ne kadar?” denirdi. Maliyetlerin anormal şekilde artması ve piyasalardaki belirsizliğe rağmen, bu kıymetli eserden herkes istifade edebilsin diye “hediyesi” kampanya müddetince olabildiğince düşük tutuldu.

Eserin okuyucu ile buluşmasının ardından meydana gelen bu heyecan dalgasının artarak devam edeceğini görüyor ve inanıyoruz. Manevî kıymeti ölçülemeyecek olan bu değerli hizmet karşısında “Kur’ânımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa Cenneti de istemem” diyen Üstad Bediüzzaman Hazretlerini hürmetle hatırlıyor ve Rabbimize sonsuz hamdüsenalar ediyoruz.

Bu arada yayınevimiz; Risale-i Nur Açıklamalı Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meali adlı bu eserimizi, yürüttüğü yeni projelerle çeşitlendirmek ve bir set halinde sizlere sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BİR OKUYUCU YORUMU

Bir okuyucumuz haber portalımızda (yeniasya.com.tr) hislerini şöyle paylaşmış:

“Yüce kitabımız Kur’ân’ın bu yeni çalışmasında ilgili âyetlerin meali verilirken Külliyattan, duruma göre; sarahaten, işareten, imaen veya ilgili kısımla münasebetli açıklamalar yapılmış. Bu bakımdan 1300 sahifeye kadar nezih ve dikkatli hazırlanmış olup bir nevi tanıtım ücreti ile satılan bu değerli ve kaliteli çalışmayı kesinlikle ‘Bir Nur Talebesi olarak’ alınıp okunmasını son derece faydalı ve zaruri olarak görmekteyim.

“Bizim Nur gruplarının bu konudaki hemen hemen bütün çalışmalarını takip eden biri olarak diyebilirim ki kardeşlerimiz en iyisini yapıp ortaya koymuşlar… Bize düşen ise evvela alıp kendimize okumak ve ehl-i iman arasında intişarına yardımcı olmaktır.  

“Vesile ve vasıta olan bütün ağabey ve kardeşlerimden Rabbim ebeden ve daimen razı olsun, dünya ve ahiretlerini, mamur, memnun, mutmain ve mesrur eylesin inşallah.”

HATIRLAYACAK OLURSAK

Geçen haftaki tanıtımımızda şu bilgileri paylaşmıştık:

“Risale-i Nur Açıklamalı Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meali adını taşıyan bu şaheser, orijinal çok sayıda özellik taşıyor. En önemli özelliklerinden biri, âyetlerin, çağımız insanının sorularına ikna edici cevaplar sunan ‘çağdaş’ Kur’ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatının ilgili metinleriyle açıklanıyor olması. 

“Ehl-i ihtisas bir heyet tarafından Araştırma Merkezimizce hazırlanan meal bölümü, genel muhtevasıyla Risale-i Nur bakış açısına sahipti. Orijinal bir çalışma olarak ise âyetler, Külliyattaki ilgili metin ve bahislerle açıklanarak bir manada tefsiri yapılmış oldu. 

“Toplamda 1300 sayfaya yaklaşan eserde, bir sayfasında orijinal Kur’ân-ı Kerim metni, karşı sayfasında ise, üstte meal-i âlîsi, altta ilgili âyetlerin Risale-i Nur’dan iktibas edilen metinlerle açıklaması ve tefsiri yer alıyor.”

REKLAM KAMPANYAMIZ BAŞARILI

Bu temel eserin tanıtımı için 1 hafta öncesinden başlatılan reklam kampanyası da önemli bir fonksiyon icra etti. Gazetemiz ve çeşitli sosyal mecralarımızda hafta boyu yayınladığımız reklam görselleri ilgiyle takip edildi. Sosyal medya hesaplarımızdan ve gazetemiz sür manşetinden gün gün yayınlanan spotlar merak uyandırdı, beklentiler hakkında yorumlar yapılmasına vesile oldu. 

Reklam ve tanıtım kampanyalarımız hız kesmeden devam edecek. Bu hafta içinde dijital reklam kampanyamızdan 1 milyon gösterime ulaşıldı. Hedef dijital mecralar kanalıyla en az 2 milyon insana ulaşmak.

Eserin tanıtımına katkı sağlayacak hareketli görüntülerle desteklenecek. Eser için yeni yayın döneminde kamuoyuna açık bir tanıtım toplantısı (lansman) da planlanıyor.

Hayırlı ve bereketli haftalar diliyoruz.

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