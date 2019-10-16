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16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Dışarda çalışmayan anne işsiz midir?

Yasemin GÜLEÇYÜZ
16 Ekim 2019, Çarşamba
Modern zamanlarda eve para getirmediği için sadece tüketen, üretime hiçbir katkısı olmadığı düşünülen ev hanımlığı her vesileyi kullanarak (dizi film, sinema, tiyatro...) aşağılanmakta.

Oysa ki, ev hanımlığı ve gelecek nesillerin ilk öğretmeni hükmünde olan annelik, sorumlulukları ağır çok önemli bir vazifedir...

YENİ BİR PROJE

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:  ‘’7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira  malî destek sağlanacak. Projenin amacı kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş hayatı dengesini güçlendirmek. Bakanlık olarak aile birliğini korumak ve güçlendirmek için bu tür projeleri yaygınlaştıracağız.’’ 

Projeye ön kayıtlar 15 Ekim 2019 itibarıyla e-devlet şifresiyle yapılabilecek.... 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yukarda yer verdiğimiz bu yeni projenin amaçlarından biri çalışan kadınlara malî destek vererek çocukların kreş ya da bakıcı masraflarına katkı sağlayarak çalışma hayatına devamını temin etmek olsa gerek... Zira, çalışma hayatında yer alan bir çok kadın anne olduğunda çalışma hayatını bırakıyor. Kendini çocuklarını yetiştirmeye adıyor.

KADINLARIN İSTİHDAMI

Kadınları çalışma hayatına teşvik etmek maksadıyla birçok proje ard arda yürürlüğe konuluyor. 

Daha önce de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’na bağlı İŞKUR tarafından ‘’işsiz anneleri istihdama kazandırma’’ çalışmaları çerçevesinde annelere meslek kazandırılması ve annelerin çalışma hayatında istihdam edilmesi amacıyla eğitim programları kapsamında çalışan anneye çocuk bakım parası da verilmesi hedefleniyordu. Bu proje uygulandı mı bilmiyoruz, ama şimdilerde yenisi gündemde...

DÜNYEVÎ BAKIŞ AÇISIYLA ANNELİK

Her iki projede de ana gaye kadınları evinden uzaklaştırıp çalışma hayatına yaklaştırmak. Anne resmî kayıtlarda işsiz görünüyorsa ona meslek kazandırıp çocuk bakım parası vererek iş hayatına devam ettirmek. Zaten meslek sahibi bir hanımsa ve çocuğundan dolayı da işini bırakmışsa ona malî destekle kararından vazgeçirmeye çalışmak...

Anne çocuğundan ayrılıp çalışmaya giderken başka bir kadın yine para karşılığında çocuklara bakıyor, böylece resmî kayıtlarda ‘’işsiz’’ olarak görülen anneler istihdama kazandırılmış oluyor. 

Oysa ki ihtiyacı olan kadın zaten çalışıyor. İhtiyacı olmayan kadınları da böyle projelerle çalışmaya teşvik etmek, çocukları kreş ve anaokullarında büyütmeye mecbur bırakmak problemli bir nesil yetişmesine yol açmaz mı?

Çalışan kadın zaten parasını kazanıyor. Eğer illâ para verilecekse ev hanımlarına verilmesi gerekmez mi zira o gücü yettiği halde para kazanmaktan feragat ederek çocuk büyütmek için fedakârlık gösteriyor. Ev hanımı annelere neden aynı destek verilmiyor?

Şurası gerçek ki, annelik başlı başına mukaddes bir iştir. Karşılığında resmî kayıtlarda görülen bir para almadığı için anneleri işsiz görmek de dünyevîleştiğimizin en bariz tablolarından biridir. 

HÜLÂSA

Elbette ki ‘’Anneler çalışmasın’’ demek mümkün değil. Kadın fıtratına uygun yarı zamanlı esnek programlarla isterse elbette çalışabilir. Bununla birlikte çocuğunu kreş, bakıcı ya da çocuk yuvalarının eline teslim etme kararının üzerinde çok düşünülerek verilmesi gerektiği de başka bir hakikattir. 

Zira rüzgâr eken fırtına biçer. 

Anneliği kreş ve bakıcı üzerine bina etmek, muhtemeldir ki  ebeveyn için gelecekteki huzurevi hayatının temelini atmak anlamına gelir.   

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