19. Risale-i Nur Kongresi’ne doğru

Bediüzzaman Haftası faaliyetleri kapsamında Ankara’da düzenlenecek olan 19. Risale-i Nur Kongresi için hazırlıklar devam ediyor.

“Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” temasıyla gerçekleştirilecek kongrede masa çalışmaları 25 Nisan’da, panel ise 26 Nisan 2026 Pazar günü Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde yapılacak. Panelde, masa çalışmalarında ortaya konan deklarasyonlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Moderatörlüğünü Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun’un yapacağı kongrenin açılış konuşmaları Yeni Asya A.Ş. ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İzzet Atik ve Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurul üyesi Prof. Dr. Sedat Koçak tarafından gerçekleştirilecek. Panele konuşmacı olarak; Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. Saul Takahashi, Prof. Dr. Agus Triyanta, Doç. Dr. Vahap Coşkun, Dr. İ. Seyda Durgun, Dr. Mehmet Akif Koç, Dr. Mehmet Emin Ekmen, araştırmacı-yazar Mustafa Özcan ve sosyolog-yazar Müfid Yüksel katılacak.

Kongrede yapılacak olan masa çalışmaları ve panelin hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

BEDİÜZZAMAN HAFTASI FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

İzmir’de Risale-i Nur’un Telifinin 100. Yılı Programı

Bediüzzaman Haftası etkinlikleri kapsamında, Risale-i Nur’un telifinin 100. yılı İzmir’de düzenlenen programla ele alındı. İzmir Yeni Asya Temsilciliğinin organizasyonu ile Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa ilgi yoğundu. 11 Nisan 2026 Cumartesi akşamı yapılan programda araştırmacı-yazar İslâm Yaşar konuşmacı olarak yer aldı. Risale-i Nur’un telif süreci ve günümüze bakan yönlerinin anlatıldığı programda, eserlerin iman ve düşünce dünyasına katkıları vurgulandı.

Mersin’de “Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” Semineri

Bediüzzaman Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin’de düzenlenen “Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” konulu seminer yoğun katılımla gerçekleştirildi.

11 Nisan 2026 Cumartesi günü Mersin Yeni Asya Hizmet Merkezi’nde yapılan programın açılış konuşmasını Yeni Asya Mersin Temsilcisi Cuma Bahçeci yaptı. Programda konuşmacı olarak yer alan tarihçi-yazar M. Latif Salihoğlu, Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında günümüz dünyasında vicdan, insan hakları ve demokrasi kavramlarını değerlendirdi. Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Trabzon Paneli 12 Nisan’da Yapıldı

Bediüzzaman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen panel 12 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Program öncesinde şehir genelinde yapılan tanıtım çalışmaları dikkat çekti.

“Küresel Vicdan, İnsanlık ve Demokrasi” temasıyla gerçekleştirilen panel, Ortahisar’daki Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde yapıldı. Programın takdimini Bekir Gürsoy üstlenirken, açılış konuşmasını Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Av. Âdem Şahintürk gerçekleştirdi.Yöneticiliğini Dr. Seyda Durgun yaptığı panele, gazeteci-yazar Mustafa Özcan, Prof. Dr. Ahmet Battal ve eğitimci-yazar Sefa Kılıç konuşmacı olarak yer aldı.

23. Bursa Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Yeni Asya Neşriyatın da yer aldığı 23. Bursa Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. 11-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gezilebilecek fuara Bursa AKM Merinos Kampüsü ev sahipliği yapıyor. TÜYAP tarafından organize edilen fuar, pek çok yayınevi ve yazarı okuyucularıyla buluştururken, imza günleri ve etkinliklerle 9 gün boyunca kitap severleri ağırlayacak. Fuarda yazarlarımız da kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla sohbet edecekler. Ayrıca söyleşiler gerçekleştirilecek.

Ankara Kitap Fuarı Ziyaretçilerini Ağırladı

20 yılı aşkın bir süredir okuyucuyla kitabı buluşturan Ankara Kitap fuarının 23’sü 3-12 Nisan 2026 tarihlerinde ATO Kongre Merkezinde gerçekleşti. Yeni Asya Neşriyat standı ziyaretçilerin yoğun ilgisine mazhar oldu. Yazarlarımız kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla bir sohbet ettiler.

Bursa Mevlidi 19 Nisan’da

Bediüzzaman Said Nursî, vefatının yıl dönümü münasebetiyle Bursa’da düzenlenecek mevlid programıyla yâd edilecek. Bursa Yeni Asya Derneği tarafından organize edilen program, 19 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Mevlide katılmak isteyenler için duyurular yapıldı, irtibat numaraları da paylaşıldı. Programın, geniş katılımla ve dualarla icra edilmesi bekleniyor.

“Her Şeye Yeniden Başlamak” Okuyucuyla Buluştu

Yeni Asya Neşriyatın yeni eseri “Her Şeye Yeniden Başlamak”, okuyucuların istifadesine sunuldu. Sebahattin Yaşar imzasını taşıyan kitap, hayatın her anında mümkün olan yenilenme ve yeniden başlangıç fikrini merkezine alıyor.

Hayırlı ve bereketli haftalar diliyoruz.