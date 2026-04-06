Kurucularımızı rahmetle yâd ediyoruz

Nisan ayı, pek çok saff-ı evvel Nur talebesini berzah âlemine uğurladığımız bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta Zübeyir Gündüzalp’in hatırasını hayırla yâd ederken bu hafta da bir başka kurucumuz Mehmet Kutlular’ı rahmetle anacağız. Kutlular Ağabey, Zübeyir Gündüzalp’in sistemleştirdiği hizmet prensiplerini ve neşir faaliyetlerini aynı şuurla devam ettiren sembol bir isim. Risale-i Nur’un matbuat âlemindeki dili olan Yeni Asya’nın tavizsiz çizgisinin bugünlere kadar gelmesinde önemli bir yeri olan Mehmet Kutlular, baskılara boyun eğmeyen duruşu, cesareti, hizmet şuuru ile hayatını davasına adayan bir büyüğümüz. 83 yaşında ebediyete uğurladığımız, bereketli bir ömrün sahibi olan Kutlular Ağabeyi 5. vefat yıldönümü dolayısıyla yeniden hatırlamaya vesile olacak özel çalışmalarımızı sayfalarımızda bulabileceksiniz.

Bu vesileyle, Nisan ayında ebediyete tevdi ettiğimiz, hizmetleriyle iz bırakan bütün büyüklerimizi rahmet ve minnetle hatırlıyor; onların ortaya koyduğu istikamet ve sadakat anlayışının gelecek nesillere ışık tutmaya devam etmesini temenni ediyoruz.

Zübeyir Gündüzalp Mevlidi Okutuldu

Zübeyir Gündüzalp Ağabey için, vefatının 55. yıldönümü dolayısıyla memleketi Ermenek’te mevlid programı düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak tertip edilen Zübeyir Gündüzalp Mevlidi, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü Merkez Sipas Camii’nde icra edildi. Yeni Asya Gazetesi Ermenek Temsilciliği ile Ermenek İlim ve Kültür Vakfı tarafından organize edilen program Türkiye’nin dört bir yanından yoğun bir katılımla gerçekleşti

Mevlid sonrasında ise Zübeyir Gündüzalp’in hayatı ve fikirlerinin ele alındığı bir panel yapıldı. Panelin açış konuşmasını Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik yaparken, moderatörlüğünü Prof. Dr. Hakkı Polat üstlendi. Panelde konuşan İslâm Yaşar, Ahmet Battal ve Abdülbaki Çimiç Zübeyir Ağabeyi çeşitli veçheleriyle ele aldılar. Yeni Asya TV’den yayınlanan panelin özetini önümüzdeki günlerde okuyabileceksiniz.

BEDİÜZZAMAN HAFTASI FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar’da “Bediüzzaman Haftası” Paneli Düzenlendi

“Bediüzzaman Haftası” kapsamında “Nur Hareketinin 100. Yılı ve Bediüzzaman’ın Afyon Hayatı” başlığıyla tertip edilen programda, Bediüzzaman Said Nursî’nin fikirleri ve eserleri ışığında önemli değerlendirmeler yapıldı. Programın konuşmacısı ise gazetemiz yazarı ve araştırmacı M. Latif Salihoğlu oldu.

4 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen panel, Afyon İlim Hizmet Vakfı’nda gerçekleşti. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda, özellikle Bediüzzaman’ın Afyon yıllarının hizmet tarihi açısından önemi üzerinde duruldu.

Trabzon Paneli 12 Nisan’da

Bediüzzaman Haftası etkinlikleri kapsamında bir diğer program ise 12 Nisan 2026 Pazar günü Trabzon’da gerçekleştirilecek.

Ortahisar’daki Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek panelin açılış konuşmasını Av. Âdem Şahintürk yapacak, panelin moderatörlüğünü ise Dr. Seyda Durgun üstlenecek. Programda Mustafa Özcan, Prof. Dr. Ahmet Battal ve Sefa Kılıç; adalet, vicdan, insan hakları ve demokrasi kavramlarını günümüz bağlamında değerlendirecek.

KİTAP FUARLARI

Antalya Kitap Fuarı

Yeni Asya Neşriyat, 27 Mart–5 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kepez Kitap Fuarı’nda “İnsan okur” temasıyla kitapseverlerle buluştu. Fuarda Yeni Asya Neşriyat eserleri büyük ilgi gördü.

Ankara Kitap Fuarı

20 yılı aşkın bir süredir okuyucuyla kitabı buluşturan Ankara Kitap fuarının 23’sü ATO Kongre Merkezinde devam ediyor. 3 Nisan’da açılan fuar 12 Nisan’a kadar gezilebilecek. Yazarlarımız kitaplarını imzalayarak okuyucularımızla bir araya geliyorlar.

Uluslararası Dergi Günleri yapıldı

Yeni Asya dergi Grubu 4 dergisi ile fuarda yerini aldı. Bu yıl Ankara Kitap Fuarı bünyesinde 3-5 Nisan arasında 2. Ulusal Dergi günleri hayata geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Kadim Kültür Derneği ve Dünya Dergiler Birliği tarafından gerçekleştirilen programda Türkiye’nin önde gelen dergileri üç gün boyunca ziyaretçilere tanıtıldı. Yeni Asya bünyesinde yayınlanan Köprü, Genç Yorum, bizim aile ve Can Kardeş dergileri de fuarda yerini aldı.

BAYAT İSNADLARA CEVAPLAR

Yazarımız Cevher İlhan’ın kaleme aldığı bu seri yazı, son zamanlarda farklı platformlarda gündeme gelen asılsız iddialara bir cevap niteliğindeydi. Dizi yazıda, kasıtlı olarak yeniden ısıtılıp ortaya atılan ve çoğu iftira mahiyeti taşıyan çarpıtmalara muknî delillerle izahlar getirildi.

