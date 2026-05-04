"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Temsilcilerimiz toplandı, hizmetlerimiz müzakere edildi

04 Mayıs 2026, Pazartesi
Neşriyat hizmetlerimizin mühim bir istişare zemini olan 2026 Bahar Umumî Meşveret Heyeti toplantısı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen temsilcilerimizin ve Avrupa ve Avustralya’yı temsilen katılan kardeşlerimizin iştirakiyle gerçekleştirildi.

Kur’ân-ı Kerîm tilâveti, Risale-i Nur dersi ve açış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Yeni Asya A.Ş. faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporu okunarak son altı aylık hizmet döneminin genel muhasebesi yapıldı. 

Bahar dönemi meşvereti, sadece gündem maddelerinin görüşüldüğü idarî bir toplantı olmanın ötesinde; hizmetlerin seyri, neşriyat faaliyetleri, dijital yayıncılık, meşveret sisteminin işleyişi, mahaller arası koordinasyon ve ortak hizmet dili gibi başlıkların birlikte ele alındığı geniş katılımlı bir değerlendirme zemini oldu.

Temsilcilerimiz, kendi mahallerindeki hizmet faaliyetlerini, karşılaşılan ihtiyaçları, teklifleri ve gelişme alanlarını meşveret heyetine taşıdı. Aynı şekilde yurtdışındaki hizmet mahallerinden gelen temsilcilerimiz de yurt dışındaki hizmetlerin seyri, temsil ve sistem teklifleriyle toplantıya katkı sundu. Böylece mahallî tecrübeler umumî bir bakışla değerlendirildi; altı aylık hizmetlerin hem güçlü yönleri, hem de geliştirilmesi gereken tarafları istişare edildi.

Toplantının önemli başlıklarından biri meşveret sisteminin daha sağlıklı, daha şeffaf ve daha verimli işlemesine yönelik teklifler oldu. Geçmiş toplantılardan Sistem Komisyonuna havale edilen maddeler, mahal, il ve bölge meşveretlerinin teşekkülü, temsil esasları ve karar süreçleri bakımından ele alındı. 

Neşriyat hizmetleri de gündemin ana konuları arasında yer aldı. Gazete, dergi, kitap, e-gazete, dijital yayıncılık, çocuk ve gençlik yayınları, kitap fuarları, abonelik çalışmaları ve yayın politikalarının daha sistemli yürütülmesi hususlarında gelen teklifler değerlendirildi. Özellikle e-gazete çalışmalarının kurumsal bir çerçevede geliştirilmesi, temsilcilerin ve gençlerin dijital yayıncılık alanında eğitilmesi ve Yeni Asya’nın dijital mecralarda daha güçlü şekilde temsil edilmesi ihtiyacı üzerinde duruldu.

Bu esaslarda Yeni Asya’nın Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturma misyonu, müsbet hareket, hak ve adalet, hürriyet, demokrasi, hukuk devleti, şahs-ı manevî, doğruluk ve dengelilik gibi temel prensipleri bir kez daha hatırlatıldı.

Dijital mecralarda kurumsal temsil ve marka bütünlüğü de meşveretin dikkat çeken konuları arasında yer aldı. Yeni Asya ismini kullanan veya çağrıştıran sosyal medya hesapları, yayın kanalları ve dijital faaliyetlerin ortak bir dil, temsil disiplini ve kurumsal bütünlük içinde yürütülmesi gereği müzakere edildi.

Burada temel hedefin, hizmet gayretlerini dağıtmadan, zihin karışıklığına yol açmadan ve resmî kanallar etrafında koordineli bir yayın anlayışı geliştirmek olduğu ifade edildi.

Risale-i Nur derslerinin mahiyeti ve çevrimiçi ders uygulamaları da gündeme gelen konular arasındaydı. Derslerin yalnızca metin okumaktan ibaret olmadığı; bir araya gelmek, uhuvvet ve muhabbeti kuvvetlendirmek, yeni insanları hizmet ortamına kazandırmak, kuvve-i maneviyeyi desteklemek ve müttehit bir cemaat ruhunu canlı tutmak gibi çok yönlü hikmetler taşıdığı hatırlatıldı. Bu bakımdan yüz yüze derslerin asliyetini koruyarak, çevrimiçi imkânların belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde meşveret kararları içinde değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Bu Bahar Meşvereti, farklı mahallerden gelen tekliflerin ortak akıl süzgecinden geçirildiği, hizmetin bugünü ve yarını adına önemli notların alındığı bir muhasebe toplantısı oldu. Mühim olanın, bütün bu müzakerelerin ihlâs, uhuvvet, tesanüd, müsbet hareket ve şahs-ı manevî ölçüleri içinde yürütülmesi olduğu vurgulandı.

Yeni Asya’nın yarım asrı aşan hizmet çizgisinde asıl kuvvet; şahıslardan ziyade prensiplerde, ferdî kanaatlerden ziyade meşverette, dağınık gayretlerden ziyade şahs-ı manevînin ortak iradesindedir. Bu hakikat, Bahar Meşvereti vesilesiyle bir kez daha görülmüş; Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen temsilcilerimizin katkılarıyla hizmetlerimizin istikamet, disiplin ve tesanüd içinde devam etmesi yönündeki ortak irade teyit edilmiştir.

Hayırlı haftalar diliyoruz.

