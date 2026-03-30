23 Mart özel sayımız büyük ilgi gördü

23 Mart 1960’ta vefat eden Üstad Bediüzzaman Said Nursî, aradan geçen yıllara rağmen fikirleri ve eserleriyle gündemdeki yerini koruyor.

Yeni Asya olarak, vefatının 66. yılı münasebetiyle hazırladığımız özel sayı okuyucularımız tarafından tebrik ve takdirle karşılandı. “Küresel vicdan ve sulh-u umumî” ana teması başlığı altında işlenen makale ve yorumlar Üstadın asırlık çözüm tekliflerini günümüze taşıdı. İnsanlığın Bediüzzaman’ın fikirlerine ihtiyacı olduğu bir kere daha vurgulandı. Birbirinden değerli özel röportajlarımız ses getirdi. Farklı dönemlerde âlimler, akademisyenler, düşünürler ve siyasetçiler tarafından yapılan değerlendirmelerin bir kısmı yeniden okuyucularımızla buluştu. Makale ve dizi yazılar özel sayımıza ayrı bir renk katarken gençler tarafından hazırlanan Fidanlık sayfası da beğenildi.

BEDİÜZZAMAN HAFTASI FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Kocaeli’de Anlamlı Buluşma

Bediüzzaman Haftası kapsamında 27 Mart 2026 tarihinde Kocaeli’de düzenlenen programda, farklı alanlardan isimler bir araya geldi. Açılış konuşmasını Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik yaparken; Şükrü Bulut, Abdülbaki Çimiç ve İbrahim Özdabak’ın katılımıyla gerçekleşen programda, Risale-i Nur perspektifinden güncel meseleler ele alındı. Program, Başiskele’de bulunan Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı tesislerinde gerçekleştirildi.

Ankara’da Asr-ı Saadet Modeline Dikkat Çekildi

Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 66. yılı dolayısıyla Ankara’da düzenlenen anma programında da, insanlığın içinde bulunduğu krizlerden çıkış yolunun Kur’ânî hakikatler ve vicdanın ihyasıyla mümkün olduğu vurgulandı. Yeni Asya Ankara Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen ve “Küresel vicdan, insaniyet ve demokrasi” temasıyla düzenlenen programda konuşan İslâm Yaşar, “İnsanlık, İslâmiyet’le insan olur” dedi.

Bediüzzaman Bursa’da Yâd Edildi

Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin organizasyonunda gerçekleşen programda Üstadın hayatı, iman hizmeti ve fikirleri ele alındı. Dernek Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu faaliyetler hakkında bilgi verirken, açış konuşmasını İzzet Atik yaptı. Rifat Okyay, “Bu Âlemden Bir Bediüzzaman Geçti” sunumuyla Üstadın hayatını anlattı. İslâm Yaşar ise Bediüzzaman’ın iman ve Kur’ân hizmetindeki öncü rolünü vurguladı.

Çorum’da “Küresel Vicdan” Vurgusu

29 Mart 2026’da Çorum’da düzenlenen programda ise “Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” başlığı çerçevesinde önemli değerlendirmeler yapıldı.

Eğitimci-yazar Ahmet Dursun’un konuşmacı olarak yer aldığı programda; insanlık vicdanı, adalet ve demokrasi kavramları Risale-i Nur perspektifinden ele alındı. Açılış konuşmasını yine İzzet Atik gerçekleştirdi.

Zübeyir Gündüzalp Paneli 4 Nisan’da Ermenek’te

Yeni Asya kurucularından Zübeyir Gündüzalp’in hayatı ve fikirlerinin ele alınacağı panel, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 15.00’te Ermenek Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Panelin açış konuşmasını Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik yaparken, moderatörlüğünü Prof. Dr. Hakkı Polat üstlenecek. Programda İslâm Yaşar, Abdülbaki Cimiç ve Prof. Dr. Ahmet Battal, Gündüzalp’in hayatı, dava anlayışı ve içtimaî fikirleri üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

KURUCULARIMIZI YÂD EDECEĞİZ

Yeni Asya camiası için önemli isimlerden merhum Zübeyir Gündüzalp (2 Nisan 1971) ve merhum Mehmet Kutlular (6 Nisan 2021) ağabeyler vefat yıldönümleri vesilesiyle gazetemizde hazırlayacağımız özel sayfalarımızla hayırla yâd edeceğiz. Bu vesileyle, hizmetleriyle iz bırakan büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyor; onların ortaya koyduğu istikamet ve hizmet anlayışının gelecek nesillere ışık tutmaya devam etmesini temenni ediyoruz.

YENİ ASYA NEŞRİYAT ANTALYA KİTAP FUARINDA

Yeni Asya Neşriyat, 27 Mart–5 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kepez Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluştu. Gün boyu açık olacak stantta, yazarlarımız okuyucularıyla sohbet edip kitaplarını imzaladılar

RUMÛZÂT-I SEMÂNİYE SATIŞA SUNULDU

Bediüzzaman Said Nursî’nin “Rumûzât-ı Semâniye” eseri, Kur’ân harflerindeki ince hikmetleri gözler önüne seren derin bir risale olarak yeniden okuyucuyla buluştu. Yeni tanzimi ve orijinal muhtevasıyla yayınlanan eser, Kur’ân’ın i‘câzını anlamak isteyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Esere, tüm Yeni Asya Temsilcilikleri yanında https://www.yeniasyakitap.com/bediuzzaman-said-nursi/rumuzat-i-semaniye-2042 e-satış platformu üzerinden ulaşabilirsiniz.

