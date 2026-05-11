Yeni Asya Vakfı hizmetinizde

Yeni Asya Vakfı tarafından organize edilen 2026 yılı Kurban bağış çalışmaları devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen organizasyon kapsamında bağışçılarımızın emanetleri güvenle yerine ulaştırılacak.

2026 yılı kurban bağış bedelleri şu şekilde belirlendi:

• Yurt İçi Küçükbaş Kurban Bağışı: 19.500 TL

• Yurt Dışı Büyükbaş Hisse Bağışı: 6.000 TL

Bağışçılarımız, bağışlarını en geç 26 Mayıs 2026 tarihine (arefe günü) kadar aşağıdaki kanallar üzerinden gerçekleştirebilirler:

Online bağış:

Yeni Asya Vakfı Bağış Sistemi

https://www.yav.org.tr/bagis

Banka havalesi:

Kuveyt Türk

IBAN: TR11 0020 5000 0000 8128 1000 01

Önemli bir hatırlatma olarak; ATM veya banka havalesi yoluyla yapılan bağışlarda açıklama kısmına mutlaka “ad-soyad, cep telefonu ve bağış türü” bilgilerinin yazılması gerekmektedir. Vacip kurban bağışlarınız alındığında “Vekaletiniz alındı,” bayram günü ise kesildiğinde “Kurbanınız kesildi” mesaj bilgisi gelmektedir. Vakfımız ayrıca adak ve akika kurbanlarınız için de yıl boyu hizmetinizdedir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61 Süleymaniye / Fatih – İstanbul

Cep Telefonu: +90 (536) 560 95 43

Web: Yeni Asya Vakfı

E-posta: [email protected]

Kurban organizasyonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; katkı sağlayan bütün bağışçılarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Fuarlar devam ediyor

Yeni Asya Neşriyat olarak Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenen kitap fuarlarında okuyucularımızla buluşmaya devam ediyoruz. Kitapla, fikirle ve Risale-i Nur hizmetleriyle kurulan bu güzel buluşmalar hem mevcut okuyucularımızla hasbihal etmeye, hem de yeni gönüllere ulaşmaya vesile oluyor. Önemli bir ilânat görevi yapıyor.

Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilen fuarlarda Yeni Asya Neşriyat standlarımız yoğun ilgi görüyor. Çarşamba Kitap Fuarı (1–10 Mayıs), Afyonkarahisar Kitap Günleri (8–20 Mayıs) ve 9. Manisa Kitap Fuarı’nda (8–17 Mayıs) eserlerimiz okuyucularla buluşurken; gençlerimizin, ailelerin ve kitapseverlerin teveccühü bizleri memnun ediyor.

Bu organizasyonlar sadece kitap satışı yapılan alanlar değil; aynı zamanda fikir alışverişinin, dostlukların, sohbetlerin ve kardeşlik ikliminin yaşandığı önemli kültür buluşmalarına dönüşüyor. Fuarlarda özellikle Risale-i Nur Külliyatı, çocuk yayınları, araştırma-inceleme eserleri ve güncel neşriyat çalışmalarımız ilgi görüyor.

Gerçekleştirilen imza programları da fuarlara ayrı bir renk kattı. Yazarlarımızın okuyucularıyla doğrudan buluşması, sohbet etmesi ve eserlerini imzalaması ziyaretçiler açısından güzel hatıralara vesile oldu.

Yeni Asya Neşriyat olarak emeği geçen bütün temsilcilerimize, gönüllülerimize ve standlarımızı ziyaret eden kıymetli okuyucularımıza teşekkür ediyoruz. Kitabın, düşüncenin ve hakikat merkezli yayıncılığın öneminin daha da arttığı bu dönemde, fuar buluşmalarımızın yeni hizmetlere ve güzel neticelere vesile olmasını temenni ediyoruz.

Tüm okuyucularımızı ve kitapseverleri devam eden fuarlarda Yeni Asya Neşriyat standlarımıza bekliyoruz.

Hayırlı haftalar diliyoruz.