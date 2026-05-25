Kurban bağışınız için son günler

Yeni Asya Vakfı tarafından organize edilen 2026 yılı Kurban bağış çalışmaları devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen organizasyon kapsamında bağışçılarımızın emanetleri güvenle yerine ulaştırılacak.

2026 yılı kurban bağış bedelleri şu şekilde belirlendi:

* Yurt İçi Küçükbaş Kurban Bağışı: 19.500 TL

* Yurt Dışı Büyükbaş Hisse Bağışı: 6.000 TL

Bağışçılarımız, bağışlarını en geç 26 Mayıs 2026 tarihine (arefe günü) kadar aşağıdaki kanallar üzerinden gerçekleştirebilirler:

Online bağış:

Yeni Asya Vakfı Bağış Sistemi

https://www.yav.org.tr/bagis

Banka havalesi:

Kuveyt Türk

IBAN: TR11 0020 5000 0000 8128 1000 01

Önemli bir hatırlatma olarak; ATM veya banka havalesi yoluyla yapılan bağışlarda açıklama kısmına mutlaka “ad-soyad, cep telefonu ve bağış türü” bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

Vacip kurban bağışlarınız alındığında “Vekaletiniz alındı,” bayram günü ise kesildiğinde “Kurbanınız kesildi” mesaj bilgisi gelmektedir.

Vakfımız ayrıca adak ve akika kurbanlarınız için de yıl boyu hizmetinizdedir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61 Süleymaniye / Fatih – İstanbul

Cep Telefonu: +90 (536) 560 95 43

Web: Yeni Asya Vakfı

E-posta: [email protected]

Kurban organizasyonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; katkı sağlayan bütün bağışçılarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

YENİ ASYA DİJİTAL YAYINDA

Yeni Asya Dijital (yeniasyadijital.com), 50 yılı aşkın yayıncılık deneyimini dijital ortama taşıyan yeni bir platformdur.

Günlük e-gazete, e-dergi, e-kitap ve ek yayınlara hem mobil uygulama hem de web sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor. Sistem; daha hızlı, kullanıcı dostu ve kapsamlı bir altyapı sunuyor.

- Mobil uygulamalar iOS ve Android’de kullanılabiliyor.

- Web erişimi yeniasyadijital.com üzerinden yapılabiliyor.

- En iyi kullanım deneyimi için mobil uygulama öneriliyor.

Mevcut e-gazete kullanıcılarının hesapları yeni sisteme aktarılmış durumda. Giriş yapabilmek için kayıtlı e-posta adresiyle “Şifremi unuttum” seçeneğinden yeni şifre oluşturulması gerekiyor. Bu işlem kullanıcı sözleşmesinin kabulü anlamına geliyor.

Eski sistem kısa süre daha aktif kalacak, ancak yeni sisteme geçiş tavsiye ediliyor. Yeni abonelikler artık sadece yeni platform ve uygulamalar üzerinden yapılacak.

Yeni sistem hakkında detaylı bilgi, sıkça sorulan sorular ve kullanım rehberi için tıklayın!

( https://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/yeni-asya-dijital-uygulamasi-yayinda_621374 ).

Destek için WhatsApp hattı (+90 546 539 13 69) ve uygulama içindeki “Bize Ulaşın” bölümü kullanılabiliyor.

BAYRAMDA GAZETEMİZ FİZİKÎ OLARAK BASILMAYACAK

Kurban Bayramı günlerinde gazetemiz fizikî olarak basılmayacağını da bir kez daha hatırlatarak, hepinizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz.