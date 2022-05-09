Külliyat mobil uygulamamız yayında

Uzun zamandır beklenen Risale-i Nur mobil uygulamamız, geçtiğimiz Kadir Gecesinden itibaren App marketlerde.

Risale-i Nur Külliyatı Yeni Asya Neşriyat´ın tanzim ettiği şekliyle Google Play ve App Store’da yayına girdi.

Yeni Asya Bilişim Heyeti ve EuroNur tarafindan hazırlanan mobil uygulama, uzun çalışma ve farklı tetkik aşamalarından geçtikten sonra yıllardır sabırla bekleyen okuyucularına Kadir Gecesinde kavuştu.

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Uygulama özellikleri:

• Haşiye ve mealler

• Lûgatçe

• Külliyatta metin arama

• Hizmet Rehberi

• Vecize paylaşımı

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Hazırlık aşamasında olan kısımlar:

• Yeni Asya’nın Hatıra Külliyatına uyumlu sayfa numaraları ile kolay karşılaştırma imkânı

• Kur’an-ı Kerim

• Cevşen

• Namaz Tesbihatı

• Fihrist Risalesi

• Camiu’s-Sağir Hadis-i Şerifler

• Aynı anda farklı kitaplar açabilme

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Proje aşamasında olanlar:

• Konu Fihristleri

• Not ekleme

• Metin renklendirme

• Tarih çevirme

• Sesli okuma

• Sesli arama

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Görüş ve tekliflerinizi bekliyoruz.

Risale-i Nur Külliyatı mobil uygulaması ile ilgili görüş ve tekliflerinizi uygulama içindeki “Görüş ve teklifleriniz” kısmından veya sitemizin “İletişim” formu üzerinden bize ulaştırabilirsiniz.

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Mobil uygulamamızı Android ve iOS Marketten Ücretsiz İndirebilirsiniz

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Bu çalışmaya emeği geçen ve katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, devamını diliyoruz.

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DİJİTAL YAYIN PROJELERİ

Sanal ve dijital yayın teknolojisinin baş döndürücü bir hızla geliştiği ve bu alanda sürekli yeni mecraların devreye girdiği bir süreçte, yayınlarımızla oralarda da etkili bir şekilde var olabilmek için gayretlerimizi çok daha fazla arttırmamız gerekiyor.

Geçtiğimiz Mart ayında İzmit-Başiskele’de yapılan Gençlik Şûrâsının ağırlıklı konusu da buydu ve gençler bu alanda bizi bekleyen hizmet projelerine omuz vermek için hazır olduklarını ifade ettiler.

Bu projeleri bir an önce olgunlaştırıp hayata geçirmek için hep birlikte seferber olma zamanı.

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Yeni Asya Neşriyat’ın Risale-i Nur Külliyatı Mobil Uygulamasını İndirmek için tıklayınız:

Risale-i Nur Külliyatı Mobil Uygulaması - Google Play