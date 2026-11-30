Efendim kraldan fazla kralcı kesilen malum çevreler her zaman olduğu gibi bizim neden muhalefeti değil de iktidarı tenkit ettiğimizi, her zaman hata ve kusurlarını dile getirdiğimizi, dolayısıyla haksızlık yaptığımızı ve bir nevi siyaset yaptığımızı dile getirerek sitemlerde bulunuyorlar.

Bu gibi sitem ve serzenişlerin iktidar cenahından değil de bizi siyaset yapmakla suçlayanların gizli iktidar muhiplerinden ve dost hadimlerden gelmesi de bu işin bir başka tarafı.

Şimdi meramımızı tekrar anlatalım ki iktidara kudsiyet atfetmenin ötesinde iyi niyetlerle bize sitemlerde bulunan bazı dostlarımız belki ikna olup, hak namına iktidarın bazı yanlış uygulamalarına yönelik yaptığımız tenkit ve itirazlarımızın doğru olduğunu kabul ederler.

Her şeyden önce iktidarlar kutsal olmadığından bir vatandaşlık görevi olarak biz de herhangi bir hakarete tevessül etmeden, edebine ve adabına uygun bir şekilde iktidarın yanlış gördüğümüz iş ve icraatlarına yönelik itirazlarımızı yapma hakkına sahibiz.

Tenkit ve itirazlarımızı da yaparken de herhangi bir kin ve garaza girmeden, şahısları hedef almadan, dünyevi herhangi bir menfaat ve makam mevkileri gözetmeden tamamen memleket menfaatini gözeterek yapmaya çalışıyoruz.

Daha da önemlisi tenkit ve itirazlarımızın çoğunu Üstad Bediüzzaman’ın Risale-i Nurda nazarlara verdiği ikaz, tavsiye ölçü ve prensipler çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Yani şahsi fikir ve düşüncelerimizden öteye elden geldiği kadar Üstad Bediüzzaman’ın konu ile alakalı ikaz ve tavsiyelerini dikkat alarak itiraz ve tenkitlerimizi yapmaya çalışıyoruz.

Mesela Üstad’ın; “riyaset-i şahsiyenin katiyen aleyhindeyim...” kesin ifadelerine rağmen iktidarın her türlü suiistimale açık, sonsuz yetkileri elinde duran ve hiçbir sorumluluğu olmayan tek kişi ile ülkeyi idare etmenin yanlış bir uygulama olduğunu söylemeyelim mi yazmayalım mı?

Mesela Üstad’ın;” şeriat yeryüzüne gelmiş, isdibdat ve tahakkümü mahvetmek için...” tespitlerini göz ardı ederek, iktidarın kendilerine muhalif gördükleri başta medya olarak, bütün kişi ve kesimleri haksız ve hukuksuz bir şekilde, en sert bir şekilde susturmanın ötesinde en ağır cezalarla saf dışı bırakmasına karşı hadimler olarak bazılarının yaptıkları gibi seyirci kalmasının ötesinde yapılanları alkışlayalım mı?

Rafa kaldırılan adalet, hak ve hukuklarla, yapılan keyfi uygulamalarla sebep oldukları nice mazlumiyetlere, mağduriyetlere karşı sesiz veya seyirci mi kalalım?

Uyguladıkları yanlış politikalarla milleti sıkboğaz eden hayat pahalılıkları altında ezilen fakir fukaranın bu içler acısı durumlarını görmezden mi gelelim?

Yaptığımız itiraz ve tenkitlerimizin en önemli sebepleri;”zalimlere meyletmeyin; yoksa cehennem ateşi size de dokunur.” şeklindeki tehdid-i İlahi’den kendimizi muhafaza etmek ve Hz. Peygamberin; ”herhangi bir kötülük gördüğünüzde, elinizle; yoksa dilinizle düzeltmeye çalışın; bu da mümkün değilse kalbinizle buğzedin...” şeklindeki tavsiyeleri çerçevesinde hareket etmeye ayrıca yapılan ve yapılmakta olan haksızlıklara, hukuksuzluklara ortak olmamak için; dilsiz şeytan olmamak için kendimizi korumak adına hiçbir art düşünce olmadan millet menfaatine samimi ve lüzumlu ikaz ve tavsiyelerde bulunmayı vazife biliyoruz. Her şeye rağmen yapılan değerlendirme ve tenkitlerden memnun olup, saygı duyuyoruz.