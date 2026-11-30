Asrın dolandırıcılığı olarak nitelendirilen fon vurgunu iki aydır ülkenin gündeminden düşmüyor. Her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

Fon vurgunu AKP’yi fena halde sarsıyor. Şu ana kadar Erdoğan’ın yardımcılarından iki isim istifa etmek ya da “affını istemek” zorunda kaldı. Anlaşılan o ki, bu iş burada bitmeyecek, AKP’yi sarsmaya devam edecek.

Partinin kuruluşundan itibaren Erdoğan’ın yol arkadaşı olan, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın istifası, AKP’de büyük bir deprem niteliğinde oldu.

Fon vurgunun sembol isimlerinden eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın 19 gün sonra ev hapsiyle serbest bırakılması kamu vicdanını yaraladı. Kaya’nın serbest bırakılma gerekçesinin sağlık sorunları olduğu belirtilirken, “cezaevlerinde çok daha önemli sağlık sorunları yaşayan insanlar neden serbest bırakılmıyor?” sorusunu getirdi.

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HUKUKTA ÇİFTE STANDART OLMAZ

Bir diğer önemli konu ise “ikili hukuk” uygulamaları. Hukuk; kişinin konumuna, siyasî görüşüne, makamına veya mevkisine göre uygulanamaz. Hukukta çifte standart olmaz. Adalet, herkese eşit uygulanmadığıyla anlam kazanır.

Tutukluluk en istisnai nitelikte en ağır koruma tedbirlerinden biri olmasına rağmen en çok kullanılan bir yöntem haline geldi.

Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, cezaevlerinde 365 bin 78 hükümlü, 72 bin131 tutuklu bulunuyor. Bu tablo, istisnai olması gereken bir tedbirin fiilen cezaya dönüştüğünün göstergelerinden biri.

Tutukluluk, yargılamanın peşin cezaya dönüştürüldüğü bir araç olamaz. Hürriyet ise siyasî, sosyal veya ekonomik konumun sağladığı bir ayrıcalık olarak görülemez.

Herkesin hukuk karşısında aynı muameleye tabi tutulup tutulmadığına ilişkin tartışmalar, adalete duyulan güveni de zedeliyor. Bu durum, Türkiye’nin uluslararası endekslerdeki konumuna da yansıyor. Türkiye, hukuk endeksinde 0,41 puanla 143 ülke arasında 117. sırada yer alıyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, “Adalet, birilerinin imtiyazı olmaktan çıkıp herkesin hakkı olduğunda adalet olur. Hukuk gücü değil, hakkı korumaktır” ifadesi tartışmanın özünü ortaya koyuyor.

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HEM MÜSAMAHA GÖSTERME, HEM “RED” OYU VER

İki aydır Meclis’in gündeminde de hep bu konu var. Onlarca Meclis araştırma önergesi verilmesine rağmen iktidar milletvekilleri, konunun araştırılmaması için çaba gösteriyor ve önergelere sürekli “ret” veriyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İster bakan olsun ister belediye başkanı, yolsuzluğa müsamaha gösterme niyetinde değiliz” demesine rağmen.

Peki, o zaman Meclis’teki araştırma önergelerine neden ret oyu veriliyor?

Bir değer konu da fon vurgununda ismi geçenlerin açıklanmaması. AKP Grup Başkanı, Grup Başkanvekilleri başta olmak üzere milletvekilleri, bakanlar, fon soruşturması kapsamında sorumluların listesinin açıklanmasını istemelerine rağmen iki aya yakın bir süre geçmesine rağmen liste hâlâ açıklanmış değil! “İddianame yazılınca göreceksiniz” deniliyor.

Peki, liste kimde ve neden açıklamıyor?

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LİSTE AÇIKLANSA KİME ZARAR DOKUNUR

Aslında yapılması gereken çok açık.

TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulur. Bütün siyasî partiler bu komisyona katılır. Olay bütün yönleriyle araştırılır. Kimlerin hangi sorumluluğu bulunduğu, hangi kurumların görevlerini yerine getirip getirmediği ortaya çıkarılır.

Sorumlu kurumların yöneticileri komisyona bilgi verir. İddialar incelenir, belgeler değerlendirilir ve kamuoyu aydınlatılır.

Böyle bir araştırma milletin faydasına olur.

Açıklanmayınca insanların aklına “Demek ki bu durum birilerinin zararına olacak ki liste bir türlü açıklanmıyor” cümlesi geliyor.

Kamuoyunun ve AKP yetkililerin çağrılara kulak verip listeler bir an önce açıklasın ki, adalet duygusu ve hukuk daha fazla zarar görmesin...

