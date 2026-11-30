“Risâle-i Nur hizmetinde kusurları söylemenin ve eleştirinin üslubu, uhuvveti bozuyorsa ne yapılmalı?”

Bilindiği gibi “İnsan kusursuz olmaz!”1 Bu mevzuda kusuru söylemekten önce, onu nasıl söylediğimiz önemlidir. Çünkü maksat, kardeşini kırmak değil; hizmeti muhafaza ve hatayı düzeltmektir. Eğer eleştirinin üslubu uhuvveti zedeliyor, kalbleri kırıyor ve tesânüdü sarsıyorsa, usulün gözden geçirilmesi gerekir.

Bediüzzaman, Uhuvvet Risâlesi’nde mü’minler arasında muhabbeti muhafaza etmeyi, kusur aramaktan daha ehemmiyetli bir vazife olarak kabul eder. Kardeşimizin bir kusurunu gördüğümüzde onu teşhir etmek, sert ifadelerle mahcup etmek veya kalbini incitmek yerine; şefkatle, uygun zaman ve zeminde, anlayacağı şekilde söylemek daha isabetli bir yol olabilir.

Risâle-i Nur’da esas olan, tenkit değil ikaz ve nasihattir; tahkir değil ıslahtır. Bir söz doğru olsa bile, yanlış bir üslupla söylendiğinde fayda yerine zarar verebilir. Çünkü bazen hak söz, haksız bir tarzda söylendiği için tesirini kaybeder ve kardeşlik hukukuna zarar verir. Risâle-i Nur’da ifadesini bulan şu cümle çok kıymetlidir: ” Zira senin gibi niyeti hâlis olmayan bir adam, nasihati bazan damara dokundurur, aksülâmel yapar.”2

Öte yandan, hatası söylenen kimsenin de hemen alınmaması gerekir. İhlâs sahibi bir Nur Talebesi, yapılan ikazı ve nasihati nefsine değil, hizmet adına yapılmış bir yardım olarak görmeye çalışmalıdır. Nefis her daim kusurunu kabul etmek istemez; fakat mü’min, kusurunu öğrenmekten memnuniyet duymalıdır. Bu sebeple hem ikaz eden hem de ikaz edilen, nefislerini aradan çıkarıp sadece rıza-yı İlâhîyi hedef ittihaz etmelidir.

Bu mevzularda Risâle-i Nur’un ölçüsü şöyle olmalıdır: Kusur varsa örtbas edilmez; fakat uygun üslupla düzeltilmeye çalışılır. Tenkit şahsı değil, yanlış davranışı ve fiili nazara almalıdır. Sertlik, kırıcılık ve itham yerine şefkat, hikmet ve nezaket tercih edilmelidir. Mesele şahsîleştirilmemeli; hizmetin maslahatı esas alınmalıdır. Eğer bir mevzu kardeşliği zedeleyecekse, önce hususî olarak konuşulmalı; zaruret olmadıkça umumun içinde dile getirilmemelidir. Bütün bunlara rağmen ihtilaf devam ediyorsa, mesele şahıslar arasında büyütülmeyip meşverete havale edilmelidir. Çünkü Risâle-i Nur’da şahsî kanaatten ziyade, şahs-ı manevînin meşveretle ortaya koyduğu kararlar esastır. Bu karar aksü’l amel yapmaz. Bu aynı zamanda müspet hareketin de bir gereğidir. Risâle-i Nur hizmetlerinde şahsî tasarruf yerine meşveret ve şahs-ı manevînin riyaseti ve tasarrufu daha eftaldir. Yaşadığımız problemleri şahs-ı manevîye tevdi etmek kusurdan azade olmaya en münâsip yoldur.

Risâle-i Nur hizmetinde kusuru söylemek bir vazife olabilir; fakat uhuvveti korumak daha büyük bir vazifedir. En güzel ikaz, hem hatayı düzelten hem de uhuvvet hukukunu muhafaza ederek kardeşin kalbini incitmeyen ikazdır. Yoksa kalbleri kırdıktan sonra tekrar tedavi etmek çok müşkül olabilir. Hakikat ile şefkat birleştiğinde, hem hizmet muhafaza edilir hem de tesânüd kuvvetlenir. Bu sebeple Nur Talebesi, sözü kadar üslubundan da kendini mes’ul bilmeli; “Ben doğruyu söyledim.” demekle yetinmeyip, “Acaba kardeşimin kalbini de muhafaza edebildim mi?” muhasebesini yapmalıdır. Bu muhasebeyi yapmadan kırıp dökmek nefsin bir desisesi olabilir. Meseleye akıl, kalb, vicdan ve iman canibinden yaklaşmak icab eder.

Dipnotlar:

[1] Kastamonu Lâhikası, s:245(2017)

[2] Mektubat, s.312(2017)