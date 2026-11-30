Risale-i Nur hizmetlerinde gençlerin yeri ve önemi büyüktür. Çünkü gençlik, yalnızca bugünün değil, yarının da teminatıdır.

Bir hizmetin geleceği, yeni nesillerin o hizmeti tanıması, benimsemesi ve sorumluluk üstlenmesiyle yakından ilgilidir. Gençlerin fikir ve heyecanlarının yeterince hissedilmediği cemaatlerin geleceğine endişeyle bakılması tabiidir. Bu sebeple gençlere ulaşmak, onları anlamak ve hizmet hayatına kazandırmak, geçici bir gündem değil, sürekli üzerinde durulması gereken temel bir meseledir.

Son yıllarda ülkemizde yaşanan sosyal ve kültürel değişimler, ailelerin çocuk yetiştirme şartları ve gençlerin değişen beklentileri, dershanelerde kalan öğrenci sayısının azalmasında etkili olmaktadır. Bu tabloyu geçici bir sıkıntı olarak görmemek gerekir. Bugün dershanelerde kalan gençlerin sayısı azalırken gerekli tedbirler alınmazsa yarın derslere katılan gençleri bulmakta da güçlük çekebiliriz. Mesele yalnızca dershanelerin doluluk oranı değil; gençlerin hizmet ortamlarıyla bağ kurması, kendilerini bu yapının parçası görmesi ve burada gelişim imkânı bulmasıdır.

Bu noktada heyetlerin gençlik meselesini düzenli biçimde gündemlerinde tutmaları ve şartlara uygun, uygulanabilir tedbirler geliştirmeleri önem taşıyor. Gençlere yalnızca yapılması gerekenleri anlatmak yerine ilgi alanlarını, kabiliyetlerini ve ihtiyaçlarını dinlemek gerekiyor. Her gencin aynı yöntemle hizmete kazandırılmasını beklemek yerine farklı imkânlar sunulmalı; ders, sohbet ve mütalâa faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel programlara da yer verilmelidir.

Sportif faaliyetler, tabiat gezileri, kültür ziyaretleri ve sosyal buluşmalar gençlerin birbirini tanımasına, kaynaşmasına ve kalıcı arkadaşlıklar kurmasına vesile olabilir. Bu programlar derslerin kıymetini ikinci plana atmak için değil, gençlerin birbirleriyle ve hizmet ortamıyla daha güçlü bağ kurmalarını sağlamak için düzenlenmelidir. Samimî bir arkadaşlık ortamı, gencin derslere devam etmesinde ve kendisini topluluğun parçası hissetmesinde önemli rol oynar.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Gençlik Rehberi’nde gençliğin geçiciliğine dikkat çekerek bu nimetin doğru değerlendirilmesinin önemini anlatır. “Gençlik gidecek” ikazı, gençlere ulaşma ve onların istikbaline sahip çıkma noktasında bizlere de sorumluluk yüklemektedir. Gençlerin imanlı, ahlâklı, şuurlu ve istikametli yetişmeleri yalnızca ailelerin değil, Risale-i Nur hizmetinde bulunan bütün heyetlerin de vazifesidir. Üstadın uhuvvet, tesanüd ve şahs-ı mânevî anlayışı çerçevesinde gençlerin kaynaşmaları, ortak çalışmalar yapmaları ve hizmette sorumluluk üstlenmeleri teşvik edilmelidir.

Birbirleriyle uyum sağlayabilecek gençlerden ekipler oluşturulmalı; bu ekiplere sorumluluk alabilecek gençler öncülük etmelidir. Gençlerin akranlarıyla proje geliştirmelerine, program teklif etmelerine ve faaliyetleri birlikte yürütmelerine imkân tanınmalıdır. Büyüklerin rehberliği önemlidir; ancak gençlerin fikirlerine güvenilmesi ve onlara gerçek sorumluluk verilmesi de en az bunun kadar değerlidir. Böylece gençler yalnızca faaliyetlere katılan değil, hizmetin gelişmesine katkı sunan bireyler hâline gelirler.

Çalışmaların sürdürülebilir olması için her heyet kendi bölgesindeki gençleri tanımalı, ihtiyaçları belirlemeli ve dönemlik faaliyet takvimi hazırlamalıdır. Programların ardından gençlerin görüşleri alınmalı, ilgi gören çalışmalar ve geliştirilmesi gereken yönler birlikte değerlendirilmelidir. Üniversite öğrencileriyle lise çağındaki gençler arasında tecrübe paylaşımına zemin hazırlanması da faydalı olacaktır.

Unutulmamalıdır ki gençlere ulaşmak, onları yalnızca bir programa davet etmek değildir. Onları dinlemek, anlamak, kabiliyetlerini keşfetmek ve kendilerini değerli hissedecekleri bir ortam hazırlamak gerekir. Risale-i Nur hizmetlerinin istikbali, gençlerin imanî ve fikrî gelişimlerine sahip çıkmakla güçlenecektir. Gençlik meselesini ertelemek yerine bugünden ortak bir gayret ve plânla ele almak hepimizin sorumluluğudur.