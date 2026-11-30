Göğü , yeri yaratan yüce Allah
Her ne yana baksam senin eserin
Başlarken işe diyelim Bismillah
Her ne yana baksam senin eserin.
Durmadan gelip geçen aylar, günler
Ne gelecek ne gelmiş ne de dünler
Akıllar hayran, nasıl olur bunlar
Her ne yana baksam senin eserin.
Bir daneden binler verdiren sensin
Koca âlemi şenlendiren sensin
Dünyayı direksiz durduran sensin
Her ne yana baksam senin eserin.
Bütün nesnelerde var ilim, fayda
Bir düzende gezer yıldız da ay da
Yağmur da yağar üstümüze kar da
Her ne yana baksam senin eserin.
Şu gönlüm sizlere bakıp coşuyor
Âlemler tevhid nuruna koşuyor
Ayın, yıldızın ruhumu okşuyor
Her ne yana baksam senin eserin.
Güneşi kim yakıp kim söndürüyor
Uzayı neyle, nasıl döndürüyor
Sevdiğini vuslata kandırıyor
Her ne yana baksam senin eserin.
Açıkça görünür, sır içinde sır
Bir gün bozulurmuş bu düzen zahir
Dön, bak semaya bulunmaz ki kusur
Her ne yana baksam senin eserin.