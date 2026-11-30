ŞİİR

Göğü , yeri yaratan yüce Allah

Her ne yana baksam senin eserin

Başlarken işe diyelim Bismillah

Her ne yana baksam senin eserin.

Durmadan gelip geçen aylar, günler

Ne gelecek ne gelmiş ne de dünler

Akıllar hayran, nasıl olur bunlar

Her ne yana baksam senin eserin.

Bir daneden binler verdiren sensin

Koca âlemi şenlendiren sensin

Dünyayı direksiz durduran sensin

Her ne yana baksam senin eserin.

Bütün nesnelerde var ilim, fayda

Bir düzende gezer yıldız da ay da

Yağmur da yağar üstümüze kar da

Her ne yana baksam senin eserin.

Şu gönlüm sizlere bakıp coşuyor

Âlemler tevhid nuruna koşuyor

Ayın, yıldızın ruhumu okşuyor

Her ne yana baksam senin eserin.

Güneşi kim yakıp kim söndürüyor

Uzayı neyle, nasıl döndürüyor

Sevdiğini vuslata kandırıyor

Her ne yana baksam senin eserin.

Açıkça görünür, sır içinde sır

Bir gün bozulurmuş bu düzen zahir

Dön, bak semaya bulunmaz ki kusur

Her ne yana baksam senin eserin.