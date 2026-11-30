Mesele gençleri dijital dünyadan uzaklaştırmak değil; dijital dünyanın içinde kaybolmayacak bir şahsiyet kazandırmaktır.

Kâinatta mükemmele gidiş, insanda ilerleme ve yükselme meyli fıtrî bir kanunudur. Değişime direnmek mümkün değildir; çünkü değişime direnenler geçmişte kalır, değişimi yönetenler ise geleceğe yön verir.

Teknoloji gelişirken insanlığımız geriliyorsa, ters giden bir şeyler var demektir. Bu, özellikle geleceğin teminatı olan gençler için daha da hayatî bir konudur.

Bu çağda imanlı, şuurlu, erdemli, özgüvenli ve üretken bir genç nasıl yetişir?

Ekran, algoritma, kimlik ve hakikat arasında genç olmanın zorlukları nelerdir?

Ekranın karşısında kaybolan gençlikten, hakikate yön veren gençliğe geçiş mümkün mü?

Sosyolojik ve psikolojik perspektif açısından dijital dünya gençliği nasıl dönüştürüyor?

Dijital çağın tüketicisi olan genç, Risale-i Nur’un rehberliğiyle dijital dünyanın şuurlu ve faydalı bir kullanıcısı, hatta içerik üreticisi olabilir mi?

Dijital dünya gencin dikkatini, zamanını ve kimliğini şekillendirirken; Risale-i Nur gence neyi takip edeceğini değil, nasıl bir insan olması gerektiğini öğretebilir mi?

Risale-i Nur bir gence dikkatini nereye yönelteceğini, neyi arayacağını ve nasıl bir şahsiyet inşa edeceğini gösterebilir mi?

Dijital dünya gençliği nereye götürüyor?

Dijital dünya gençten ne götürüyor? Dikkat, zaman, mahremiyet, sabır...

Genç dijital dünyada ne arıyor? Kimlik, kabul görme, haz, başarı, anlam...

Risale-i Nur gence ne söylüyor? İman, anlam, şahsiyet, tefekkür, irade...

Dijital dünya nasıl bir fırsata dönüştürülebilir? Eğitim, iletişim, neşriyat, tebliğ, içerik üretimi...

Nasıl bir “dijital genç” yetiştirmeliyiz? Tüketen değil üreten, savrulan değil seçen, takip eden değil düşünen, yalnızlaşan değil bağ kuran genç.

Haz, nefis ve şuurlu kullanım

Telefon elimizde mi, yoksa hayatımız algoritmaların elinde mi?

Nefis ve irade; haz ve lezzet arayışı; tahkik ve tefekkür.

Haz, tüketim ve nefis terbiyesi.

Dijital bağımlılık yerine şuurlu kullanım.

Dijital dünyada mahremiyet.

Risale-i Nur’da nefsin terbiyesi ve lezzet-i ruhaniye.

Bilgi, hakikat ve muhakeme

Doğru bilgiye ulaşma problemi.

Sorgulama ve şüpheler: Akıl - kalp dengesi.

Sosyal medyada algı ve manipülasyon.

Tahkik, tefekkür ve akıl süzgeci.

Risale-i Nur’un “hakikat” ve “muhakeme” yaklaşımı.

Psikoloji, yalnızlık ve kardeşlik

Sanal arkadaşlık ile gerçek kardeşlik arasındaki fark.

Sosyal medyada öfke, linç ve kutuplaşma.

İletişim çağında iletişimsizlik.

Yeni bir hizmet alanı olarak dijital dünya

Dijital dünya bir engel mi, yoksa yeni bir hizmet alanı mı?

Dijital dünyada tebliğ ve hizmet; kısa içerik ile derinlik arasındaki denge.

Dijital çağda Risale-i Nur’u anlamak ve anlatmak: Risale-i Nur gençlere nasıl anlatılabilir?

Gençlere ulaşmak için, gençlerin bulunduğu dijital alanlara biz nasıl girmeliyiz?

Dijital çağın zihnî ve manevî problemlerine Risale-i Nur ne söylüyor?

Davet

Yeni Asya Vakfı ile Asya Kültür ve Medeniyet Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği panelde bu ve benzeri konular müzakere edilecek. Beş masada 60’a yakın akademisyen, araştırmacı ve öğrenci, Dijital Dünyada Gençlik ve Risale-i Nur konusunu çalışacak. Masa sonuç bildirileri panel günü kamuoyuna sunulacak.

6 Aralık 2026 Pazar günü Eyüpsultan Kongre Salonu’nda yapılacak panele davetlisiniz efendim.