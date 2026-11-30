Büyük Kalecik'e tırmanırken araçtaki sükûneti bir soru ile bozuldu. İbrahim Ethem Talaz’dan bahsetmem isteniyordu.

Alamescit Köyü Hocası olarak bilinen o mübarek ve kahraman zat bir Nur Talebesidir, diye başladım. Dağların haşmeti, zümrüt yamaçlar, ormanda eflatun, sarı, kırmızı renge bürünmüş harika manzarası; kurumuş yaprakların sesiyle yüksek yamaçlarda sonbaharın asude esen serin rüzgarları daha başka şeyler fısıldıyordu.

İbrahim Ethem, birçok hizmetlerinin, hasletlerinin, hicretlerinin yanında bu gördüğümüz yerler gibi yüksek dağları aşmış, omzunda torba ile yalnız başına patikalardan geçmiş, diyar diyar dolaşmış Balıkesir taraflarına ulaşmış bir Nur Postacısıdır. Afyon hapsinde Bediüzzaman’a yoldaş olmuş, Risale-i Nurları müdafaa etmiş fedakârlardandır...

Said kardeş, Bediüzzaman Afyon Mahkemesinin 20 Eylül 1949 yılında verdiği barat kararından sonra o günlerde, hapiste ders verdiği arkadaşlarını ziyaret için Büyük Kalecik Köyüne ziyarete gelmiş, sohbet etmişler. Köy odasında bir gece misafir olmuş, sözü dikkatimi çekti. Her gittiği yere ilim, iman, irfan, ahlak ve fazilet götürmüş o zatın Kalecikte tanıyan bahtiyarlar varmıştır, diye düşünürken. Said kardeş, cenaze namazına da katılmak üzere gittiğimiz merhum Mehmet... Köylerine teşrif eden Bediüzzaman’ı karşılayıp hizmet edenlerden olduğunu söyledi...

Bediüzzaman’ın Afyon Büyük Kalecik’e gelişinden bu yana yetmiş yedi sonbahar geçmiş. Şimdi o kasabadan İsmail kardeşin babası, merhum Hasan Çavdar’ı ebedi âlemlere uğurlamaya geldik. Her mevsim, ömürlerin rüzgâr gibi geçtiğini hatırlatıyor. Güz kıyametinde kuru yaprak gibi vadesini tamamlayıp ölenleri, göçenler, gidenleri hüzünle uğurladık yıllarca... Bahar haşrinde doğan, uyanan, dirilen mahlukatı nevruz sevici, süruru, heyecanıyla karşıladık. Yaprakların, çiçeklerin, tomurcukların, meyvelerin duruşunu sevdik. Kuşların, kuzuların, yavruların, çocukların masum bakışlarını tefekkür ettik. Yaratılış mücizelerini, nizam ve intizam içinde doğan, beslenen, büyüyenlerdeki hikmet, inayet, rahmet ve merhameti tefekkür ettik...

Cenazenin defin esnasında bir va’de ya da vasiyete binaen okunan, "Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun?" sorusunun cevabı da düşündürücüydü: “Dünyanın bin sene mesudane hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rü’yet-i cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal’in daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun." (Said Nursi, Mektubat, Yirminci Mektup)

Büyük Kalecik’te eskiden beri köy odalarında Risale-i Nurlar, muhtaç gönüllere Kur’an ilminin hakikatleri, nurunu, huzurunu, şuurunu tanıtmış, tattırmış, doyurmuş. İmanlı, ahlaklı, faziletli, ihlaslı gençler yetişmiş. Okudukları risalelerden aldıkları İslam şuuru, iman ve ihlas dersleriyle köyüne, vatana, millete faydalı insanların yaşadığı huzun ve sükûnet dolu Büyük Kalecik Kasabasından güler yüzlü insanlara veda ederek ayrıldık...

Kalecik dağının zirvesindeki sarp kaya sivrisinin etrafındaki yaylaların düzlükleri ve engin derelerin çağlaması, ormanlar, ağaçlar sonbahar renlerine bürünmüş manzarasıyla ne tarafa baksan ayrı bir güzellik, ayrı bir tablo, ayrı bir sanat galerisi gibi bakanları etkiliyordu. Mülkün sahibini, sanatkârını düşündürüyor, Cemil isminin tecellilerini, tezahürlerini, cilvelerini gösteriyordu...

