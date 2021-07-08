1.5 tonluk ''Minik'' alıcısını bekliyor

Konya’da, Kurban Bayramı dolayısıyla 35 bin liradan satışa çıkarılan 1,5 ton ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.

Bayramın yaklaşması dolayısıyla kurban pazarlarında hareketlilik devam ederken besiciler büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkarıyor. Meram ilçesi Alakova Mahallesi’nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Yusuf Özcan, çiftliğinde yetiştirdiği ve “Minik” ismini verdiği simental cinsi 1 ton 500 kilogram ağırlığındaki boğayı, 35 bin liradan satışa sundu. Baba mesleğini kardeşiyle sürdüren Yusuf Özcan, Minik’in büyüklüğünü görenlerin şaşkınlık yaşadığını söyledi. Özcan, işletmenin maskotu haline gelen Minik’in 3 yaşında olduğunu belirterek, “Minik şu anda 36 aylık. Kendi çiftliğimizde doğmuş ve büyümüş bir hayvan. Biz bunu boğa olarak tohumlamada kullanıyorduk. Artık çıkarmayı düşündüğümüz için kurbanlık olmasına karar verdik.” diye konuştu. Minik’in günlük 50 kilo yem tükettiğini aktaran Özcan, 35 bin lira bedel biçtikleri boğayı süt yemi, mısır silajı, yeşil arpa, yonca ve sap ile beslediklerini dile getirdi. AA

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