12 kişinin öldüğü göçmen minibüsü kazasına ilişkin Valilikten açıklama

Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

İlçenin Yumaklı Mahallesi yakınlarında içinde kapasitesinden fazla düzensiz göçmenin bulunduğu 65 ER 186 plakalı minibüs, belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi. Kazada çok sayıda düzensiz göçmenin öldüğü ve yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrildikten sonra alev alan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen minibüste bulunan 12 kişi öldü. Yaralanan 20 kişi de müdahalenin ardından ambulanslarla Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı. Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kazanın ardından Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Erkan Savar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Kullanılamaz hale gelen minibüs, ekiplerin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı. Valilikten açıklama Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Yumaklı Mahallesi sınırları içinde şüpheli S.A. adına kayıtlı 65 ER 186 plakalı minibüsün, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attığı belirtildi. Kaza sonrasında yanan araca ekiplerin müdahale ettiği ve yangının söndürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Araç içerisinde ve hastanelerde yapılan kontrollerde aracın düzensiz göçmenleri taşıdığı, kazada organizatör Cüneyit Avar ile birlikte 11 düzensiz göçmenin vefat ettiği tespit edilmiştir. Kazada yaralanan 26 düzensiz göçmenin ambulanslarla çeşitli hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir. Kaza yapan 65 ER 186 plakalı aracın adına kayıtlı olduğu tespit edilen S.A. gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir." AA

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