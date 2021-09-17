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17 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

15 bin taksiye kamera takılacak

17 Eylül 2021, Cuma 17:00
İBB Meclisi, toplu ulaşım araçlarının denetlenmesi amacıyla 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na denetim merkezi kurulmasına karar verdi.

İlk etapta 15 bin takside i-taksi uygulamasına geçilip tamamına iç ve dış kamera takılacak. Yolcu ve sürücü problemleri gece gündüz denetlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbulluları canından bezdiren Taksi sorununa çözümün yolunu i-taksi uygulamasını geliştirmekte ve denetlemekte buldu. i-taksinin yönetim yetkisi İSPARK’tan alınarak Toplu Taşıma Denetim Merkezi kuruldu. İBB Meclisi’nde gündeme gelen toplu taşıma sorunuyla ilgili, 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda kurulan Taksi Yönetim Merkezi’nin faaliyete geçirilmesine karar verildi.

Operatörler 24 saat kontrol edecek

Sistem ilk olarak i-taksi mecburiyeti bulunan bütün taksilere kamera entegre edilmesiyle başlayacak. Taksi Yönetim Merkezi’nde 24 saat çalışan operatörler taksinin iç ve dış kameralarını kontrol edecek ayrıca taksideki sistem, görüntüleri kaydedecek. Taksilerle ilgili bir şikâyet olduğunda anlık olarak kamera takibi yapılacak ya da kayıtlar incelenecek. i-taksi ile GPRS üzerinden hangi taksinin nerede olduğu, hızı, boş ya da dolu olduğu gibi bilgiler de merkeze iletilecek. Kamera sistemi kısa zaman içerisinde tüm toplu taşıma araçlarına konulacak ve aynı denetim sistemi onlar için de uygulanacak. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, yeni kurulan ve 85 denetim personelinin bulunduğu bu merkezden 15 bin taksi ile 7 bin minibüs ve taksi dolmuşu izleyeceklerini, daha sonra da bunlara diğer toplu taşıma araçlarının ekleneceğini söyledi.

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