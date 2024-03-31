2 kişi sandık başında kalp krizi geçirerek öldü

Zonguldak'ta görevli olduğu okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi ile Mersin'de oy kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, CHP Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çakır, görevli olduğu okulda geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi 5. sıra adayı 59 yaşındaki Çakır, partisinin bilişim sorumlusu olarak görev yaptığı Turgut Reis Ortaokulunda fenalaştı. İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Çakır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Vefat haberinin ardından Çakır'ın ailesi ile CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkanı adayı Halil Posbıyık, İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu ve partililer hastaneye geldi. Mersin'de oy kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü Öte yandan, Mersin'in Tarsus ilçesinde, oy kullanmaya giden 72 yaşındaki İclal Kurt, kalp krizi sonucu öldü. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki Kurtuluş İlkokulu'na giden 72 yaşındaki İclal Kurt, oy kullanma işlemi sırasında fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kurt, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA

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