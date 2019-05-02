Adana'da HES yapımı sırasında patlama; 1'i ağır 4 yaralı

Adana' nın Kozan ilçesi'ne bağlı kırsaldaki Ergenuşağı mahallesinde yapımı devam eden Göktaş-1 HES projesinde tahliye havuzunun olduğu bölgede patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı bilgisi var.

NTV

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