Ağrı -33 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 33 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve çevrelerinde kar yağışı etkili olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette ve öğle saatlerinden itibaren Erzincan'da aralıklı ve kuvvetli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 33, Kars'ta 29, Ardahan'da 26, Erzurum'da 22, Tunceli'de 15 ve Erzincan ile Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 7, Ardahan ile Erzurum'da 5, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da 3 ve Iğdır'da 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.