Ankara'daki sel dolayısıyla AFAD'a ihbar yağdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'daki son yağışlar sonrasında itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğüne 774 ihbar ulaştığını duyurdu.

Ankara'ya yarın yeni sağanak uyarısı ve eğitime bir gün ara AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara'daki yağışların ardından itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğü'ne 774 ihbar ulaştığı belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır." denildi. Açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki afet grupları, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. AA

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