Ankara-İzmir treninde maliyet 19 kat arttı

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nin maliyeti 19’a katlandı. Projenin 4,3 milyar TL olarak açıklanan maliyeti, 2025 yılı itibarıyla 83,5 milyar TL’ye ulaştı.

Birgün’deki habere göre 2025 yılına yönelik kamu yatırımları takvimi, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi’ndeki kördüğümün devam ettiğini ortaya koydu. 2013 yılında, “Bin 80 günde bitirilecek” denilen ve 4,3 milyar TL’lik harcama öngörüsü ile temeli atılan projenin maliyetinin 85 milyar TL’ye dayandığı ortaya çıktı. Projenin 2025 yılı itibarıyla maliyeti, ilk açıklanan tutarı 19’a katladı. İktidarın, “Bin 80 günde tamamlanacak” iddiasıyla 2013 yılında temeli atılan Ankara-İzmir YHT Projesi, aradan geçen 12 yıla karşın sonuca ulaştırılamadı. Buna göre, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nin toplam proje tutarı, 2025’te 83 milyar 535 milyon 527 bin TL olarak yeniden hesaplandı. Haber Merkezi

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