Ankara'nın ilçe belediyelerinin 2020 bütçeleri açıklandı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, 2020 mali yılı bütçe raporlarına kesinlik kazandırmak için görüşmelere başladı.
Plan ve Bütçe Komisyonu, ilçe belediyelerinin kendi meclislerinden onay alarak geçtiğimiz haftalarda sundukları 2020 mali yılı bütçelerinin ilgili cetvellerini ve bütçe kararnamelerini inceleyerek uygun görüş belirten raporlar hazırladı.
ABB Meclisi, Çankaya, Elmadağ, Keçiören, Polatlı ve Yenimahalle belediyelerinin komisyon raporlarının, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmesiyle dün başladığı bütçe görüşmelerine, bu akşam saat 18.00'de Enver, Güdül, Ayaş, Akyurt ve Mamak Belediyeleriyle devam edecek.
Rapora göre, Çankaya Belediyesi 1 milyar 30 milyonla en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.
Çankaya'yı 575 milyon 300 bin ile Yenimahalle, 560 milyon ile Keçiören, 457 milyon ile Mamak Belediyesi takip etti.
En düşük bütçeli belediye 6 milyon 500 bin ile Enver oldu.
Enver'den sonra da ikinci en düşük bütçeli belediye sıralamasında 16 milyon 670 bin 650 lira ile Çamlıdere yer aldı.
ABB Meclisinde görüşülecek ilçe belediyeleri ve bütçeleri şöyle:
Belediye 2020 yılı bütçesi (TL)
Altındağ Belediyesi 399 milyon
Akyurt Belediyesi 58 milyon 323 bin 500
Ayaş Belediyesi 28 milyon 600 bin
Bala Belediyesi 39 milyon
Beypazarı Belediyesi 82 milyon 50 bin
Çamlıdere Belediyesi 16 milyon 670 bin 650 lira
Çankaya Belediyesi 1 milyar 30 milyon
Çubuk Belediyesi 100 milyon
Elmadağ Belediyesi 50 milyon
Etimesgut Belediyesi 388 milyon
Evren Belediyesi 6 milyon 500 bin
Güdül Belediyesi 21 milyon
Gölbaşı Belediyesi 175 milyon 80 bin
Haymana Belediyesi 37 milyon 400 bin
Kahramankazan Belediyesi 100 milyon
Kalecik Belediyesi 24 milyon 677 bin
Keçiören Belediyesi 560 milyon
Kızılcahamam Belediyesi 44 milyon
Mamak Belediyesi 457 milyon
Nallıhan Belediyesi 47 milyon
Polatlı Belediyesi 150 milyon
Pursaklar Belediyesi 120 milyon
Sincan Belediyesi 330 milyon
Şereflikoçhisar Belediyesi 35 milyon
Yenimahalle Belediyesi 575 milyon 300 bin
AA