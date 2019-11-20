Ankara'nın ilçe belediyelerinin 2020 bütçeleri açıklandı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, 2020 mali yılı bütçe raporlarına kesinlik kazandırmak için görüşmelere başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, ilçe belediyelerinin kendi meclislerinden onay alarak geçtiğimiz haftalarda sundukları 2020 mali yılı bütçelerinin ilgili cetvellerini ve bütçe kararnamelerini inceleyerek uygun görüş belirten raporlar hazırladı.

ABB Meclisi, Çankaya, Elmadağ, Keçiören, Polatlı ve Yenimahalle belediyelerinin komisyon raporlarının, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmesiyle dün başladığı bütçe görüşmelerine, bu akşam saat 18.00'de Enver, Güdül, Ayaş, Akyurt ve Mamak Belediyeleriyle devam edecek.

Rapora göre, Çankaya Belediyesi 1 milyar 30 milyonla en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

Çankaya'yı 575 milyon 300 bin ile Yenimahalle, 560 milyon ile Keçiören, 457 milyon ile Mamak Belediyesi takip etti.

En düşük bütçeli belediye 6 milyon 500 bin ile Enver oldu.

Enver'den sonra da ikinci en düşük bütçeli belediye sıralamasında 16 milyon 670 bin 650 lira ile Çamlıdere yer aldı.

ABB Meclisinde görüşülecek ilçe belediyeleri ve bütçeleri şöyle:

Belediye 2020 yılı bütçesi (TL)

Altındağ Belediyesi 399 milyon

Akyurt Belediyesi 58 milyon 323 bin 500

Ayaş Belediyesi 28 milyon 600 bin

Bala Belediyesi 39 milyon

Beypazarı Belediyesi 82 milyon 50 bin

Çamlıdere Belediyesi 16 milyon 670 bin 650 lira

Çankaya Belediyesi 1 milyar 30 milyon

Çubuk Belediyesi 100 milyon

Elmadağ Belediyesi 50 milyon

Etimesgut Belediyesi 388 milyon

Evren Belediyesi 6 milyon 500 bin

Güdül Belediyesi 21 milyon

Gölbaşı Belediyesi 175 milyon 80 bin

Haymana Belediyesi 37 milyon 400 bin

Kahramankazan Belediyesi 100 milyon

Kalecik Belediyesi 24 milyon 677 bin

Keçiören Belediyesi 560 milyon

Kızılcahamam Belediyesi 44 milyon

Mamak Belediyesi 457 milyon

Nallıhan Belediyesi 47 milyon

Polatlı Belediyesi 150 milyon

Pursaklar Belediyesi 120 milyon

Sincan Belediyesi 330 milyon

Şereflikoçhisar Belediyesi 35 milyon

Yenimahalle Belediyesi 575 milyon 300 bin